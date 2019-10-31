Что создадут быстрее: меч джедая или летающие атомобили

В предыдущих статьях "Правда.ру" останавливалась на некоторых достижениях инновационных технологий, которые скорее напоминают научно-фантастические фильмы, но уже становятся доступными в наши дни. Так, вчерашний сайенс-фикшн постепенно превращается в сегодняшний нон-фикшн.

В 2263 году асфальтовые джунгли больших городов также переполнены движущимся во все стороны транспортом с той лишь разницей, что движение происходит не на земле, а в воздухе. Поэтому герои Брюса Уиллиса и Миллы Йовович вынуждены постоянно "держаться крепко" при совершении смелых маневров, дабы уклониться от столкновения. В "Пятом элементе" движение в мегаполисах полностью переместилось в воздушное пространство.

На летающий автомобиль поглядывают как на гибрид, которым можно управлять как автомобилем, но который при этом будет летать. В 2019 году летательные аппараты для перемещения по городу уже больше не являются научной фантастикой: немало компаний создали прототипы такого средства передвижения, которые вскоре доставят первых пассажиров к месту назначения по воздуху.

В таких крупных городах, как Лос-Анджелес, Дубай и Сингапур, пробную эксплуатацию планируется начать в следующем, 2020-м году. Коммерческая эксплуатация, как ожидается, последует через несколько ближайших лет. Летающие такси, как их обычно называют, будут парить над крышами городов, и на перегруженных транспортных артериях не останется "пробок".

На начальном этапе пилот, вероятно, все еще будет находиться на борту, но в долгосрочной перспективе воздушные такси оснастят автопилотами. В отличие от "Пятого элемента", они не будут выглядеть как футуристические летающие машины, а превратятся в больших дронов, оснащенных капсулами для размещения пассажиров.

Джедай Квай-Гон Джинн (Qui-Gon Jinn) своим зеленым лазерным мечом за считанные секунды пробивает дыру в массивной металлической двери. Всем знакомо чудесное оружие из космической саги "Звездные войны" — и это очередной объект научной фантастики.

Однако создание подобного светового меча все еще далеко от воплощения. Главным образом потому, что это потребовало бы больших затрат энергии. Студент из университета Лестера (University of Leicester) в Великобритании произвел необходимые для этого расчеты. При условии, что речь идет об описанной выше сцене кинофильма — потребуется мощность почти в семь мегаватт. Только в этом случае лезвие лазерного меча может достаточно быстро пробиться сквозь толстый металл.

Для сравнения, обычная ветряная электростанция выдает три мегаватта энергии. Есть еще одна проблема. Чтобы свет не иссякал, потребуется довольно длинный клинок. Однако многие фанаты не находят такую ситуацию непреодолимой. К примеру, на канале Youtub styropyro в 2015 году представили лазерный меч, который с некоторым усердием разрезает клейкую ленту или бумажный стаканчик. Его лазерный диод с выходной мощностью 7 Вт все еще далек от фантастического собрата. Ничего не изменится в будущем до тех пор, пока не будут найдены новые методы производства энергии или системы хранения.

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Окончание следует…