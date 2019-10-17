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Автор Константин Кузнецов

Мумии поведали, чем болели люди в древности

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Несведущим людям кажется, что ученые, изучающие мумий, занимаются чем-то малозначительным, возятся с костями, которым уже тысячи лет. Однако изучение мумий, захоронения которых находят в разных уголках мира, позволяет ученым не только узнать больше об истории человечества, но и понять, какие болезни терзали древних людей, эти исследования в свою очередь могут быть полезны и для современной медицины.

Ткани, которые были мумифицированы, сохраняют в себе вирусы, некогда являвшиеся возбудителями разнообразных заболеваний. Их исследование позволяет понять, как изменились болезни за тысячи лет. Биоугрозы бояться не стоит. Обнаруженные в мумиях штаммы со временем ослабели и разрушились и никакой опасности не представляют, даже если им удастся вырваться из лабораторий.

Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Палеопатология позволяет выяснить, какие патологии и болезни, в том числе инфекционные, дегенеративные, врожденные и сердечно-сосудистые, были у наших далеких предков. Также удается выяснить, какие травмы они получали и каким был их рацион питания.

Основоположником палеопатологии является Рудольф Вирхов. Но еще в 1921 году Марк Раффер написал книгу "Исследования палеопатологии Египта", в которой рассказал о следах оспы на трех изученных им мумиях. Самая древняя из мумий относилась к 1580 году до нашей эры, а самая "юная" была мумией фараона Рамзеса V, скончавшегося приблизительно в 1144 году до нашей эры. Дональд Хопкинс, работавший над лечением натуральной оспы во Всемирной организации здравоохранения, также изучил мумию Рамзеса V и отметил, что им были обнаружены следы от сыпи — выступающие пустулы, имевшие диаметр от двух до четырех миллиметров. Ими были покрыты лицо, шея и плечи фараона. Сами ученые не считают данный диагноз точным, но имеющиеся признаки указывают на то, что именно оспа все же свела фараона в могилу.

Изучение ДНК вирусов, сохранившихся в мумиях, также позволяет понять наличие и распространение определенных болезней на разных территориях. Совместная работа российских и французских ученых позволила найти ДНК оспы в мумии, обнаруженной в Сибири. В 1714 году этот регион пострадал от эпидемии оспы, которую, согласно некоторым предположениям, могли занести его покорители.

В другом исследовании, завершившемся в 2011 году, была тщательно изучена 51 мумия из музея Каира. Выяснилось, что более половины из них при жизни страдали от атеросклероза. Современная наука считает, что это заболевание, провоцирующее инсульты и инфаркты, возникает, прежде всего, из-за плохого питания. Что вызвало заболевание у древних египтян — утверждать с точностью невозможно. Одним из экспонатов была мумия принцессы Яхмес Меритамон, возрастом 3500 лет. Принцесса скончалась примерно в 40 лет, при этом у нее были закупорены пять крупных артерий, включая идущие к сердцу и мозгу. Также было проведено исследование с применением компьютерной томографии, обнаружившее схожие проблемы с сосудами у большого количества мумий.

Недавно проведенные исследования дали ученым еще один повод для размышлений. У мумий возрастом в четыре тысячи лет обнаружили холестериновые бляшки в артериях, что указывает на большую распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в древности, чем раньше считалось. Ранние исследования изучали концентрацию кальция в мумифицированных сердцах и артериях. Но эти работы демонстрировали только те проблемы, которые возникают на поздних стадиях заболеваний сердца, и не позволяли полностью понять то, какими распространенными были такие болезни тысячи лет назад. Недавно ученые смогли исследовать артерии пяти древних мумий из Южной Америки и Египта и разглядеть в них ранние стадии атеросклероза, при котором холестериновые бляшки образуются на стенках артерий и препятствуют течению крови. Ученые сканировали крошечные участки артерий длиной по несколько сантиметров и обнаружили следы от скоплений холестерина, которые предшествуют бляшкам, перекрывающим артерии и приводящим к сердечным приступам.

Современная медицина испытывает опасения касательно малярии и туберкулеза, учитывая возрастающую сопротивляемость возбудителей различных болезней к антибиотикам. Ввиду этого изучение истории этих болезней имеет особую важность. В 2008 году ученые из Германии исследовали ткани мумии, имеющей возраст 3500 лет, и нашли в них ДНК плазмодиев, являющихся возбудителями малярии. Всего в ходе работ было изучено девяносто мумий из города Тебес, многие из которых сохранили в себе паразитические организмы.

А британские исследователи выявили специфические следы на костях скелетов женщины и ребенка, умерших за семь тысяч лет до нашей эры. Останки были найдены в Израиле, на месте расположения древней деревни Атлит-Ям. Характер повреждений указывает на наличие туберкулеза.

Мумии, найденные в Египте возле города Асуан, имели ряд признаков, указывающих на то, что при жизни эти люди плохо питались и страдали от различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, по большей части инфекций, полученных, вероятнее всего, из грязной нильской воды. Из-за такого количества болезней средний возраст, в котором были мумифицированы те люди, едва достигал тридцати лет. При этом некоторые из них относились к аристократии и даже были городскими правителями.

В 2011 году в гробнице для женщин была найдена мужская мумия. Мужчина скончался в возрасте 20 лет, и причиной смерти было чрезвычайно редкое заболевание — болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена. Эта болезнь приводит к развитию в теле многочисленных опухолей. Также исследование показало, что у него был несахарный диабет, на что указало расширение турецкого седла — части черепа, где прячется гипофиз. Увеличение объема говорит от опухоли гипофиза, которая должна была стать причиной большой потери жидкости и постоянной жажды.

ДНК бактерии хеликобактер пилори, вызывающей язву, были найдены в ткани желудка мексиканских мумий (1350 г. нашей эры). Страдали в древности и от трахомы, инфекционного заболевания глаз, вызываемого хламидиями. Известно, что трахомой болели Гораций и Цицерон.

Темы днк мумии ученые болезни археология сердечно-сосудистые заболевания
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Мумии поведали, чем болели люди в древности
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