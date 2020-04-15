Ученые объяснили, почему меры дистанцирования это надолго

Журнал Science опубликовал исследование Гарвардского университета, согласно которому меры по социальному дистанцированию могут потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии существенно не увеличатся или не станет доступным лечение или вакцина.

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В чем особенность бета-коронавируса SARS-CoV-2

Гарвардские исследователи в статье "Проектирование динамики передачи SARS-CoV-2 через постпандемический период" считают, что ход пандемии будет зависеть от:

свойств вируса и формирования у людей иммунитета после заражения.

Ученые утверждают, что вирус SARS-CoV-2 (вызывающий болезнь COVID-19) относится к роду бета-коронавирусов, и это объединение:

коронавируса SARS-CoV-1,

коронавируса MERS

двух других коронавирусов человека - HCoV-OC43 и HCoV-HKU1.

Коронавирусы SARS-CoV-1 и MERS вызывают тяжелое заболевание с приблизительными показателями летальности 9 и 36% соответственно, но их передача остается ограниченной. Инфекции, вызываемые HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, могут протекать бессимптомно или "ассоциироваться с легкими или умеренными заболеваниями верхних дыхательных путей", отмечают ученые.

По их словам, собственно SARS-CoV-2 в большинстве случаев вызывает заболевание легкой или средней степени тяжести "с более ограниченным числом случаев тяжелой инфекции нижних дыхательных путей", чем два первых коронавируса. Текущие показатели летальности COVID-19, по их оценкам, лежат между 0,6% и 3,5%.

Бета-коронавирусы "не любят" друг друга

Это вызвано тем, что бета-коронавирусы могут формировать "иммунные ответы" друг против друга:

инфекция SARS-CoV-1 может генерировать нейтрализующие антитела против HCoV-OC43

инфекция HCoV-OC43 может генерировать перекрестно-реактивные антитела против SARS-CoV-1.

Тем не менее, продолжают ученые Гарварда, во всех смоделированных сценариях пандемии, SARS-CoV-2 был способен вызвать существенную вспышку заболевания, причем, независимо от времени года. Зимние/весенние вспышки имели более низкие пики заболеваемости, в то время как осенние/зимние приводили к более высоким пиковым значениям.

Не ясно, каким будет иммунитет к SARS-CoV-2

Иммунитет к HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, по-видимому, заметно снижается в течение одного года, тогда как инфекция SARS-CoV-1 может вызывать более продолжительный иммунитет, отмечают исследователи. Отсюда вывод:

Если коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 будет постоянным , вирус может исчезнуть в течение пяти или более лет после возникновения крупной вспышки.

к SARS-CoV-2 , вирус может исчезнуть в течение пяти или более лет после возникновения крупной вспышки. Если иммунитет к SARS-CoV-2 ослабевает так же, как и у родственных коронавирусов HCoV-OC43 и HCoV-HKU , то в ближайшие годы вероятны повторные вспышки зимой.

Резюмируя исследование, ученые утверждают, что общая заболеваемость SARS-CoV-2 до 2025 года будет решающим образом зависеть от продолжительности коллективного иммунитета и, в меньшей степени, от степени перекрестного иммунитета между бета -коронавирусами.

Пока спасает социальное дистанцирование

Ученые указывают, что наиболее эффективными в ближайшее время являются усилия по социальному дистанцированию, которое эффективно устраняет перегрузки в применении интенсивной терапии. И оно может понадобиться вплоть до 2022 года.

Если отменить социальное дистанцирование, то вирус будет стремительно распространяться осенью, а зимой будет соперничать с сезонным гриппом, из-за чего больницы снова будут переполнены больными.

Даже в случае очевидного устранения болезни следует сохранить эпидемологический надзор за коронавирусом, поскольку возобновление распространения инфекции возможно уже в 2024 году, сигнализируют исследователи.

Новая терапия, вакцины, могут уменьшить необходимость строгого социального дистанцирования для поддержания контроля над эпидемией, обнадеживают они.

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