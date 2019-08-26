Знаменитая Троя на 600 лет старше, чем предполагалось ранее

Знаменитая Троя оказывается на 600 лет старше, чем принято считать. И здесь сделано редчайшее за 156 лет археологических раскопок открытие.

В 13 веке до нашей эры ахейцы в союзе со спартанцами осадили город Илион (другое название — Троя), которая увековечена греческим поэтом Гомером в эпической поэме "Илиада". По свидетельству историков это было любимое произведение Александра Великого. У изголовья ложа этого полководца и македонского царя стоял ларец со свитком поэмы.

Первые раскопки на холмах Хисарлык были предприняты в 1870 году одним из пионеров археологии немецким бизнесменом Генрихом Шлиманом. Правительство Турции объявило 2018 год "Годом Трои" в честь 20-летия признания одного из самых известных археологических памятников в мире в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению археологов, новые раскопки в северо-западной турецкой провинции Чанаккале на полуострове Малая Азия позволяют предположить, что этот район использовался как поселение более чем на шесть веков раньше, чем это было известно ранее. Древний город Троя неоднократно разрушался и восстанавливался после войн, пожаров и землетрясений. За 156 лет было раскопано в общей сложности 10 культурных слоев поселений, каждый из которых назван и пронумерован от Трои I до Трои XI. Обнаруженный в этом году новый культурный слой решили обозначить как Троя 0.

Получается, что Троя была основана примерно в 3500 году до н. э. Судя по более ранним раскопанным слоям, люди селились в этих местах с 3000 г. до н. э. по 1300 г. н. э. Другими словами, с догомеровских времен и вплоть до византийской эпохи.

Еще одним важным открытием, помимо уточнения времени основания поселения на месте будущей Трои, стало обнаруженное археологами новое святилище, предшествующее появлению самого древнейшего из городов, носивших имя Троя. На раскопанное языческое капище археологи возлагают большие надежды. Есть все основания думать, что находка прольет свет на дотоле неизвестные подробности быта древних цивилизаций, населявших этот район.

Профессор Рустем Аслан из археологического факультета университета Чанаккале, который ведет раскопки в Трое, в беседе с корреспондентом турецкого агентства Anadolu отметил, что он и его коллеги нашли третье святилище. Всего третий храм за 156-летний период неустанных археологических раскопок — это стоит дорогого.

По словам профессора Аслана, раскопки в Трое, которая расположена недалеко от деревни Тевфикие , были впервые предприняты в 1863 году археологом-любителем Фрэнком Калвертом. При этом ученый отметил, что открытие нового святилища является настолько важным, поскольку оно имеет значительные последствия с точки зрения изучения истории как Трои, так и всего района Анатолии.

— В этом году в ходе археологических раскопок мы получили потрясающие результаты, касающиеся южного въезда в древний город Трою, — сказал Аслан и добавил: "Мы пришли к выводу, что в Трое появился новый историко-культурный заповедник, касающийся в особенности эллинистическо-римского периода в истории этого города".

Сделанные находки в Трое приоткрывают завесу тайны на отношения города с анатолийской и хеттской культурами и той роли, которую Троя играла в Западной Анатолии.

Фото превью: miroved.com