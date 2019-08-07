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Автор Игорь Буккер

Первые письмена были секретным кодом

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Согласно предположению израильского ученого, изображения из клада Нахал Мишмар, которым 6300 лет, — это секретный код, которым пользовались рабочие медного века. Многие историки скептически отнеслись к столь смелой гипотезе своего коллеги.

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В 1961 году на почти недоступных склонах впадающего в Мертвое море сезонного потока Нахаль Мишмар (Nahal Mishmar) притаилась пещера, где завернутыми в рваный коврик были найдены более 400 медных предметов. Это было одной из величайших находок доисторического периода, поскольку артефакты наглядно демонстрировали глубокие знания в металлургии ремесленников Леванта, живших в медном веке.

Согласно углеродному анализу, обнаруженные артефакты могут быть датированы приблизительно 4300 годом до нашей эры. Многие предметы выполнены в виде чаш, булав, корон и скипетров, демонстрируют такой уровень мастерства, который считался немыслимым в эпоху халколита.

Находка относилась к культуре, которую современные археологи назвали гасульским периодом, по месту археологического памятника Тулайят аль-Гасуль — недалеко от Мертвого моря в долине реки Иордан.

Большинство артефактов были изготовлены с использованием техники исчезающего воска, такого сложного и трудоемкого процесса, как литье зубных протезов. Что еще более удивительно, они выполнены из уникальных для того времени сплава меди с мышьяком, сурьмой и другими металлами, которые добывали в Анатолии или на Кавказе.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что эти объекты имели какую-то труднообъяснимую ритуальную цель. Недавно исследователь из отдела изучения Библии, археологии и древнего Ближнего Востока из Университета Бен-Гуриона Ниссим Амзаллаг (Nissim Amzallag) выдвинул теорию, что изображения рогатых животных, птиц, человеческих носов и прочего — это не случайные украшения или символические изображения, а секретный код, использовавшийся древними металлистами, что делает их одними из самых ранних форм примитивного письма в мире.

По мнению ученого, специализирующегося на изучении культурных истоков древней металлургии, эти образы представляют собой элементарный трехмерный код, в котором каждое изображение символизирует слово или фразу и передает определенную концепцию.

Иначе говоря, находку клада Нахал Мишмар следует рассматривать как предшественницу ранних систем письма, которые появятся столетия спустя в Египте и Месопотамии.

В своей работе, опубликованной в Antiguo Oriente, Амзаллаг приходит к заключению, что многие из изображений могут быть интерпретированы как логограммы, то есть графические символы, которые представляют определенное слово или фразу.

Логограммы легли в основу самых ранних письменных систем, таких как шумерская клинопись и египетские иероглифы. В своей простейшей форме логограммы могли обозначать слово, напоминая физический объект, который они должны были представлять, например, вола или пшеничный стебель.

Но когда им приходилось передавать более абстрактные понятия, древние системы письма обращались к тому, что лингвисты называют "принципом фонетизации". В частности, вместо слов "люблю" или "нравится" мы зачастую используем символ сердечка. По мнению Амзаллага, та же самая логика присутствует и в данном случае. Например, один из наиболее часто встречающихся декоративных мотивов в артефактах — это двуглавое или четырехглавое рогатое животное, возможно, козленок.

Хотя между горными козлами и металлургией нет связи, в западно-семитских языках слово, обозначающее детенышей копытных животных, звучит очень похоже как "пыль" и "руда" (на иврите ofer - "олененок", а afar - "пыль"). Поэтому возможно, что молодые горные козлы были звукозаписью для минеральной руды, из которой создавались эти самые артефакты, а сплетенные тела животных свидетельствовали о необходимости смешать два или несколько рудных металлов, чтобы создать сплавы.

Допустим, что секретный визуальный код действительно существовал, возражают скептики. Но верно ли что он представлял самую раннюю форму протописьма, как предполагает Амзаллаг? И связано ли это с системами письма, которые позднее были разработаны на Ближнем Востоке?

Есть несколько, весьма спорных находок, которые даже старше, чем клад Нахала Мишмара. На них имеются символы, которые, с точки зрения некоторых ученых, могут быть самыми ранними известными образцами письма. К ним относятся деревянная табличка, обнаруженная в 1993 году при раскопках неолитического селения у современного села Диспилио в Грециии и датированная около 5200 годом до нашей эры. А также три глиняные таблички с пиктографическими знаками, найденные в 1961 году в Румынии, у села Тэртерия (Tărtăria).

Окончательно доказать свою правоту Амзаллаг пока не в состоянии, но и отмахиваться от этой версии нельзя. Уникальные сплавы в артефактах Нахал Мишар свидетельствуют, что уже в эпоху халколита существовали торговые сети, которые позволяли передавать на огромные расстояния товары и знания. Возможно, что идеи, подобные "принципу фонетизации", были впервые разработаны рабочими-металлистами из Тулайят аль-Гасуля и позже были восприняты другими цивилизациями этого региона.

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Темы израиль медный век археология первые письмена
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