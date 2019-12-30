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Автор Игорь Буккер

Выдающиеся научные достижения 2019 года

Наука » Полезно знать

Какие научные открытия и технические новинки обогатили человечество в уходящем году? "Правда.Ру" попыталась отметить наиболее значимые с точки зрения исследователей, но мало известные широкой публике достижения в разных сферах применения.

Минувший год начался с сенсации: специалисты НАСА обнаружили, что доставленный в 1971 году с Луны камень содержит следы минералов, в частности, кварца, с совсем не лунным химическим составом, а скорее типичным для нашей планеты. Таким образом, "Аполлон-14" приземлился со старейшим камнем Земли, который упал на наш спутник в виде метеорита, образованного астероидом, поразившим нашу планету около 4 миллиардов лет назад.

В январе 2019 года СМИ также сообщали о безопасном способе лечения респираторных заболеваний, таких как редкое наследственное заболевание муковисцидоз (кистозный фиброз). Благодаря мессенджеру РНК (мРНК) можно будет заменить дефектный ген на его здоровую копию.

Корпорация Micron Technology представила карту памяти microSD вместимостью 1 Тбайт, что, по словам разработчиков, дает потребителям свободу собирать, делиться, хранить и наслаждаться большим количеством контента, поддерживая при этом их образ жизни, ориентированный на мобильные устройства.

Странные, похожие на подтеки, пятна на Красной планете зафиксировали еще 4 года назад. И вот этой зимой подтвердили: на Марсе есть вода, не замерзающая даже при экстремальных температурах.

В пещере Кальяо (Callao) на филиппинском острове Лусон (Luzon) обнаружены окаменелые останки двух взрослых и одного подростка, живших более 50 тысяч лет назад, названных Homo luzonensis. Это новый вид "человека разумного", обладавшего определенным сходством с человеком флоресским (людьми-хоббитами), неандертальцами и сапиенсами.

После ввода стволовых клеток в глаза лабораторных мышей они смогли приобрести видение в инфракрасных лучах. Ученые надеются, что такая технология будет способствовать излечению дальтонизма и позволит людям видеть за пределами наших природных возможностей. Однако это еще не совсем ночное видение.

ДНК живых организмов состоит из четырех букв-нуклеотидов — аденина, тимина, цитозина и гуанина. Ученым удалось создать синтетическую ДНК из восьми букв, которую назвали hachimoji (хачимоджи) — по-японски "восемь" и "писать". Это не только позволит дольше хранить в два раза больший объем информации, но и позволит узнать, как устроена внеземная жизнь.

Совсем недавно на 3D-биопринтере могли печатать исключительно простые ткани без сосудов, в этом году получилось воспроизвести уменьшенную модель сердца, полностью соответствующую иммунным, клеточным, биохимическим и анатомическим характеристикам пациента. Есть надежда, что лет через десять производство органов для пересадки станет рутинной процедурой.

Микроскопические тихоходки приобрели известность благодаря своей способности выживать в широком диапазоне экстремальных условий, включая космический вакуум. Подробнее об этом читайте: Для полета на Марс человека превратят в монстра.

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Выдающиеся научные достижения 2019 года
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