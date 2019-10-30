Как трудно быть фантастом

Киборги и устройства для чтения мыслей уже данности нашей быстротекущей жизни, а не только выдумки остроумных фантастов. Быть писателем-фантастом становится все труднее… Не успеешь дописать свои выдумки — глядь, а они воплощаются в действительность. Дважды в "Правде.ру" мы перечислили нововведения, которые меняют наши привычные представления об окружающем нас мире.

Сделанное двумя студентами и одним самоделкиным в домашних условиях устройство может читать мысли. Некая недобросовестная правительственная организация быстро заинтересовалась этим изобретением, и вскоре речь идет о жизни и смерти. Методику из фильма "Cлушание" (Listening) пытаются развивать по-разному. В частности, ученые, финансируемые "Фейсбуком", разрабатывают "речевой декодер", который анализирует идущие от мозга сигналы, чтобы понять, что люди хотят сказать или написать. Небольшие электроды вживали прямо в мозг добровольцев, которым вне зависимости от эксперимента пришлось перенести операцию на головном мозге. В первых простых диалогах в запросно-ответном режиме — с девятью вариантами вопросов и 24 вариантами ответов на выбор — коэффициент совпадений системы достиг более 60 процентов.

Другое устройство, AlterEgo, также может сделать так, что воображаемые слова будут слышны. Оно работает по следующему принципу: мозг посылает сигналы на голосовые связки, горло и язык, даже если мы только ведем молчаливый диалог с самими собой. Кроме того, есть несколько других попыток извлечь определенную информацию из мозговых импульсов, например, намерения подать знак или дать лапидарный ответ "да" или "нет". В частности, при помощи таких техник пытаются общаться с полностью парализованными людьми.

В ходе выполнения операции был убит полицейский Алекс Мерфи (Alex Murphy), который возродился к новой жизни в теле робота. В фильме RoboCop ("Робот-полицейский") у преступников больше нет ни единого шанса справиться с практически неуязвимым копом. На самом деле так называемые киборги, в теле которых технические устройства используются в качестве замены или поддержки человеческих органов, существуют уже сегодня.

Нил Харбиссон (Neil Harbisson) был первым человеком, официально признанным британским правительством в 2004 году в качестве киборга. Этому абсолютному дальтонику имплантировали в голову камеру, которая позволяет преобразовать цветовую гамму в звуковую. С тех пор Харбиссон слышит многокрасочность своего доселе серого мира.

Большинство нынешних киборгов начинают со сравнительно небольших технических средств: вживляют магниты, чтобы ориентироваться относительно сторон света или предчувствовать надвигающиеся землетрясения, имплантируют микрочипы для хранения информации. Концепции киборга наиболее соответствуют бионические протезы. Первые образцы показали способность людей частично контролировать свои мысли после сложного процесса тренировки и нивелировки. Нейросенсоры служат связующим звеном между искусственной частью и еще неповрежденными нервами. Хотя это еще далеко до Робокопа, но слияние человека и машины идет полным ходом.

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