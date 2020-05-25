Почему технология "зелёных экранов" постепенно уходит в прошлое

Из-за пандемии огромным жерновам Голливуда пришлось на время остановиться, что привело к переносу многих фильмов на конец года. Особенно сильно это ударило по создателям крупнобюджетных сериалов. Третий сезон "Мира Дикого Запада" от HBO из-за формата поэпизодного выпуска серий пришлось заканчивать в домашних условия, доделывая графику на личных компьютерах. На фоне этого многие вспомнили о новой технологии, способной облегчить съёмки крупных картин, о которой ещё несколько лет назад говорил режиссёр "Железного человека" Джон Фавро. Это технология игровых движков.

Будущее без "зелёных экранов"

Несмотря на огромные финансовые потери Disney, за первый квартал 2020 года в размере почти в полтора миллиарда долларов, компания не только не перенесла дату выхода второго сезона "Мандалорца", но даже продлила на третий. Благодаря этому сериалу американская компания смогла привлечь в стриминговый сервис Disney+ почти 30 миллионов человек. При этом пандемия лишь поспособствовала росту клиентской базы сервиса.

Столь быстрая работа над сериалом связана с применением игрового движка, в частности Unreal Engine 4 компании Epic Games. Ранее его использовали только при создании видеоигр. Это конструктор, благодаря которому можно уже на ранних этапах создавать на компьютерах окружение. В отличие от "зелёного экрана", саму сцену можно было выставить прямо на съёмочной площадке. Вокруг неё устанавливались светодиодные экраны, на которые выводились, например, зелёные равнины, освещаемые первыми лучами восходящего солнца.

Человек без предрассудков

Джон Фавро впервые решил прибегнуть к использованию игрового движка при работе над фильмом "Книга джунглей" 2016 года.

Тогда режиссёр использовал его не часто. В основном для предварительной визуализации сцен. Актёр и съёмочная команда надевали VR-очки, работая с декорациями, созданными при помощи технологий движка.

Уже в ремейке анимационного фильма "Король лев" постановщик заменил классические раскадровки на съёмки в виртуальной реальности, где уже был готовый свет, цветокоррекция и прочее.

В сериале "Мандалорец" он сделал основной упор на новую технологию, заменив ею полностью стандартный хромакей.

Расширяя границы возможного

Со времён "Книги джунглей" деятели кино стали пристальнее наблюдать за новой технологией. Её можно встретить и в фильмах по франшизе "Звёздных войн". Без "виртуального продакшена" не обошлось производство и фильмов "Стражи галактики 2" и "Тор: Рагнарёк". Работа с движком становится проще и удобнее для рендеринга видео, что позволяет добиваться высокого качества эффектов без лишней траты времени, которое могло бы быть потрачено на работу с хромакеем.

По всей видимости, игровые движки станут в скором времени ещё более доступными с выходом Unreal Engine 5. В середине мая Epic Games анонсировала новую версию своего движка — он призван ещё сильнее стереть границы между видеоиграми и кино. Глава компании заявил, что теперь пятое поколение инструментария сможет с лёгкостью обрабатывать большое количество деталей. Фотореалистичная картинка будет видна не только на переднем плане, но и на заднем, не теряя ни одной важной детали.

За разработкой Unreal Engine 5 стоит и такой знаменитый деятель индустрии, как Сам ЛиБрери. В 2007 году он номинировался на "Оскар" за визуальные эффекты в фильме "Посейдон" 2007 года. До этого он работал над третьей частью "Матрицы". Превью-версия пятого поколения движка выйдет уже в 2021 году, и кто знает, каким будет возможный 4 сезон сериала "Мандалорца". Графическая составляющая может шагнуть далеко вперёд.