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Автор Игорь Буккер

Чем оборачиваются научные фантазии

Наука » Полезно знать print

В четырех предыдущих статьях Pravda.ru на конкретных примерах рассказывала о том, как быстро научно-фантастические изобретения входят в нашу жизнь и скоро смогут сделаться вполне бытовыми и привычными. Чем оборачиваются сейчас результаты крионики и виртуальной реальности?

Нет нужды перечислять многочисленные научно-фантастические произведения, в которых описаны случаи глубокого замораживания людей с целью их последующего пробуждения. По мысли авторов, крионика позволит в будущем излечить смертельные болезни, неподдающиеся лечению при нынешнем состоянии медицины, или поможет реализовать длительные путешествия в космическом пространстве.

При современном состоянии технологии криоконсервация крупных органов или организмов представляется невозможной, поскольку приводит к необратимым последствиям. Тем не менее многие ученые надеются когда-нибудь вернуть замороженного человека к жизни. Первая криоконсервация человека произошла более полувека назад. В настоящее время подобных примеров насчитывается уже добрая сотня.

Тот факт, что крионика в какой-то момент может быть успешно применена для человеческого организма, не является совершенно невероятным. Отдельные клетки способны на это на протяжении многих десятилетий, глубокой заморозке подвергают даже человеческие эмбрионы и простейших животных, таких как нематоды, и все они оказываются жизнеспособны. Проблема глубокой заморозки человека связана с тем, что охлаждение тела должно происходить без образования разрушающих кристаллов льда. Для этого физиологические жидкости заменяют антифризом, но то, что годится для простых структур, совершенно противопоказано структурам сложным. Кроме того, антифриз может привести к необратимому повреждению органов — и как его удалить, также пока неясно.

Хакеру по прозвищу Нео в душу все чаще закрадывается чувство, что что-то управляет им и его жизнью. Через капитана корабля "Навуходоносор" Морфеуса, борца сопротивления против властных машин, он, наконец, узнает, что был прав. Нео живет в созданном компьютером мире фантазий. Научно-фантастический боевик "Матрица" братьев Вачовски бесспорно является самым значительным произведением, когда речь заходит о фильмах про виртуальную реальность. Трудно себе представить, чтобы человек полностью жил в искусственно созданной компьютерной среде и не осознавал этого.

Пока что коммерчески доступные очки виртуальной реальности служат почти исключительно для удовольствия потребителей. Но следующие поколения, вероятно, будут общаться, делать покупки, осваивать новые профессиональные навыки и работать в виртуальных мирах. Исследователи уже проверяют тактильную обратную связь, так что виртуальные объекты отныне не только видны, но и доступны на ощупь. Определенно виртуальная среда в какой-то мере создаст конкуренцию реальной. И кто знает, может быть, мы живем в нереальном мире. И правы индусы, уверяющие, что истинная природа мира — иллюзия.

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Темы наука матрица криоконсервация технологии будущего виртуальная реальность очки виртуальной реальности
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