Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Археологи доказали существование Мулань

Наука » Полезно знать

Совсем недавно героиня старинной китайской поэмы, а также нескольких современных западных блокбастеров и анимационных лент дева-воительница Хуа Мулань считалась легендарной фигурой. Последние археологические находки подтверждают, что среди древнемонгольских кочевых племен сяньби, или сяньбэй, были свои "амазонки".

Археологи доказали существование Мулань

"Амазонки" Востока

Информация об "амазонках" Поднебесной считается малодостоверной. Предание о дочери шаолиньского монаха по имени Янь Юнчунь, или Винчун, которая создала для представительниц слабого пола оригинальную боевую технику Вин-чун (Вечная Весна) — наглядное подтверждение подобных легенд.

В китайской народной балладе "Песнь о Мулань", записанной в середине VI века, рассказывается о молодой девушке, которая жила примерно между 386 и 536 годами. Поскольку брат ее был слишком юн, а старик-отец уже не мог достойно держаться в седле и сражаться на равных с молодыми, девица переоделась в мужскую одежду и на протяжении 12 лет, пока шла распря между империей Северная Вэй и Жужаньским каганатом, умело била врагов из лука.

Вопреки конфуцианской морали и обычаям она вынуждена была заменить собой призванного на военную службу старого отца или его старшего сына, поскольку оба оказались физически не способными выполнить свой долг по защите Отечества. Несмотря на бытующие у разных народов рассказы о воинственных женщинах в подлинность истории Хуа Мулань историки не могли поверить без предъявления веских доказательств.

Чтобы разоблачить все мифы, потребуется отдельная заметка. Тут достаточно указать на один существенный ляп. Наши начитанные юные коллеги любят обсасывать тему бинтования ступней китаянок. Увы, этим эрудитам невдомек, что данная процедура не практиковалась у варваров-кочевников, а только у китайцев, да и то не у всех.

Одни из предков монголов — кочевые народы сяньби, сяньбэй, — 1850 лет назад жили к северу и западу от Великой Китайской стены и воевали с китайцами. Они составят костяк полчищ, которые обрушатся на Европу при Чингисхане и его потомках. В летописях встречаются упоминания о командовавших своими армиями монголках.

Могилы воинственных всадниц

"Я подумала, если есть все эти истории, почему никто еще не нашел этих женщин", — говорит антрополог Кристин Ли (Christine Lee) из Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе.

В поисках легендарных воительниц Ли и ее коллега Яхайра Гонсалес (Yahaira Gonzalez) более детально исследовали останки из 29 могил в Монголии. Упор был сделан на поиск следов от увечий, износа костей и признаков сильных мышечных усилий.

Исследовательницам удалось обнаружить анатомические доказательства, что принадлежащие женщинам скелеты проводили свою жизнь в седле. У них отмечена тяжелая нагрузка на плечо, что характерно для лучников. Найдены также следы ранений от стрел и травмы от падений с лошади.

"Половина женщин периода господства сюнну (гунну) практиковали верховую езду и стрельбу из лука", — заключает Ли.

Женщины-воительницы сяньбэй

Больше всего воинственных женщин было среди кочевников сяньбэй, полагают исследовательницы:

"Три скелета принадлежат женщинам из племени сяньбэй, двое из них были потенциальными воинами — это очень много. Эти данные показывают, что женщины-воины не были исключением среди азиатских степных кочевников. Период сяньбэй предоставляет лучшее доказательство существования женщин-воительниц. Это время тесно связано с Песней о Мулань".

После падения династии Хань в 210 году весь регион погряз в распрях и междоусобицах. Для китайцев, а также для их соседей-кочевников начало мятежей и войн означало, что "наряду с мужчинами женщины были востребованы в качестве защитниц своей Родины".

Начиная с 550 года, после завоевания Монголии тюрками, археологи не находят следы захоронений женщин-воительниц. Вновь азиатские "амазонки" седлают своих коней в XIII столетии, когда татаро-монголы двинулись на Запад.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Куратор: Владимир Губарев
Темы китай гунны амазонки монголия кочевники
Новости
Паспорт Собчак находится в полиции
Умер экс-президент РАН Владимир Фортов
Наташа Королёва сделала афролоконы и стала похожа на Тарзана
Бой Тайсона и Джонса закончился ничьей
Павел Прилучный помирился с Агатой Муцениеце
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Светлана Светличная оставит свою квартиру соседям
Мария Голубкина уверена, что у жены Ефремова есть повод для радости
Лебедев придумал логотип для Comedy Club за 30 млн долларов
В северной столице проведут проверку после жалоб на концерт Басты
Последние материалы
Павел Прилучный помирился с Агатой Муцениеце
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Светлана Светличная оставит свою квартиру соседям
Мария Голубкина уверена, что у жены Ефремова есть повод для радости
Лебедев придумал логотип для Comedy Club за 30 млн долларов
В северной столице проведут проверку после жалоб на концерт Басты
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Иисус был "пророком без чести" "в доме своем"
Урбанизация делает людей состоятельными
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
Популярное
Новости Армении
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Общество
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Формула небес
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Российский шоу-бизнес
Фокуснику Сергею Сафронову может грозить до 10 лет тюрьмы
Игорь Буккер Археологи доказали существование Мулань Игорь Буккер Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова Любовь Степушова Нет статуса у русского языка в Киргизии? Нет российских технологий Любовь Степушова
Комментарии
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Вучич благодарен России за поставку военной техники
Оформить инвалидность в России стало проще
Василий Колташов: Американцев не интересует истина, у них просто есть цель
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Оформить инвалидность в России стало проще
Мединский не считает Сталина виновником репрессий
Лоза раскрыл "новогоднюю" монополию Киркорова и Баскова
Тачи сделал дело - его уходят. Кто следующий...
Василий Колташов: надо маркировать политиков, которые работают на иностранные государства
В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика
В США вернули расстрелы и расширили способы смертной казни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников