Археологи доказали: пандемии улучшают человечество

Чаще всего о пандемиях прошлого мы узнаем из архивных источников, но свою толику знаний может передать нам и археология. Особенно в тех случаях, когда о бубонной чуме не узнаешь из "Декамерона", а от Пушкина не получишь статистических данных о свирепствовавшей холере в Болдинскую осень 1830 года. Новые исследования вселяют определенный оптимизм.

Пандемия COVID-19 не страшнее ужасов прошлого

Археолог из австралийского университета им. Флиндерса (Flinders University), специалист по древний истории Аня Котарба (Ania Kotarba), изучавшая последствия экстремальных исторических событий, которые в далеком прошлом угрожали даже самому существованию "человека разумного", обнаружила обнадеживающие свидетельства приспособляемости homo sapiens.

Аспирантка Котарба специализируется на глобальных связях прошлых веков через изучение международных торговых путей и адаптации человека к экстремальным природным явлениям. Для музейных работников в Объединенных Арабских Эмиратах она преподает курс "Первая помощь культурному наследию в условиях конфликтов и стихийных бедствий". По ее мнению, процессы урбанизации, роста населения и протоглобализации в древнем мире, первоначально приводившие к вспышкам инфекционных заболеваний и эпидемиям, зачастую неожиданно оборачивались ростом экономики.

"Черная смерть, которая, по нашему мнению, убила четверть или более жителей Европы и Ближнего Востока в 1300-х годах, в долгосрочной перспективе на самом деле привела к улучшению условий жизни и труда, открыла рынки и способствовала росту экономики", — приводит высказывание Котарба веб-ресурс phys.org.

Города — рассадники эпидемий

Археологические свидетельства дают понять, что в древности эпидемии начинались с появлением городов и усиливались с развитием глобальной экономики.

"Судя по археологическим данным, мы признаем, что широко распространенные инфекционные заболевания впервые происходили в эпоху неолита, когда небольшие группы охотников-собирателей перешли к оседлой жизни. Первые постоянные крупные поселения и движение в сторону урбанизации увеличили число людей, живущих в тесном соседстве друг с другом и с недавно одомашненными животными, которые питались отходами", — сказала археолог. И добавила: "Это позволило впервые распространить зоонозные (природно-очаговые) заболевания, такие как бубонная чума, хотя свидетельства первых зоонозных заболеваний можно было наблюдать по останкам одного из наших старейших предшественников — африканского австралопитека (Australopitecus Africanus), обитавшего примерно 2,8 миллиона лет назад".

Ситуация еще более усложнилась, когда расцвела торговля на дальние расстояния между городскими центрами, которые появились в разных частях света в период бронзового века (около 3000-1200 гг. до н. э.). Даже на раннем этапе население многих древних городов превышало 100 тысяч человек. В античном Риме, как полагают, около 200 года нашей эры проживало уже более миллиона человек.

Карантин — не только изоляция, а отрыжка торговли

"Торговые маршруты, зачастую связанные со спросом на экзотические товары (например, специи) и предметы роскоши, были причиной массовых вспышек инфекционных заболеваний в Античности, а также в Средневековье и в начале современной эпохи. На заре мировой экономики торговые караваны и корабли беспрепятственно связывали разрозненные народы, культуры и экосистемы, следовательно, служили узловыми точками в распространении болезней на планете. В древнем мире не было пассажирских судов, а все путешествия предпринимались на борту торговых судов. Само слово "карантин" заимствовано из морской терминологии", — утверждает австралийский археолог.

В русский язык итальянское слово quarantena пришло от французского quarantaine. Именно "сорок дней" или quaranta giorni стояли в венецианской гавани корабли, прежде чем экипажу приплывшего издалека судна разрешали сойти на берег.

"Гомо сапиенс" ко всему привыкает

Аспирантка признает, что homo sapiens - один из наиболее приспособляемых видов на Земле, который успешно возник в результате экстремальных демографических и экологических стрессов. После извержения супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии, которое произошло 75 тысяч лет назад, на планете так сильно похолодало, что выжило всего 3 000-10 000 человек.

Во время первой в истории зарегистрированной пандемии, а именно Юстиниановой чумы (541-542 гг. н. э.), которая, по-видимому, способствовала гибели от 25 до 50 миллионов человек, вид "человека разумного" еще лучше адаптировался к окружающему миру.

Такая мозаика сложилась благодаря достижениям двух дисциплин:

биомолекулярной археологии;

генетике патогенов.

Новые методы позволяют по-новому взглянуть на территориальный охват и область распространения различных штаммов вирусов и бактерий и указывают на прецедент положительных долгосрочных последствий исторических пандемий и прочих катастроф.