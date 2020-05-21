В NASA создали вариант аппарата ИВЛ всего за 37 дней

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Пасадене, Калифорния, придумали вариант аппарата ИВЛ за 37 дней.

"Мы специализируемся на производстве космических аппаратов, а не на производстве медицинских устройств. Но технологии, строгие стандарты качества и быстрое создание прототипов — то, что нам помогло. Мы просто не могли остаться в стороне и никак не помочь в столь сложный период", — отметил директор JPL Майкл Уоткинс.

Сложность в разработке аппаратов ИВЛ заключается не только в "механической", но и в программной части: если оборудование запрограммировано неверно, оно бесполезно.

"Вариант на крайний случай"

NASA представило свой прототип в одну из больниц Нью-Йорка, и после тестирования медики его одобрили.

"Прототип NASA, как и ожидалось, успешно работал в самых разных условиях, имитирующих разные состояния пациента", — заявил Мэтью Левин, специалист по инновациям. Он также отметил, что новинка (названная, к слову, VITAL) поможет больницам во всем мире.

Конструкционно VITAL сильно упрощен, так что производить и обслуживать его намного проще, чем классические варианты ИВЛ. Также в VITAL заложены возможности дооснащения под разные ситуации, что поможет врачам максимально точно его настроить.

Благодаря простой и практичной конструкции VITAL можно разворачивать даже во временных госпиталях, конференц-залах, отелях — где угодно. Система поможет и в обычных случаях, и при необходимости более интенсивной терапии, когда аппарат должен работать на максимуме мощности.

Готов к запуску в серию: лицензии выдадут всем желающим

Разработчики подчеркивают: это не замена стационарным аппаратам, а вариант на крайний случай — чтобы всем пациентам хватило техники.

"Ожидаемый срок службы аппарата — примерно 3-4 месяца", — подчеркивают разработчики.

В настоящее время NASA запрашивает разрешение на экстренное использование VITAL — законы Штатов требуют для этого документ от Управления по контролю за продуктами и лекарствами. После получения разрешения внутренняя структура JPL, Caltech, предоставит всем желающим лицензии на производство — в данный момент уже ведется поиск партнеров.

Отметим, что многие компании уже подключились к производству нужных медикам аппаратов: заводы Tesla модифицировали части машин так, чтобы они подходили как запасные к некоторым аппаратам ИВЛ, в компаниях Ford и General Motors перестроили конвейеры для производства ИВЛ, а британская Dyson (производит бытовую технику) за 10 дней наладила выпуск компонентов и систем целиком.

Фото: pagina2.com.br