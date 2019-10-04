Как припарковаться быстрее

Физики создали программную модель для наиболее быстрого способа припарковать легковой автомобиль в условиях мегаполиса. Какая из стратегий поведения водителей наиболее выигрышная?

Поиск места для парковки вашего автомобиля в условиях крупного, а теперь уже даже и среднего города может заставить поломать голову любого автолюбителя. К примеру, должны ли мы подъехать как можно ближе ко входу, надеясь отыскать где-нибудь свободное местечко? А возможно, лучше предпочесть вариант понадежнее и сознательно припарковаться подальше от всех входов-выходов, даже если вам придется пройти более длинной дорогой?

Судя по информации, опубликованной в журнале "Статистическая механика" (Journal of Statistical Mechanics), двое американских физиков подошли к решению этого вопроса с помощью компьютерной модели. Речь в их исследовании шла не только о парковке у конкретного магазина, но и в целом рассматривалась ситуация, чтобы водитель смог находить парковочные места.

Моделирующая программа следовала трем различным стратегиям парковки: одни предельно сокращают время и немедленно паркуются на свободной площадке, пусть она расположена дальше от конечной цели поездки. Другие, в отличие от них, пытаются припарковаться как можно ближе к месту своего прибытия, поэтому колесят в поисках наиболее подходящей парковки. Между этими крайностями имеется группа прагматиков, которые всегда выбирают первое же освободившееся местечко между припаркованными автомобилями.

Программой было предусмотрено, чтобы легковые автомобили периодически покидали автостоянку, так что со временем возникла непредсказуемая последовательность из вновь припарковавшихся "железных коней" и освободившихся мест. Для того чтобы компьютерная модель была достаточно реалистичной, вновь прибывшие водители транспортных средств не могли на расстоянии видеть, есть ли еще освободившиеся места для парковки рядом с пунктом их назначения. При этом экспериментаторы задали программе такие параметры, чтобы все прибывающие автомобили не въезжали на стоянку до тех пор, пока прежде приехавшие машины не припарковались.

В сухом остатке стратегия прагматиков в среднем принесла им наибольшую экономию времени. И лишь немногим лучше оказался оптимистичный подход тех автолюбителей, кто хотел любой ценой удачно припарковаться. Тем не менее, по мнению исследователей, последние получили определенное преимущество: чем больше автомобилей въезжает и выезжает, тем выше вероятность припарковаться ближе к месту своего назначения.

Автомобилисты, которые припарковывали свое транспортное средство у черта на куличках, хотя они нашли место для парковки почти сразу, затем потеряли уйму времени, продвигаясь к месту своего назначения. Это не критично, учитывая, насколько полезно гулять пешком как для сердечно-сосудисто системы, так и для психики в целом. Исследователи убеждены, что в мире с небольшим количеством автомобилей и большим количеством любителей пеших прогулок хуже всего придется тем водителям, которые не имеют желания искать свободное парковочное место.