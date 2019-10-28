Инновационные научно-фантастические идеи становятся реальностью

Многое из того, что несколько лет назад казалось нам научной фантастикой, постепенно реализуется. Подобное встречалось и прежде, но сейчас сроки от чистейшего вымысла до реализации значительно сокращаются. Предлагаем ознакомиться с внедряемыми новинками, которые призваны изменить привычную жизнь.

При дублировании трилогии "Назад в будущее" на русский язык Hoverboard назвали скейтолетом. В некоторых странах термином ховерборд называют привычный нам гироскутер. Тем, кто не смотрел комедийную фантастику режиссера Роберта Земекиса, скажем, что ховерборд — это самодвижущийся скейтборд, только лишенный колес. Это устройство помогло юному герою кинофильма, попавшего из 1980-х годов в 2015-й, спастись от своих преследователей. На улицах наших городов мы видим молодежь, которая рассекает на снабженных батарейками досках, но они не идут ни в какое сравнение с фантастическим изобретением. Кроме двух исключений.

Опуская более ранние и не совсем удачные изобретения, отметим, что в 2015 году немецкие инженеры совместно с одной японской автомобилестроительной компанией в рекламных целях представили парящую в воздухе доску. Увы, Lexus Hoverboard поднимался на несколько сантиметров над полом, удерживаемый силой магнитного поля. Куда более впечатляюще выглядит флайборд (Flyboard) французского пилота гоночных гидроциклов Фрэнки Запата (Franky Zapata). Ноги пилота закреплены, как на сноуборде, для того, чтобы носиться по воздуху со скоростью до 140 километров в час. Пока остается под вопросом, какая из этих двух разновидностей будет востребована массовым потребителем.

Бесконтактным способом бортовой врач сканирует пациента при помощи небольшого устройства. Переносной компьютер может поставить диагноз за считанные секунды. Такой трикодер (tricorder) из культового сериала "Звездный путь" (Star Trek), вероятно, может стать качественным скачком в медицине. В 2011 году американский некоммерческий фонд XPRIZE объявил конкурс на изобретение подобного устройства. Премия в размере $10 млн первоначально предназначалась тем, кто разрабатывает мобильные неинвазивные диагностические приборы, которые могли бы диагностировать заболевания лучше врачей.

Позднее критерии были несколько скорректированы: девайсы должны распознавать определенный набор связанных со здоровьем параметров и состояний. Поскольку ни одно изобретение полностью не отвечало поставленным условиям, в апреле 2017 года под конкурсом подвели финишную черту, и занявшим три призовые места достались призы с меньшим денежным эквивалентом.

Первое место заняла компания Final Frontier Medical Devices, которая разработала портативное устройство, способное диагностировать и распознавать в общей сложности 13 уровней здоровья, постоянно отслеживая пять важных показателей состояния организма. Хотя это еще не настоящий трикодер, будущие устройства рано или поздно станут все более и более похожими на свой фантастический прототип.

Продолжение следует…