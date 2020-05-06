Чаще всего о пандемиях прошлого мы узнаем из архивных источников, но свою толику знаний может передать нам и археология. Особенно в тех случаях, когда о бубонной чуме не узнаешь из "Декамерона", а от Пушкина не получишь статистических данных о свирепствовавшей холере в Болдинскую осень 1830 года. Новые исследования вселяют определенный оптимизм.
Археолог из австралийского университета им. Флиндерса (Flinders University), специалист по древний истории Аня Котарба (Ania Kotarba), изучавшая последствия экстремальных исторических событий, которые в далеком прошлом угрожали даже самому существованию "человека разумного", обнаружила обнадеживающие свидетельства приспособляемости homo sapiens.
Аспирантка Котарба специализируется на глобальных связях прошлых веков через изучение международных торговых путей и адаптации человека к экстремальным природным явлениям. Для музейных работников в Объединенных Арабских Эмиратах она преподает курс "Первая помощь культурному наследию в условиях конфликтов и стихийных бедствий". По ее мнению, процессы урбанизации, роста населения и протоглобализации в древнем мире, первоначально приводившие к вспышкам инфекционных заболеваний и эпидемиям, зачастую неожиданно оборачивались ростом экономики.
"Черная смерть, которая, по нашему мнению, убила четверть или более жителей Европы и Ближнего Востока в 1300-х годах, в долгосрочной перспективе на самом деле привела к улучшению условий жизни и труда, открыла рынки и способствовала росту экономики", — приводит высказывание Котарба веб-ресурс phys.org.
Археологические свидетельства дают понять, что в древности эпидемии начинались с появлением городов и усиливались с развитием глобальной экономики.
"Судя по археологическим данным, мы признаем, что широко распространенные инфекционные заболевания впервые происходили в эпоху неолита, когда небольшие группы охотников-собирателей перешли к оседлой жизни. Первые постоянные крупные поселения и движение в сторону урбанизации увеличили число людей, живущих в тесном соседстве друг с другом и с недавно одомашненными животными, которые питались отходами", — сказала археолог.
И добавила: "Это позволило впервые распространить зоонозные (природно-очаговые) заболевания, такие как бубонная чума, хотя свидетельства первых зоонозных заболеваний можно было наблюдать по останкам одного из наших старейших предшественников — африканского австралопитека (Australopitecus Africanus), обитавшего примерно 2,8 миллиона лет назад".
Ситуация еще более усложнилась, когда расцвела торговля на дальние расстояния между городскими центрами, которые появились в разных частях света в период бронзового века (около 3000-1200 гг. до н. э.). Даже на раннем этапе население многих древних городов превышало 100 тысяч человек. В античном Риме, как полагают, около 200 года нашей эры проживало уже более миллиона человек.
"Торговые маршруты, зачастую связанные со спросом на экзотические товары (например, специи) и предметы роскоши, были причиной массовых вспышек инфекционных заболеваний в Античности, а также в Средневековье и в начале современной эпохи.
На заре мировой экономики торговые караваны и корабли беспрепятственно связывали разрозненные народы, культуры и экосистемы, следовательно, служили узловыми точками в распространении болезней на планете. В древнем мире не было пассажирских судов, а все путешествия предпринимались на борту торговых судов. Само слово "карантин" заимствовано из морской терминологии", — утверждает австралийский археолог.
В русский язык итальянское слово quarantena пришло от французского quarantaine. Именно "сорок дней" или quaranta giorni стояли в венецианской гавани корабли, прежде чем экипажу приплывшего издалека судна разрешали сойти на берег.
Аспирантка признает, что homo sapiens - один из наиболее приспособляемых видов на Земле, который успешно возник в результате экстремальных демографических и экологических стрессов. После извержения супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии, которое произошло 75 тысяч лет назад, на планете так сильно похолодало, что выжило всего 3 000-10 000 человек.
Во время первой в истории зарегистрированной пандемии, а именно Юстиниановой чумы (541-542 гг. н. э.), которая, по-видимому, способствовала гибели от 25 до 50 миллионов человек, вид "человека разумного" еще лучше адаптировался к окружающему миру.
Такая мозаика сложилась благодаря достижениям двух дисциплин:
Новые методы позволяют по-новому взглянуть на территориальный охват и область распространения различных штаммов вирусов и бактерий и указывают на прецедент положительных долгосрочных последствий исторических пандемий и прочих катастроф.
"Мы уже наблюдаем небольшое положительное влияние строгой изоляции, связанной с COVID-19, например, на изменение климата, — говорит Котарба. — Мы видим, как люди занимаются садоводством и стремятся быть ближе к природе, в то время как популистские правительства, похоже, теряют своих последователей, поскольку избиратели все чаще обращаются к тому лидеру, который проявляет участие и использует для формирования своей политики основанные на фактах данные. Будем надеяться, что, как и наши предшественники в Древнем Египте, Риме и средневековой Британии, мы выйдем из нашей изоляции сильнее и мудрее".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.