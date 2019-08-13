В Японии разрешили выращивать органы человека на животных

По словам ученого из Японии, правительство его страны одобрило эксперименты, направленные на взращивание человеческих органов на животных. Остановят ли опыты преступную торговлю человеческими органами?

Японский ученый Хиромитсу Накаути (Hiromitsu Nakauchi), который возглавляет исследовательскую группу в Институте медицинских наук Токийского университета, а также центр исследования стволовых клеток в калифорнийском Стэнфордском университете, недавно подтвердил эту новость, появившуюся на страницах японской газеты "Асахи Симбун" (Asahi Shimbun).

В исследовательских центрах по созданию эмбрионов животных, где трудится Накаути, имеются клетки человека. Возглавляемый им коллектив стремился получить разрешение на выращивание человеческих клеток в эмбрионах животных, чтобы затем имплантировать их в матку животных.

Целью исследования является использование животных для выращивания вполне развившихся органов, которые можно использовать для лечения человека. В случае успеха такие органы могут удовлетворить большую потребность в них для пациентов, которые нуждаются в операции по замене органов.

Тем не менее, такие эксперименты были подвергнуты критике со стороны некоторых ученых, которые выразили озабоченность этической проблемой вопроса. До этого года японское правительство запрещало эксперименты по выращиванию эмбрионов животных с клетками человека на срок более 14 дней. Официальные лица были обеспокоены тем, что дальнейшие исследования могут привести к рождению существ со смесью генов животных и человека.

Согласно информации журнала "Природа" (Nature), министерство науки Японии сняло этот запрет в марте. Чиновники министерства внимательно изучив этот вопрос, запросило научную консультацию у экспертов. Принятое решение позволяет команде Накаути заниматься выращиванием полноценных человеческих органов. Как утверждает японский ученый в интервью Asahi Shimbun, начнут они с экспериментов по выращиванию органов поджелудочной железы у мышей и крыс.

Перепечатку из "Асахи Симбун" выполнил англоязычный веб-ресурс voanews. com. Накаути обрадован тем, что наконец-то сможет начать серьезные исследования в этой области после десяти лет предварительной работы. При этом он добавил: "Мы не ожидаем немедленного создания человеческих органов".

Как сообщает журнал Nature, до 2015 года проведение такого рода исследований было разрешено и в США, но вот уже 4 года, как Национальные институты здоровья (National Institutes of Health, NIH) — базовый центр правительства США, ответственный за исследования проблем здравоохранения и биомедицины — запретил финансирование подобного рода экспериментов.

Группа ученых под руководством Накаути планирует создать эмбрионы, которые не смогут выращивать свою поджелудочную железу. Стволовые клетки человека будут добавлены к эмбрионам, чтобы заставить их выработать поджелудочную железу из клеток. Затем эмбрионы будут введены животным, чтобы поджелудочная железа выросла из человеческой клетки. Если эксперименты окажутся успешными, исследователи надеются когда-нибудь вырастить человеческие органы на более крупных животных, таких как свиньи и овцы.

Asahi Shimbun сообщает, что согласно новым требованиям, исследователи должны предпринять необходимые шаги для предотвращения рождения гибрида человека и животного. Накаути сказал, что эти правила будут соблюдаться, и заявил, что эксперименты контролируются, чтобы предотвратить такие результаты исследований.

В беседе с корреспондентом Nature, ученый отметил, что его методы будут включать "целенаправленное формирование органов". Например, клетки человека будут предназначены только для воздействия на поджелудочную железу, а не на другие органы или части тела.

Японский ученый уверяет: "Количество человеческих клеток, выращенных в телах овец, чрезвычайно мало, например, одна на тысячи или одна на десятки тысяч". На этом уровне, говорит он, "животное с человеческим лицом никогда не родится".

Фото превью: technology.inquirer.net