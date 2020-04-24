Встреча с инопланетянами возможно откладывается

Беседа главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой с доктором физико-математических наук, профессором МГУ и заведующим отделом Института астрономии РАМН Олегом Малковым о существовании жизни на других планетах Солнечной системы.

Нужно ли нам бояться астероидов и ждать марсиан?

Читайте начало интервью:

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— Была ли жизнь на Марсе?

— Мы не знаем. Есть одна очень важная вещь. Когда мы, астрономы, рассуждаем о жизни. Вообще люди рассуждают о жизни, мы используем такой несколько порочный подход. Говоря о поисках жизни, мы ищем земную или землеподобную жизнь. Мы неявно предполагаем, что условия на той планете, на которой мы ищем жизнь, должны быть похожи на земные. Хотя на самом деле никто не сказал, что жизнь обязана быть такой же, как наша. Жизнь может быть построена на совсем других принципах. Мы пьем воду, а какие-то другие существа, возможно, пьют серную кислоту. Но поскольку у нас перед глазами только один пример жизни во Вселенной — это наш собственный, то мы, используя такой немножечко порочный подход, наполовину подсознательно ищем планету, похожую на Землю.

С этой точки зрения Марс действительно подходящее тело. Он похож не Землю, немного меньше Земли, там есть следы атмосферы. Может быть, ее там было когда-то больше. Там нашли лед. Не скажу, что воду и не скажу, что по химсоставу эта вода или лед напоминает земную, но тем не менее мы должны констатировать, что Марс похож на Землю. И, в принципе, следы жизни там еще можно поискать.

— Почему Венера единственная планета, имеющая женское имя? Там ведь все кратеры тоже имеют женские названия? С чем это связано?

— С точки зрения земной жизни Венера малоподходящая планета. По крайней мере сейчас, потому что она по размерам примерно такая же, как Земля, но там существенно более мощная атмосфера, вследствие, в частности, гораздо более мощной вулканической деятельности.

Венера сама подпитывает свою атмосферу, существенно более фундаментально, чем это делает Земля по подпитке своей атмосферы. Как следствие, там страшное давление.

Как еще одно следствие, там очень высокая температура на поверхности, потому что у этой атмосферы есть парниковый эффект. Излучение от Солнца легко проходит и достигает поверхности Венеры, а отраженное инфракрасное излучение атмосферу не пробивает, поэтому планета очень нагрета, благодаря этой самой атмосфере.

С точки зрения земной жизни, Венера — это ад. Никогда, кроме уж 1950-1960-х годов, серьезно не рассматривались возможности посылки человека на Венеру. Человек на Марсе — сомнительное предприятие, но тем не менее это обсуждается. Человек на Венере — это нонсенс.

Космические корабли пока не помогают отыскать жизнь

— Олег Юрьевич, может ли быть жизнь на других планетах и на планетах, похожих на Землю? Я слышала, что давным-давно улетели два аппарата за пределы Солнечной системы. Сейчас это рекорд Гиннеса: существует самый удаленный объект, космический аппарат "Вояджер-1", который удален от Земли на 22 миллиарда километров. Он что, передает сигналы на Землю? Зачем мы делаем такие вещи?

— Это была программа в США. Было запущено два аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Первый подвиг, который они совершили, облетели все планеты-гиганты Солнечной системы. Один из них пролетел мимо Юпитера и Сатурна, а другой — мимо Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

— И сфотографировал их?

— Тогда удачно разлеглись планеты, что он, используя различные гравитационные маневры, то есть под влиянием поля тяготения этих планет, изменял свою траекторию, отправляясь к следующей планете. Мы получили достаточно интересные фотографии этих планет.

После этого эти аппараты, а с ними, естественно, ничего не случилось, продолжали и продолжают двигаться. Они удаляются от Солнца, удаляются от Земли. Конечно, они не делают уже больше никаких снимков, отчасти потому что там фотографировать больше нечего, а отчасти потому, что на большинство приборов энергии уже нет. Эти аппараты до недавнего времени еще посылали сигналы на Землю о том, где они находятся. Мы представляем, где они находятся. По крайней мере один из них движется в направлении некоего шарового скопления. Это такое образование в Галактике, в котором довольно компактно содержится очень много звезд.

Не исключено, что, по мнению людей, которые его запускали и которые поместили на его борт пластинку с изображениями людей, самого аппарата и различные интересные научные результаты, этот аппарат возможно перехватит какая-нибудь цивилизация. Хотя случится это через миллионы лет, по-видимому, потому что движется он неторопливо, а расстояния в космосе будь здоров.

— Неторопливо — это сколько километров в час?

— Он движется со скоростью десятки километров в секунду.

— Для космоса это пешком?

— Для межзвездных расстояний это достаточно низкая скорость.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер