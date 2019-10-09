Россия и Китай создадут "Чебурнет" с рейтингами благонадежности?

Роскомнадзор сообщил, что Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве в сфере киберпространства

По словам Ампелонского, «документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке VI Всемирной интернет-конференции в Учжене 20 октября.

В настоящий момент происходит согласование документа китайской стороной. Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации».

Как пишут авторы ряда телеграмм-каналов, «к нам подъезжает великий китайский фаерволл». То есть, фильтрация и доступ к информации в Сети выйдут на новый уровень. "Это будет уже Чебурнет",- пишут IT-эксперты в соцсетях, ссылаясь на шуточное название абсолютно ограниченного "как в КНДР" вымышленного Рунета в будущем.

При этом, есть мнение, что и наблюдение за оффлайн-реальностью посредством цифровых технологий выйдет в нашей стране на новый уровень, поскольку у китайских коллег в этой сфере богатый и без сомнения уникальный опыт. Например, присвоение индивидуальных рейтингов социальной благонадежности гражданам, в том числе по критериям их поведения в Сети.

Россия, кстати, уже довольно давно продвигает своё видение кибер-безопасности на уровне ООН. Однако, если раньше, по словам экспертов, это были резолюции с «довольно обтекаемыми формулировками», то с 2017-2018 года в основу кодекса кибербезопасности, легли положения документа Шанхайской организации сотрудничества под названием «Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной безопасности».

Интересно то, что в этих правилах есть и политические тезисы. К примеру, документ говорит о недопустимости «вмешательства во внутренние дела других государств и в целях подрыва их политической, экономической и социальной стабильности». И понятно, что многие государства ООН документ с такими формулировками просто не примут.

С другой стороны, пот линии ШОС, БРИКС и ОДКБ речь может пойти о создании своего, «альтернативного и суверенного» интернет-пространства. Со своими отдельными договоренностями. Первой из которых и станет нынешний договор между Китаем И Россией.

Помимо прочего, в этом документе есть и пункт о том, что «духовно-нравственные ценности многонационального народа Российской Федерации, нуждающиеся в сохранении». И это снова наводит на мысли о том, что российская сторона, как минимум, внимательно изучает опыт китайского «социального рейтинга».

К тому же за последние несколько лет накопилось достаточное количество прецедентов как неадекватного поведения в Сети, так и судебных решений по поводу такого поведения. Взять хотя бы недавнее дело блогера Синицы, призывавшего похищать и убивать детей сотрудников силовых структур.

С другой стороны, такая система может привести к «прекрасному новому миру» тотальной слежки. Вот как видят такой процесс авторы каннада «Аполитичный Зашквар»: «Большой Брат 1.0 - это телеэкраны, или же обычные камеры. В Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Пекине их много. Прям очень много. И они просто смотрят. Ну, точнее когда-то просто смотрели.

Большой Брат 2.0 - Социальные сети. Вы сами рассказали миру о себе. Если бы соц.сетей не было - их стоило бы придумать.

Большой Брат 3.0 - метаданные или же цифровой след. Присваивание человеку социально-экономического статуса (данные из ВК пробовали скачать) и прочие прелести новых медиа, которые вы вряд ли представляете.

Большой Брат 4.0 - Камеры, которые распознают человека на улице и которые могут отследить перемещение (СОРМ и ПОТОК для авто)

Большой Брат 4.0.1 - ФайндФейс.

Большой Брат 4.0.2 - интеграция одного в другое.

Большой Брат 4.1 - Отследить вас на улице и сопоставить с профилем в ВК.

Большой Брат 4.2 - синхронизация со всеми базами данных (привет ГосУслуги).

Большой Брат 5.0 - Улучшенная обработка данных и моментальное понимания психологии человека (привет cambridge analytica).

Большой Брат 6.0 - Китай. Присваивание индивидуального рейтинга. Моментальное распознавание человека в аэропорту и выдача ему информации о его полёте, просто подойдя к инфостойке (вчерашняя новость).

Вы сейчас здесь

Большой Брат 7.0 - компьютерное моделирование поведение человека» .

И здесь, в общем-то снова поднимается дилемма ценности личной свободы человека и безопасности. И вопрос баланса этих двух базовых категорий - человеческой и общественной жизни. В Китае выбор был сделан в сторону безопасности. В России пока старались соблюдать баланс...