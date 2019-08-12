Ешьте меньше мяса, чтобы спасти Землю, призывает ООН

В новом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)ООН человечеству предлагается перейти на преимущественно растительную пищу для предотвращения изменения климата.

Это обосновывается тем, что высокое потребление продуктов животного происхождения способствует повышению температуры атмосферы планеты. Ученые указывают, что на такие виды деятельности, как выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство и вырубка лесов, пришлось почти четверть выбросов парниковых газов (23%) в период с 2006 по 2017 год.

"Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования обеспечили около 13% выбросов CO2, 44% метана (CH4) и 82% закиси азота (N2O) от деятельности человека во всем мире в 2007–2016 годы, что составляет 23% (около 12 гигатонн в СО2-эквиваленте) от общих антропогенных выбросов", — говорится в докладе. При этом, 25-30% всех произведенных продуктов питания сгнивает, что также способствует увеличению выбросов парниковых газов.

По мнению экспертов, животноводство представляет собой двойную климатическую угрозу, так как для обеспечения животных пастбищами вырубаются леса, поглощающие CO2, особенно это опасно в субтропической Бразилии. Кроме того, животные также отрыгивают огромное количество метана — мощного парникового газа, он же выделяется при гниении их фекалий.

В среднем говядина выделяет в 20 раз больше парниковых газов на единицу съедобного белка, чем основные растительные белки, и на ее производство требуется в 20 раз большая территория, отмечает Всемирный институт ресурсов (США).

По всем этим причинам, заключает МГЭИК, "тяготение к сбалансированному питанию, включающему растительные продукты будет чрезвычайно способствовать сохранению климата". И это важно в условиях, когда ожидается рост населения Земли на 2 миллиарда человек к 2050 году.

Дебра Робертс, сопредседатель рабочей группы МГЭИК, предложила людям питаться "сбалансированным рационом" "растительных продуктов, таких как грубое зерно, бобовые, фрукты и овощи, а также продуктов животного происхождения, устойчиво производимых в системах с низким уровнем выбросов парниковых газов".

Мы не хотим советовать людям, что есть", — сказал журналистам климатолог МГЭИК Ханс-Отто Портнер."Но было бы действительно полезно, как для климата, так и для здоровья человека, если бы люди во многих богатых странах потребляли меньше мяса, и если бы политики создали соответствующие стимулы для этого".

"Мы предлагаем более сбалансированную диету, которая содержит примерно 100 г на человека в неделю красного мяса — одна порция раз в неделю, а не каждый день", — сказал AFP соавтор доклада Йохан Рокстром, бывший директор Потсдамского института последствий изменения климата.

Как пишет британская The Telegraph, по данным местных производителей мяса, цифры этого доклада "вводят в заблуждение", поскольку производство мяса в Великобритании происходит с гораздо меньшими выбросами, чем при производстве, например, соевого белка, который выращен на поле, где раньше находился тропический лес.

"Отчет ООН вводит в заблуждение из-за его глобального отношения к мясной промышленности, тогда как говядина, произведенная в Великобритании имеет "значительно более низкий уровень СО2 на килограмм при интенсивном типе животноводства, чем предполагают эти средние цифры", — сказал один из опрошенных экспертов.

Заметим, что МГЭИК в настоящее время рассчитывает глобальное потепление по формуле GWP100 — "Потенциал глобального потепления" для временного горизонта в 100 лет в CO2 кг-эквивалентах. Однако в этих расчетах не учитывается, что метан является короткоживущим парниковым газом, а углекислый газ (CO2) — нет, пишет The Telegraph.

Поскольку метан распадается в атмосфере за примерно десять лет, Оксфордская Школа Мартина предложила альтернативный способ расчета влияния метана на атмосферу. Значение GWP100 для метана (CH4) из последнего отчета об оценке МГЭИК равно 28. Это означает, что у метана "потенциал глобального потепления" в 28 раз больше, чем у CO2, однако на самом деле это не так, говорят ученые.

За несколько десятилетий выбросы метана с учетом его распада за 10 лет стабилизировались. "Это означает, что они не приводят к потеплению вообще, а просто поддерживают его уровень".

По мнению экспертов из Школы Мартина, реальная проблема заключается в вырубке лесов: "мы вырубаем тропические леса и выпасаем мясной скот на этих обезлесенных территориях, и это, действительно, создает больше метана, что очень вредно". "Но там, где у вас есть более стабильное население, которое выращивает скот традиционным способом — на земле, которая не была обезлесена, тогда показатели очень разнятся ", — говорят они.

Читайте по теме: Июль 2019-го — самый жаркий месяц на Земле за всю историю наблюдений

Итальянские диетологи: в будущем насекомые заменят мясо в рационе людей

Британские аналитики перечислили основные угорозы существованию человечества