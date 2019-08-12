Найдены свидетельства уничтожения вавилонянами Иерусалимского храма

Археологам посчастливилось докопаться до явных свидетельств истории последних лет существования Иерусалима как столицы независимого Иудейского царства (609-586 гг. до н. э.). Нынешняя находка является не только одной из старейших, но и выдающейся по своему историческому значению, поскольку вавилонское завоевание Иерусалима определило дальнейшую судьбу не только города, но и Иудеи. Это ключевой момент еврейской истории.

Специалисты американского университета Северной Каролины в Шарлотте (University of North Carolina at Charlotte — UNC), занимающиеся раскопками на горе Сион в Иерусалиме, объявили о втором значительном открытии, сделанном в археологическом сезоне 2019 года. В июле текущего года были представлены доказательствах разграбления города во время Первого крестового похода.

Под слоем пепла обнаружены наконечники стрел, глиняные черепки Железного века, лампы, а также значительное количество ювелирных изделий той эпохи — золотые и серебряные украшения или серьги. Пока остается не раскопанным здание, которое находится под слоем позднейшего периода.

По мнению археологов, находки могут быть отнесены к конкретному событию из-за уникального сочетания найденных артефактов и предметов — керамики и ламп, наряду с такими доказательствами осады города вавилонянами, как обгоревшая древесина, пепел и некоторое количество бронзовых и железных наконечников скифского типа, характерных для того периода. Исследователи утверждают: местоположение находки исключает другие объяснения происхождения артефактов.

В интервью веб-изданию Popular Archaeology один из соруководителей археологического проекта "Гора Сион", профессор истории UNC Шимон Гибсон (Shimon Gibson) отметил, что известно, где "проходила линия древних укреплений, поэтому мы знаем, что находимся в черте города. Мы знаем, что это не какой-то район размещения отходов, а юго-западная часть города Железного века — в восьмом веке до нашей эры городская территория простиралась от района "города Давида" на юго-восток и до самого Западного холма, где мы копаем".

Профессор Гибсон пояснил: "Для археологов пепельный слой может означать множество разных вещей. Это могут быть отложения пепла, удаленные из печи; это могут быть места для сжигания мусора. Однако в данном случае комбинация изобилующего предметами пепельного слоя, смешанного с наконечниками стрел, указывает на некое разорение и разрушение. Никто не бросает золотые украшения, и ни у кого нет стрел в бытовых отходах".

Фото: phys.org

Согласно пояснению профессора, "скифские наконечники стрел" находили и в других местах конфликтов, датируемых с 7-го и 6-го век до нашей эры. Они известны также и за пределами Израиля. Они были довольно распространены в этот период и, как известно, использовались вавилонскими воинами. Все вместе эти свидетельства указывает на завоевание города Вавилоном, потому что единственное крупное разрушение, которое произошло в Иерусалиме за этот период, — это завоевание 587/586 до н. э.".

Глиняные лампы, как отмечает Гибсон, не противоречат этой датировке, поскольку являются типичными мощными лампами того времени. "Честно говоря, ювелирные украшения — редкая находка в местах исторических конфликтов, потому что именно такие вещи агрессоры грабят, а потом переплавляют", — говорит Гибсон.

Неожиданную и редкую находку представляет собой найденное ювелирное украшение, которое представляет собой кисточку или серьгу с золотой верхней частью в форме колокольчика. Нижняя серебряная часть выполнена в виде виноградной грозди. Гибсон отметил, что это "уникальная находка является явным свидетельством богатства жителей города во время осады". До этой находки единственное ювелирное украшение из Иерусалима этого периода было раскопано в 1979 году в находящейся за городом могиле Железного века в Катеф Хином.

Фото: phys.org

В первые годы правления царя Седекии иудеи вынужденно подчинялись Вавилону, но среди политической элиты не было единства. Одни предлагали по-прежнему выплачивать дань вавилонянам, другие ориентировались на Египет, с помощью которого надеялись свергнуть ярмо. На четвертом году царствования Седекии, видимо, была попытка организовать антивавилонское восстание. Однако Навуходоносора вовремя предупредили и он нанес превентивный удар по Иудее.

В Танахе — еврейской Библии об этом достопамятном событии рассказано так: "В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада; Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско Халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд: и сыновей Седекии закололи пред глазами его, а самому Седекии ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем; и стены вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейское, бывшее у начальника телохранителей". (4 Царств 25:1-10)

По современной хронологии, 18 июля 586 года до н. э. вавилоняне сделали пролом в стене Иерусалима и ворвались в город. Пытавшегося скрыться Седекию поймали и отправили пленником в Вавилон. Спустя месяц по приказу Навуходоносора были разрушены городские стены, сожжены царский дворец и Храм. Взятие Иерусалима и падение династии царя Давида привели к утрате Иудеей политической независимости.

Каждый год Девятого ава (Тиш'а бе-ав) религиозные евреи во всем мире молятся и постятся в память о разрушении Храма. В этом году национальный день траура еврейского народа выпал на 10 августа, но из-за субботы пост перенесен на 11 августа.

Фото превью: haaretz.com