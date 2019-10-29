Реальная научная фантастика

"Правда.ру" продолжает писать об инновациях, которые еще вчера относились к научной фантастике, чьи достижения можно было видеть лишь в блокбастерах или прочитать в фэнтези.

На одном из затерянных в Тихом океане тропических островов давно вымерший плотоядный тираннозавр Рекс охотится за людьми и крушит все вокруг. Согласно киноленте "Парк Юрского периода", используя новейшие генные технологии, ученым удалось воссоздать этих хищников, а также других исчезнувших с лица планеты животных.

В настоящее время исследователи пытаются сделать нечто подобное, но поскольку им нужен неповрежденный генетический материал для клонирования, то речь не идет о видах, которые исчезли с Земли 65 миллионов лет назад. В случае с такими бесхвостыми земноводными, как заботливые лягушки (Rheobatrachus), которые вымерли в 1983 году, в австралийском университете Нового Южного Уэльса работают над проектом по восстановлению Rheobatrachus silus.

Пересадка ядра замороженных соматических клеток реобатрахуса осуществляется в яйцеклетку наиболее близкого вида Mixophyes fasciolatus. Ранней весной 2013 года удалось вывести эмбрионы, но дальше гаструляции развитие не пошло. Видимо, несовершенность техники не позволяет продвинуться дальше, поскольку то же происходит при аналогичных манипуляциях с ядром и цитоплазмой от современных лягушек одного и того же вида.

Другим исследователям повезло несколько больше — они создали клон с геномом почти 20 лет назад вымершего подвида пиренейского козла, или иберийского тура — Capra pyrenaica pyrenaica. Однако и этот козленок сдох сразу после своего появления на свет. Судя по всему, технология не сработала должным образом и в этом случае. Если устранить слабые места, можно предположить, что давно вымершие виды могут быть восстановлены в будущем. В вечной мерзлоте снова и снова находят мумифицированных в ледниковом периоде животных, насчитывающих несколько тысяч или десятки тысяч лет, но ДНК которых хорошо сохранилась. Используя такие находки, генетики планируют воскресить, например, мамонта и пещерного льва.

Бизнес корпорации Union основан на продаже за наличные или в кредит биомеханических органов. В случае просрочки ежемесячной выплаты за органом придут безжалостные коллекторы. В фантастическом триллере Repo Men их называют потрошителями, потому что они вырезают органы из тела должников. Оптимисты напрасно надеются, что такой сценарий никогда не будет реализован.

Однако человечество уже стоит на пороге создания искусственных человеческих органов. Например, в начале августа 2019 года журнал Science сообщил о действующих образцах сердечного клапана, камеры сердца и других частей человеческого сердца, созданных с помощью 3D-принтера. Всего несколько месяцев назад биотехнологам, используя технику для производства мягких кровеносных сосудов и дыхательных путей, удалось поместить их в легкие пациента. Эти искусственные органы в состоянии насыщать кислородом кровь. На самом деле скоро искусственные органы, напечатанные на принтере, смогут имплантировать. Это было бы отрадным событием из-за нехватки органов в мире.

Продолжение следует…