Алексей Мухин: COVID-19 — учи﻿тель и экзаменатор человечества

Коронавирус действует поэтапно и продуманно. Каковы его цели? Изобретут ли эффективную вакцину против COVID-19? Возможна ли вообще вакцина от природной информационной программы? Как мы должны измениться, чтобы долго и счастливо жить с коронавирусом, а вслед за ним не пришел бы более страшный вирус-инквизитор? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Инне Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Алексей Мухин: COVID-19 покажется цветочками, если мы не изменимся

— Алексей, многие считают, что пока не появится вакцина, лекарство, мы не сможем вернуться к нашей прежней жизни. С одно стороны, это — так. Но на разработку вакцины обычно требуется несколько лет. А с коронавирусом проблема еще в том, что он почти не изучен. Постоянно появляется новая информация. И сейчас некоторые говорят, что появилось чуть ли там не 25 штаммов COVID-19. Сможем ли мы это все вообще одолеть?

— Заблуждение, что этот вирус не изучен. Еще в самом начале ситуации некоторым образом я получил нужные документы. И там уже все было в принципе прописано очень четко и ясно, с чем мы имеем дело. Это знание есть.

Фазы и цели Ковид-19

Проблема в другом: мы сейчас думаем о лечении и вакцине, хотя нам нужно думать о причинах, почему вирус COVID-19 возник и сразу так сильно распространился.

Несколько упрощая ситуацию, скажу, что мы уже наблюдали как минимум две фазы развития вируса. Первый вирус довольно жестко напал на группы риска: пожилых людей и людей с хроническими болезнями.

Хроническая болезнь обычно возникает, когда человек, нарушая свой собственный ритм, наплевательски относится к собственному здоровью, то есть потребляет без меры вредные продукты, не имеет четких ориентиров и не понимает, зачем он в этом мире, а просто тупо потребляет.

Тогда возникают хронические болезни, которые мы тоже пытаемся лечить, не задумываясь о причинах, почему они возникли. Так вот — вирус показал, прямо сказал нам: "Ребята, одумайтесь, вы должны жить осмысленно, имея определенную программу и цели, а там мы уже решим".

— Нельзя же всех диабетиков и сердечников назвать людьми, которые живут без цели.

— Я не хочу сейчас вызвать обвинения в негуманности, но в данном случае пытаюсь просто анализировать, как врач в социальном смысле. Это — моя работа. Я пытаюсь проанализировать ситуацию и дать рецепт, как выйти из этой ситуации.

Всеобщего освобождения в виде вакцины все равно не будет. Даже если фантастика произойдет — мы быстро изобретем эффективную вакцину, она не будет панацеей от коронавируса. Потому что вирус мутирует постоянно, и он все равно добьется своего.

Специалисты справедливо говорят: против вирусов вакцин как таковых нет, потому что вирус — это в каком-то смысле информационная генетическая программа, которая меняет нашу жизненную программу. Вирус должен отработать свое.

Сейчас вторая фаза наступила. Я об этом предупреждал в своих соцсетях. Коронавирус сейчас работает бессимптомно, большинство людей — просто носители, они сами не болеют.

Вирус теперь будет во второй фазе работать, возможно, жестче с теми людьми, которые не сделали выводов из первой волны, от первоначального знакомства с ним.

Будет, конечно, и третья фаза. Постараюсь спрогнозировать ситуацию. Дальше коронавирус будет действовать очагово, живя с человечеством уже постоянно, как живут все остальные вирусы.

Если бы не было вирусов, не было бы и людей. Ковид-19 нас сделает другими

— С нами всю историю живет великое множество вирусов, они появились неизмеримо раньше людей.

— Да. Не надо находиться в иллюзии, что мы от него избавимся. Теперь он просто будет с нами всегда, уже изменив нас, возможно, необратимым образом. Я очень на это надеюсь.

Потому что как только мы изменимся, когда человеческая цивилизация поймет, что нельзя безумно и безмерно потреблять, загрязнять планету, и изменит отношение к себе и к миру, коронавирус сразу поймет, что он свою работу сделал. Тогда дальше мы с ним просто будем жить, как добрые соседи.

— Очень сложно на это рассчитывать применительно ко всему человечеству. Это будет просто рай на Земле, если все государства, народы и каждый человек поймет, что нужно быть добрым и счастливым, жить в гармонии с природой и самим собой.

— У нас другого выхода просто нет. Потому что, если мы не изменимся к лучшему, то за COVID-19 придет какой-нибудь еще COVID, который будет уже гораздо жестче. Поэтому — либо мы сделаем выводы и будем жить по другому, либо — извините — вам на выход.

— У нас уже накопилось столько поводов для "извините" перед природой, что очень долго каяться придётся. Хотя как раз сейчас в связи с остановкой производства уже ситуация начала выправляться.

— Это — лишние косвенные признаки того, что я прав.

— Были даже сообщения, что озоновый слой очень быстро восстановился, но это, видимо, все-таки не связано с карантином. Как вы считаете?

— Нет-нет-нет. Это не связано с коровками, которых обычно делают виноватыми люди, сами безответственно относящиеся к собственному потреблению и загрязнению окружающей среды. Все на коров спихнули — вот молодцы какие.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев