Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии

Современная археология располагает не столь обильными данными о древнем кочевом народе — сюнну (хунну), которые под именем гуннов наводили ужас на жителей Римской империи. В нынешнем летнем археологическом сезоне в Монголии сделаны уникальные открытия захоронений знатных сюнну.

Кроме различного рода предметов из золота, серебра, бронзы, нефрита и дорогих пород дерева внимание китайских археологов, участвующих в совместных археологических раскопках в Монголии, привлекли две позолоченные серебряные фигурки драконов.

Раскопки захоронений знатных гуннов в северной и центральной Монголии продолжаются вот уже третий летний сезон подряд. В июле совместная китайско-монгольская экспедиция завершила раскопки одной из 400 гробниц под номером M189, в которой и были обнаружены позолоченные серебряные драконы.

По мнению руководителя группы китайских археологов Лан Ванли, каждый из двух восьмисантиметровых оглядывающихся назад на свой вертикально задранный хвост драконов несет явные черты династии ранней или западной Хань (206 год до нашей эры — 25 год нашей эры). Изящно выгравированы детали рогов, глаз, зубов и перьев драконов. Эксперты едины в мнении, что это было частью украшения декоративного сосуда.

Лан Ванли полагает, что оба позолоченных серебряных дракона не только свидетельствуют о культурном обмене и взаимодействии между степными территориями на севере и в центральной части Китая, но также указывают на то, что владелец гробницы имел высокий статус в монгольском обществе.

По словам Лан Ванли, "гробница в Монголии более древняя, нежели большинство ранее обнаруженных гробниц знатных сюнну в России и Монголии". Ученый сказал, что возглавляемая им группа археологов также раскопала в гробнице нефритовый крюк для скрепления ремней, деревянные чашки и другую домашнюю утварь, кожаную конскую упряжь, колесницы и оружие.

Дно гроба покрыто слоем ткани, за ним следует слой не очищенного от шелухи пшена и большое количество опилок, смешанных с мелкими кусочками древесного угля и мари (chenopodium — род кустарников), а потом еще один слой ткани. По словам Лан Ванли, подобный порядок устройства гробницы в захоронениях знатных сюнну встречается впервые.

Кочевые племена, обитавшие в степях к северу от Китая с 220 года до нашей эры по II век нашей эры, на севернокитайском (или мандаринском) языке называются "сюнну", а на юге Поднебесной эти иероглифы читают как "хунну". До того, как в 376 году орды этих диких кочевников-скотоводов появились на границе Римской империи, они терзали Китайскую империю. Тревожили настолько, что в конце эпохи Чжоу (с XI века по 221 год до нашей эры) разрозненные северные китайские царства воздвигали против их нашествий стены. Впоследствии, при императоре Цинь Ши-хуанди, который объединил разрозненные государства, эти и другие оборонительные сооружения превратились в Великую Китайскую стену.

Со своей стороны, в 209 году до нашей эры Модэ, или Моду (в китайской историографии известен как Маодунь), также объединил племена сюнну, вернул отобранные императором Цинь Ши-хуанди территории, установив границу с Китаем по прежней укрепленной линии к югу от реки Хуанхэ. С 201 года до нашей эры китайцы вынуждены были откупаться от северных варваров подарками, иначе говоря, платили им дань продуктами земледелия и ремесел.

Источник фото: chinaoftoday.com

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