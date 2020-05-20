Электронная демократия против "цифрового концлагеря"

Генпрокуратура объявила войну фейкам об искусственном происхождении коронавируса и планах массового чипирования людей под видом вакцинации. Усиление мер контроля за соблюдением карантинных ограничений с использованием всего арсенала современных технологий вызывают у части населения подспудные страхи постепенного скатывания в "цифровой концлагерь". Можно их объяснять параноидальными наклонностями отдельных граждан или идеологическими диверсиями извне, но ведь семена сомнений дают всходы лишь в благодатной почве.

В Сети можно найти немало видеороликов, с пугающими названиями и зловещим содержанием, которые распространяют конспирологические теории на темы пандемии COVID-19. Суть их сводится к тому, что какие-то могущественные силы создали коронавирус, они собираются провести глобальную кампанию по вакцинации = чипированию — всё это для тотального контроля над людьми и сокращения численности населения. Генпрокуратура обратилась к Госкомнадзору с требованием заблокировать ресурсы с подобного рода фейками, так как они формируют "искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья".

"Взгляд в будущее" травмировал общественное сознание

И всё же интересно, откуда берёт свои истоки такая доверчивость и готовность воспринимать на веру любые, даже самые абсурдные казалось бы теории, когда они касаются COVID-19?

Во-первых, масштабы пандемии, вызванные ею ограничения и негативные последствия — это то, с чем человечество давно не сталкивалось. И это побуждает к поиску объяснений, который может привести к самым неожиданным версиям.

Во-вторых, в памяти могут всплыть прошлые события и связанные с ними страхи. Все наслышаны о планах мирового правительства, которым считают Комитет 300, и Римского клуба о сокращении численности Земли до одного миллиарда.

На эту тему есть куча книг и статей, нет смысла в неё углубляться. Зато можно вспомнить Стратегию развития электронной промышленности России на период до 2025 года, утвержденную Министерством промышленности и энергетики РФ в 2007 году. В ней говорится, что "широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой", "средства прямого бепроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми".

"Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства", — написано в Стратегии.

Раз уж такая Стратегия принята, хотелось бы знать поподробнее, как будет осуществляться операция по вживлению в мозг "беспроводных наноэлектронных устройств" и будут ли спрашивать согласия людей на проведение с ними подобных футурологических экспериментов. Или на ум приходит нашумевший в своё время форсайт-проект "Детство-2030" (от англ. Foresight — "взгляд в будущее"). Его авторы планировали перевод детей полностью на дистанционное обучение, внедрение в общество роботов-детей и улучшение способностей детей "за счёт генной модификации и чипизации"! Можно было бы не придавать данному проекту особого значения, если бы его придумали фантасты-любители, а ведь среди экспертов были профессора именитых вузов, академики, депутаты, чиновники из правительства, члены Общественной палаты и другие уважаемые люди. Так что, можно понять, как травмировано наше общественное сознание и как легко внедрить в него разного рода оппортунистские идеи.

Все ближе к оруэлловской антиутопии

Возможности искусственного интеллекта уже сегодня позволяют заинтересованным структурам — государственным или частным — контролировать наши действия и передвижения. Сотовые операторы легко могут определить местонахождение своих абонентов, все фото и тексты, которые мы беспечно выкладываем в Сеть, где-то архивируются, а многочисленные камеры видеонаблюдения фиксируют каждый наш шаг. Достаточно задать в "Гугле" или другом поисковике желаемый товар, как тут же на нас обрушивается поток контекстной рекламы.

По этому поводу ходит такой анекдот:

— Дорогой, почему ты говоришь шепотом?

— Боюсь, что меня слушает Цукерберг.

Жена засмеялась… и "Алиса" засмеялась… И "Сири" засмеялась.

По некоторым данным, в Москве установлено 170 тысяч камер видеонаблюдения и около 3 тысяч из них подключены к системе распознавания лиц, интегрированной с базами МВД. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, записи с камер помогают в расследовании порядка 70% правонарушений. Благодаря видеонаблюдению обеспечивается безопасность пассажиров, соблюдение правил ПДД, качественное содержание территорий и т. д. Нам, конечно, далеко до китайского города Чунцин (2,58 млн. камер!) или Лондона (627 тыс.).

К оруэлловской антиутопии про "большого брата", который за всеми наблюдает, больше всего приблизился Китай. К концу 2020 года в Поднебесной планируют установить 600 млн. камер видеонаблюдения. На пике карантинных мер улицы китайских городов патрулировали дроны, мобильные операторы активно отслеживали перемещения своих абонентов, а система "QR-кодов здоровья" их ограничивала.

Технологии распознавания лиц проникают в самые разные сферы жизни, например, торговлю. Есть тысячи торговых точек, предоставляющих сервис оплаты с помощью Face ID. Более 100 млн. китайцев решили прибегнуть к возможностям оплаты покупок с помощью лица. И настолько к этому привыкли, что испытывали стресс, когда ношение медицинских масок лишило их удобного сервиса.

Достижения цифровых технологий в сочетании с традициями государственного контроля привели к созданию в Китае так называемой системы социального кредита. Благодаря искуственному интеллекту и даже слежке соседей друг за другом была создана система надзаконного социального управления, использующая методы поощрений и наказаний в целях формирования желаемых схем поведения. Правда, не все в Китае испытывают удовлетворение от всех этих плодов технологического прогресса. Уже ученые из ведущих китайских университетов выступают с публичными статьями в защиту базовых прав граждан, касающихся частной жизни и конфиденциальности данных.

В мире растет "цифровое сопротивление"

"Цифровое сопротивление" постепенно нарождается во всём мире. Несколько лет назад, когда лондонская полиция стала тестировать технологию распознавания лиц, стали возникать инциденты с британцами. Некоторые подали в суд на полицию с мотивировкой нарушения их прав, так как, по их мнению, власти должны были сначала получить согласие граждан на использование системы опознавания лиц.

В мае прошлого года Сан-Франциско стал первым американским городом, где полиции запретили использовать эту технологию, пока не будут приняты регулирующие нормы. Критически отозвался о применении технологии распознавания лиц в Великобритании исполнительный директор правозащитной организации Big Brother Watch Силки Карло, так как она "создаёт прецедент не только для других демократических обществ, но и менее либеральных стран".

Безотчетные страхи и тревожные мысли на тему "цифрового концлагеря" можно развеять развитием его антипода — электронной демократии. В идеале возможности цифровых технологий должны облегчать и ускорять диалог между гражданами и властью, чтобы предложения и инициативы снизу максимально учитывались наверху, чтобы люди могли влиять на принятие важных решений, начиная с местного уровня и кончая федеральным. Если у граждан нет доверия к власти, а у власти нет готовности прислушиваться к голосу народа, то все технологии окажутся бессильны.