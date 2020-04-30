Искусственный интеллект: благо или зло?

Благодаря мировому кинематографу возник целый ряд эффектных образов всяких терминаторов, киборгов и всемогущих роботов. Наука и технологии в наши дни достигли, конечно, высоких рубежей, но киношный искусственный интеллект всё же далёк от всамделишного. Персонажи роботов из области искусства часто воплощают зло и порождают у людей опасения, как бы "сказка не стала былью". Но безудержные фантазии писателей и кинематографистов дают немаловажную подпитку для ученых умов, которые озабочены тем, чтобы поставить искусственный интеллект на службу человеку.

Всеобщее проникновение ИИ в нашу жизнь способно рождать сенсацию за сенсацией.

В 2016 году некоммерческая организация Watson 2016 Foundation предложила оригинальную идею: выдвинуть кандидатом в президенты в США аналитическую машину IBM Watson на том основании, что она лучше любого человека может оценивать информацию, а также выносить хорошо проработанные и прозрачные решения.

Отечественные поклонники искусственного интеллекта не остались в долгу и предложили кандидатом в президенты России в 2018 году онлайн-ассистента "Алису".

Автор идеи, предприниматель Роман Зарипов полагал, что виртуальная система лучше живого политика, так как "не будет поддаваться эмоциям, не станет воровать деньги из бюджета и сможет круглосуточно отвечать на запросы граждан".

Был организован сбор подписей под петицией о выдвижении "Алисы" и она чуть не составила конкуренцию кандидату в президенты Ксении Собчак. В СМИ даже прошла дискуссия экспертов, можно ли доверять судьбу страны лишенной эмоций умной машине. Но все эти разговоры больше смахивают на хайп. Пока мы далеки от ситуации, описанной в рассказе Айзека Азимова "Улики", когда совершенный робот-андроид сначала становится мэром города, а затем и Координатором планеты Земля. Сегодня мы имеем дело с узкоспециализированным или слабым ИИ (Narrow AI), который запрограммирован на выполнение конкретной задачи и работает лишь в заранее заданном диапазоне, что не умаляет его огромный прикладной потенциал.

Техника на грани фантастики

В ноябре прошлого года в Москве прошел международный форум AI Journey, где были представлены образцы ИИ на грани фантастики.

Сбербанк представил робота-курьера, который может доставлять корреспонденцию на другие этажи, пользуясь лифтом.

Российский квантовый центр показал систему, которая настраивает точное научное оборудование, что высвобождает время ученым для занятий именно наукой.

Искусственный интеллект, разработанный в Политехническом институте, поступил на службу в Санкт-Петербургский онкоцентр, где выдает диагнозы почти со стопроцентной точностью.

Сюда можно добавить беспилотные автомобили, а также системы по распознаванию лиц, которые работают во многих аэропортах мира.

Самообучающиеся нейросети, благодаря способности обрабатывать большой объём информации и выявлять в нём закономерности, выполняют определенные задачи лучше и быстрей человека:

обыгрывают профессионалов в шахматы,

способствуют качественной работе онлайн-переводчиков,

помогают банкам отбирать кандидатов на получение кредитов,

криминалистам бороться с квартирными кражами,

а астрономам искать новые планеты в далеком космосе и т. д.

ИИ проявляет себя в самых неожиданных ипостасях.

Летом прошлого года появилось сообщение о том, что команда из австралийского университета Флиндерс с помощью программы SAM (Search Algorithm for Ligands) синтезировала новую вакцину против птичьего гриппа, которая стала первым в мире лекарственным препаратом полностью разработанным искусственным интеллектом.

Национальный фонд естественных наук Китая (NSFC) создал интересную математическую модель, которая отбирает исследователей на роль рецензента заявок на финансирование.

В Канаде компания Advanced Symbolics разработала программу, направленную на выявление суицидальных наклонностей у пользователей соцсетей.

Исследователи Франкфуртского университета имени Гёте разработали математический алгоритм Beta Writer, который написал первую нучную работу.

Другой алгоритм, Generative Adversarial Network, написал картину "Портрет Эдмонда де Белами", которая на аукционе ушла с молотка за 28 миллионов рублей.

На пороге эры "алгоритмических войн"

Идиллическую картину на темы ИИ несколько портят темные стороны передовых технологий. Ведь при наличии злой воли у конкретного человека или группы людей их можно использовать во зло, например, для манипуляции людьми или тотальной слежки.

Сегодня роботы научились искусно подражать голосам реальных людей.

Был курьёзный случай в Екатеринбурге, когда долги из клиента "выбивал" робот-коллектор. Диалоги были выстроены настолько изобретательно, что на протяжении месяца должник не догадывался, что разговаривал с искусственной интеллектуальной системой.

В Китае внедряется система тотальной слежки за гражданами для контроля их поведения с начислением социальных баллов, которые будут учитываться в целях поощрения или наказания.

Самолет Boeing-737 MAX индонезийской авиакомпании в октябре 2018 года неожиданно ушел в пике и потерпел крушение из-за ошибочных показаний датчика и системы контроля полета.

А беспилотное авто от Uber сбило в Аризоне женщину, переходившую улицу.

Эти случаи свидетельствуют о том, что малейшие просчеты в проектировании интеллектуальных систем грозят трагическими последствиями.

Последствия будут намного более катастрофическими, если ошибки и просчеты в применении умных машин проявят себя в международных масштабах. Комиссия по искусственному интеллекту в Конгрессе США подготовила доклад, который заслуживает пристального внимания заинтересованных кругов.

Авторы доклада заявляют, что глобальное и безусловное лидерство в технологиях ИИ является приоритетом номер один национальной безопасности США. Провозглашая наступление "эры алгоритмических войн", Комиссия предлагает побеждать в борьбе за лидерство в мире не столько в традиционных военно-политических конфликтах, сколько в технологическом противостоянии. Ни ядерная мощь, ни накопленные золотовалютные запасы не спасут тех, кто отстал в развитии инновационной экономики. Проигравшие в технологической гонке в лучшем случае перестанут быть великими державами, а в худшем — утратят национальный суверенитет, полагают авторы доклада.

Для этого США будут собирать лучшие кадры в мире и стимулировать утечку мозгов прежде всего из России и Китая.

Ничтоже сумняшеся Комиссия призывает "поощрять этот процесс и иметь в виду, что любой специалист — программист, разработчик в области ИИ — приехавший в Америку из Китая, России и других стран цифрового авторитаризма — это не только большой плюс в копилку американского лидерства, но и минус для потенциала стран, откуда они приехали".

На фоне подобных заявлений со стороны заокеанских стратегов представляется немаловажным, что в прошлом году в нашей стране утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.

По мнению президента Владимира Путина, технологии ИИ "позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур".

На наших глазах в мире разворачивается жесткая и бескопромиссная борьба за первые места в технологической гонке. Остаётся лишь сожалеть, что колоссальный ресурс искусственного интеллекта в таких условиях вряд ли будет использован для решения масштабных задач, стоящих перед всем человечеством.