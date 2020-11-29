Археологи доказали существование Мулань

Совсем недавно героиня старинной китайской поэмы, а также нескольких современных западных блокбастеров и анимационных лент дева-воительница Хуа Мулань считалась легендарной фигурой. Последние археологические находки подтверждают, что среди древнемонгольских кочевых племен сяньби, или сяньбэй, были свои "амазонки".

"Амазонки" Востока

Информация об "амазонках" Поднебесной считается малодостоверной. Предание о дочери шаолиньского монаха по имени Янь Юнчунь, или Винчун, которая создала для представительниц слабого пола оригинальную боевую технику Вин-чун (Вечная Весна) — наглядное подтверждение подобных легенд.

В китайской народной балладе "Песнь о Мулань", записанной в середине VI века, рассказывается о молодой девушке, которая жила примерно между 386 и 536 годами. Поскольку брат ее был слишком юн, а старик-отец уже не мог достойно держаться в седле и сражаться на равных с молодыми, девица переоделась в мужскую одежду и на протяжении 12 лет, пока шла распря между империей Северная Вэй и Жужаньским каганатом, умело била врагов из лука.

Вопреки конфуцианской морали и обычаям она вынуждена была заменить собой призванного на военную службу старого отца или его старшего сына, поскольку оба оказались физически не способными выполнить свой долг по защите Отечества. Несмотря на бытующие у разных народов рассказы о воинственных женщинах в подлинность истории Хуа Мулань историки не могли поверить без предъявления веских доказательств.

Чтобы разоблачить все мифы, потребуется отдельная заметка. Тут достаточно указать на один существенный ляп. Наши начитанные юные коллеги любят обсасывать тему бинтования ступней китаянок. Увы, этим эрудитам невдомек, что данная процедура не практиковалась у варваров-кочевников, а только у китайцев, да и то не у всех.

Одни из предков монголов — кочевые народы сяньби, сяньбэй, — 1850 лет назад жили к северу и западу от Великой Китайской стены и воевали с китайцами. Они составят костяк полчищ, которые обрушатся на Европу при Чингисхане и его потомках. В летописях встречаются упоминания о командовавших своими армиями монголках.

Могилы воинственных всадниц

"Я подумала, если есть все эти истории, почему никто еще не нашел этих женщин", — говорит антрополог Кристин Ли (Christine Lee) из Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе.

В поисках легендарных воительниц Ли и ее коллега Яхайра Гонсалес (Yahaira Gonzalez) более детально исследовали останки из 29 могил в Монголии. Упор был сделан на поиск следов от увечий, износа костей и признаков сильных мышечных усилий.

Исследовательницам удалось обнаружить анатомические доказательства, что принадлежащие женщинам скелеты проводили свою жизнь в седле. У них отмечена тяжелая нагрузка на плечо, что характерно для лучников. Найдены также следы ранений от стрел и травмы от падений с лошади.

"Половина женщин периода господства сюнну (гунну) практиковали верховую езду и стрельбу из лука", — заключает Ли.

Женщины-воительницы сяньбэй

Больше всего воинственных женщин было среди кочевников сяньбэй, полагают исследовательницы:

"Три скелета принадлежат женщинам из племени сяньбэй, двое из них были потенциальными воинами — это очень много. Эти данные показывают, что женщины-воины не были исключением среди азиатских степных кочевников. Период сяньбэй предоставляет лучшее доказательство существования женщин-воительниц. Это время тесно связано с Песней о Мулань".

После падения династии Хань в 210 году весь регион погряз в распрях и междоусобицах. Для китайцев, а также для их соседей-кочевников начало мятежей и войн означало, что "наряду с мужчинами женщины были востребованы в качестве защитниц своей Родины".

Начиная с 550 года, после завоевания Монголии тюрками, археологи не находят следы захоронений женщин-воительниц. Вновь азиатские "амазонки" седлают своих коней в XIII столетии, когда татаро-монголы двинулись на Запад.