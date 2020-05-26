Политолог Леонид Крутаков: нужно возрождать советскую школу

О последствиях коронавируса для ВВП России и о преимуществах советского образования рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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"Сначала нужно возродить науку"

— Леонид, экономисты по поводу затянувшихся карантинных мер в связи с коронавирусом высказывают всё более мрачные прогнозы. Сейчас большинство экспертов говорит о падении ВВП России от 4 % до 30 % и о тотальном замедлении экономического роста, а также о том, что этот кризис, к сожалению, может оказаться самым тяжелым за последние годы и даже может вернуть нас в те самые 1990-е годы, о которых мы с вами уже говорили и в которые очень не хотелось бы возвращаться. Как лично вы оцениваете ситуацию?

— Конечно, ВВП России упадёт сильно. Надо честно признать, что отечественная экономика — это сырьевой придаток, потому что большая часть нашего ВВП — это нефть, газ, уголь, металл. Спрос на нефть реально упал на 30 %, но учитывайте, что это не предел, он может упасть гораздо сильнее. Был недавно период, когда цены на нефть уходили вообще в минус. Поэтому, конечно, российская экономика понесёт колоссальные потери. Проблема в том, что наша экономика зависимая, у нашей страны нет внутренних проектов, мы вообще на внутренний рынок не работаем. К огромному сожалению, российская экономика работает на удовлетворение внешних потребителей. Собственные потребители нужны только для того, чтобы обслуживать нужды тех, кому мы это продаём.

Если рассуждать логически, то нам следовало бы оставить только трубы и людей, которые эти трубы будут обслуживать, и качалки.

Всё остальное не нужно, потому что это уже лишние издержки, и нахлебники на экспортной трубе сидят. Все люди, которые не связаны с нефтью (именно она даёт поступления в бюджет), — это нахлебники. Вот такая печальная логика. Хотя на самом деле должна работать обратная логика. Есть мнение, что это у нас так называемое рентное проклятие. В действительности же это наше конкурентное преимущество на мировом рынке, потому что большинство развитых стран (Европа, США) энергонедостаточные, энергодефицитные. Мы же энергоизбыточные, мы можем нефть и газ предлагать на внешний рынок, но давайте сначала создадим свою экономику по максимуму: лекарства, сельское хозяйство и так далее. Неужели мы не можем выпускать стиральные машинки? Значит, наша страна может производить:

космические корабли,

крылатые ракеты "Калибры",

гиперзвуковое оружие.

А стиральные машинки мы создать якобы не можем — мы их из Италии привозим. "Жигули" новые не можем создать. Но это же смешно. Мы уничтожили отечественную науку — какие у нас теперь могут быть проекты? Это к вопросу о проектном мышлении. Надо сначала возродить науку. Правительство строит наукограды. Поставили себе в бюджет, условно говоря, 28 городков — новых наукоградов. Потом отчитаются, потому что это кирпичи, цемент, песок, щебёнка, арматура.

Только начинать возрождение науки нужно со школы, с учителей. Надо повышать статус учителей, чтобы они чувствовали гордость за свою профессию.

Ведь в советское время учитель — это была элита, белая косточка. Попробуй только что-нибудь сказать учителю. Родители на цыпочках заходили в класс, чтобы с учителем поговорить. Он был царь и бог в школе. Конечно, он мог учить детей. А сейчас на учителя плюют, потому что и зарплата мизерная, и чуть что не так, родители бегут на него жаловаться в вышестоящие инстанции. Когда Советский Союз запустил в космос Юрия Гагарина, Кеннеди сказал, что "мы проиграли русским космическую гонку в школе", и американцы прислали сюда целую делегацию — изучать, как устроено наше образование. И они советское образование, широкое, гуманитарное, общественное, воспроизвели у себя в элитных школах. Не во всех, а в элитных. В Японии действует советская образовательная система.

Мы своё образование уничтожаем, делаем вместо него ЕГЭ, а потом говорим: откуда у нас наука? Да ниоткуда!

У нас все разработки — это работа старых советских специалистов, которые выжили. Ведь как устроены были наши ящики военные, все эти НИИ? Люди к этой системе привыкли. Старый инженер будет приходить на работу каждый день с баночкой щей (ему жена приготовила) и сидеть. Какая бы зарплата ни была. Вот что значит советская школа. И за счёт этих людей, за счёт старых разработок наша страна сегодня имеет колоссальный прорыв, потому что научный цикл от идеи до воплощения (условно говоря, "Калибр" или гиперзвуковое оружие) занимает тридцать лет.

Наши сегодняшние победы — это наработки советской научной школы.

Это не Шойгу побеждает весь мир, а наши старые учёные (Курчатов и его коллеги), заложившие базис.

Но ведь это поколение уходит. Вот в чём проблема. Построить можно тысячу наукоградов. Зачем строить Сколково, когда у нас под Новосибирском академгородок колоссальный, и большинство научных сотрудников оттуда уехало в Израиль в своё время? И Израиль у себя воспроизвел советскую систему городков. Сейчас говорят про научные, производственные кластеры. По кластерному принципу весь Советский Союз был построен. Только называлось это по-другому, вот и всё.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова