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Автор Антон Куликов

Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны

Наука

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация не допустит приватизации Луны, от кого бы такие планы не исходили. Подобные планы незаконны, подчеркнул он. Но это заявление скорее эмоциональное. Что может сделать Россия, чтобы помешать "приватизировать" спутник Земли? 

Планы США

Напомним, что 6 апреля этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, речь в котором идет об освоении ресурсов на Луне и других небесных телах.

Кроме того, в указе американской администрации предписано противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

Понятно, что такие формулировки вызвали резко негативные комментарии в России. И главным комментатором по этой теме выступает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Что, собственно, объяснимо — ему по роду деятельности положено.

"Луна нас интересует прежде всего с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли. Но Луна не является конечной целью. Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования", — заявил Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Российские планы

"Не допустим приватизации" звучит грозно, но в реальности наша страна ничего не сможет сделать, если не подкрепит заявления делами на практике.

В США существует программа Artemis, одной из целей которой является возвращение людей на Луну. В ней принимают участие американские частные компании, Европейское космическое агентство, Япония.

Периодически "всплывает" и тема привлечение к программе России. Но пока о каких-либо практически шагах ничего неизвестно. Да и учитывая, какие отношения сейчас между РФ и Соединенными Штатами, очень сложно себе представить, каким должно быть сотрудничество, чтобы оно устраивало обе стороны.

Но у России есть собственная программа по освоению Луны. По словам Рогозина, с 2021 года наша страна начинает лунную программу и планирует отправить первый аппарат на Луну — "Луна-25".

"Потом 2024-2025 год — это орбитальный аппарат "Луна-26" и тяжелый аппарат "Луна-27", который начнет бурение на Луне реголита и начнет проводить научные исследования", — сообщил Рогозин.

К слову, первый полет на Луну корабля по программе Artemis запланирован на 2024 год. Предполагается, что двое астронавтов останутся на Луне сроком на одну неделю.

Что же касается российских планов, то космонавтов на Луну планируется отправить в рамках второго этапа освоения спутника Земли. Точнее, сначала должен состояться пилотируемый облет Луны (ориентировочно в 2026 году), а затем — полет с высадкой космонавтов на Луне в 2030 году.

Если предполагать, что все будет идти как планируется, то к моменту прибытия российских космонавтов американцы будут на спутнике Земли уже несколько лет. Но конечно, это пока все теория. В реальности же сроки могут существенно измениться, причем как в США, так и в России.

Очевидно, что программа освоения Луны потребует больших финансовых вложений. Кроме того, советская лунная программа фактически был свернута в 1970-х годах прошлого столетия. Прошло почти четыре десятилетия, многие технические наработки того времени уже устарели. Так что задача сложная — и спешить здесь едва ли разумно.

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Темы дмитрий рогозин лунная программа
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