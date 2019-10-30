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Как получить доступ к квантовому компьютеру

Наука » Технологии print

Компания Google не так давно официально представила квантовый компьютер. Считается, что он способен справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера. В чем же преимущества технологии и когда она появится в наших домах — рассказал Pravda. ru Руслан Юнусов, генеральный директор Российского квантового центра.

Можно ли сказать, что квантовый компьютер уже создан?

Первые операции на квантовом компьютере были показаны уже больше десяти лет назад. Но чтобы мы увидели применение квантовых компьютеров в народном хозяйстве, в экономике — надо, чтобы их экономическая эффективность стала выше, чем у классических компьютеров. И для того, чтобы этого достигнуть, надо пройти несколько шагов.

Первый шаг — показать, что он может делать какие-то элементарные операции. Это было сделано более десяти лет назад. Следующий шаг — показать, что с какой-нибудь задачкой квантовый компьютер справится лучше, чем любой суперкомпьютер. Это именно то, что показала компания Google. То есть они продемонстрировали квантовое превосходство. Сама по себе задача достаточно бессмысленная, ее решение никому не нужно. Но так и было заявлено, что сначала придумается какая-нибудь специфическая задача, которая будет сложна для классического компьютера.

На следующем этапе мощность квантового компьютера настолько вырастет, что он и для решения полезных задач будет работать быстрее, чем классический. И вот тогда мы увидим повсеместное внедрение квантовых компьютеров, потому что будет выгодно их использовать.

Как изменят мир квантовые компьютеры?

Мы сейчас знаем, для чего понадобятся такие устройства. Например, для разработки новых материалов или молекул для лекарственных препаратов. Кроме того, квантовый компьютер будет хорошо решать разного рода оптимизационные задачи. Например, задачи логистики, инвестиционных финансовых портфелей. Если говорить, что будет в России, то у нас сейчас запущена в рамках цифровой экономики дорожная карта по строительству квантового компьютера. Думаю, когда мы начнем работать с такими компьютерами, то увидим новые горизонты. И мы еще не знаем, какими будут самые значимые применения квантового компьютера.

Могут ли квантовые компьютеры таить некую опасность для человечества?

Опасность может быть не в технологии, а в ее реализации. Например, атомная энергия — это и атомная бомба, и атомная электростанция. Сама по себе технология не опасна, а вот как ее применять — это другой вопрос. Можно про что угодно так сказать.

Станет ли когда-нибудь квантовый компьютер персональным?

Я думаю, сначала обычные люди получат доступ к квантовому компьютеру через облако. То есть не обязательно себе устанавливать само железо дома. Вы можете по облаку посылать запросы и получать обработанные ответы. Это, думаю, произойдет достаточно скоро. Сейчас уже можно попробовать тестовые вещи. Например, можно получить доступ к компьютеру IBM через облако. Сейчас достаточно много вычислений делается так.

Темы решение задач руслан юнусов новые технологии квантовый компьютер
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