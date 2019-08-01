Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 14

Фрагменты истории в воспоминаниях и документах



"Атомная бомба. Сов.секретно". Часть 1

70 лет назад — 29 августа 1949 года — была испытана первая советская атомная бомба. Это событие коренным образом изменило ход развития человеческой цивилизации. В декабре 2019 года триумфальный полет "Авангарда" — принципиально нового ядерного оружия — стал своеобразным финишем "Атомного проекта СССР и России".

Фундаментальный труд нашего автора писателя Владимира Губарева "Ядерное оружие: от Сталина до Путина" рассказывает о нелегком пути, который пролег между этими событиями. Автор встречался с великими учеными страны, бывал в закрытых городах, присутствовал при уникальных экспериментах и испытаниях. Многие страницы "Атомного проекта" открываются впервые. Фрагменты этой уникальной книги "Правда.Ру" предлагает читателю.

Читайте начало цикла:

Лев Рябев: "Панорама атомного века"

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 2

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 3

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4﻿

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 5﻿

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 6

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 7﻿

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 8﻿

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 9

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 11

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 13

"Отказ, еще отказ…"

С самого начала подразумевалось, что первый экземпляр А-бомбы будет точной копией той, что была создана американцами. И испытания предполагалось провести "воздушные", то есть бросить бомбу с самолета.

Из документов "Атомного проекта СССР":

"Осенью 1946 года решением Совета Министров СССР в помощь КБ-11 для разработки радиодатчика, т. е. прибора, предназначенного для подрыва изделия РДС-1 в воздухе на заданной высоте, было привлечено ЦКБ-326 (гл. конструктор Скибарко А. И.)…"

Это было единственное в стране КБ, где могли создать новый и абсолютно надежный радиодатчик — прибор "Вибратор".

Параллельно в ОКБ-700 Кировского завода, что находилось в Челябинске, разрабатывалась конструкция бародатчика. Два прибора должны были действовать одновременно, и только в этом случае атомная бомба взрывалась.

Три года шла работа. За это время в КБ-11 был сконструирован сферический заряд, корпус изделия, блок зажигания, системы автоматики и инициирования. Пришло время комплексных испытаний.

Из документов:

"Радиодатчик ЦКБ-326, так же как и бародатчик ОКБ-700, предназначался для подрыва изделия в воздухе на заданной высоте, но КБ-11 считало до сих пор, что радиодатчик должен был являться основным прибором для подрыва изделия, а бародатчик — дублером.

Однако ЦКБ-326 (т. Скибарко) не справилось с возложенной на них задачей и до сих пор не дало сколько-нибудь удовлетворительного решения. Все радиодатчики, вмонтированные в изделие РДС-1, на лётных испытаниях не работали — дали полный отказ — и КБ-11 на последних испытаниях "на одновременность зажигания" вынуждено было исключить из системы РДС-1 радиодатчики ЦКБ-326".

Ситуация, безусловно, критическая. Руководство Спецкомитета обращается к Берии с требованием наказать главного конструктора А. И. Скибарко, понизить его в должности, а на его место назначить нового инженера.

Казалось бы, от быстрого на принятие решений Лаврентия Павловича (так нам его представляют историки!) следовало ожидать строгого наказания конструктора. Может быть, даже ареста его и отправки в лагерь. Но Берия очень бережно относился к специалистам, занятым в Атомном проекте. Если они представляли ценность, но порицание, конечно же, выносилось, но люди продолжали работать. Так случилось и на этот раз.

В ответ на письмо он распорядился:

"Почему этот вопрос возник только сейчас? По-видимому, ни 1-й Главк, ни министерство серьезно не интересовались разработкой этой конструкции.

Вызовите тт. Скибарко, Зернова и ведущего по этому узлу конструктора от т. Харитона и тщательно, по существу, разберитесь в положении с изготовлением конструкции, о которой идет речь в письме.

Разработайте и примите конкретные меры по обеспечению выполнения этого особо важного задания и жесткие сроки для исполнения…

О результатах доложите".

Теперь уже М. Г. Первухин и министр промышленности средств связи СССР Г. В. Алексеенко несли персональную ответственность за создание "Вибратора". Главный конструктор Скибарко превратился в рядового исполнителя. В случае неудачи было ясно, кто именно будет отвечать перед Берией. А, следовательно, и перед Сталиным, чья подпись стояла под Постановлением Совета Министров о создании радиодатчика.

30 июня М. Первухин и Г. Алексеенко докладывают Берии:

"7 июня с. г. на полигон № 71 были доставлены два изготовленных прибора "Вибратор" для проведения их испытаний на объекте "501".

Первый сброс был проведен 16 июня с. г. расположением прибора в головной части объекта.

Второй сброс был проведен 18 июня с. г. расположением прибора в хвостовой части объекта.

Результаты этих двух сбросов удовлетворительные — оба прибора сработали.

Для проведения заводских испытаний к 5 июля с. г. будут закончены изготовлением еще три прибора…"

Последнюю фразу Берия подчеркнул.

За пять дней до испытаний РДС-1 он получил последний доклад от Первухина и Алексеенко:

"Постановлением Совета Министров СССР от 2 мая 1949 г. № 1772-64 сс/оп Министерство промышленности средств связи обязывалось закончить отработку радиодатчика "Вибратор", включая летные испытания, к 1 августа 1949 г.

За время с мая по июль с. г. на 71 полигоне ВВС ВС были проведены летные испытания семи радиодатчиков в изделиях "601"…

При проведении летных испытаний этих пяти радиодатчиков все они показали удовлетворительное срабатывание.

На основании полученных результатов считаем, что Постановление Совета Министров СССР об окончании отработки образцов радиодатчика ЦКБ-326 Министерства промышленности средств связи выполнено в срок".

Берия поставил визу на документе и отправил его в архив. Он был удовлетворен.

При испытании первой А-бомбы "Вибратор" не использовался. Однако сотрудники ЦКБ-326, в том числе и главный конструктор А. И. Скибарко, были отмечены правительственными наградами за успешные испытания РДС-1 наравне с другими участниками Атомного проекта.

В воздушных испытаниях, которые начались в 1951 году, "Вибратор" работал надежно. Отказов больше не было.

Июньские волнения…

Однажды я спросил Юлия Борисовича Харитона:

— Когда вам стало ясно, что бомба сработает?

Он ответил:

— Я перестал сомневаться в июне 1949-го…

— За два месяца до испытаний? — удивился я. — Мне казалось, что сомнения ушли, когда вы увидели вспышку?

— Можно считать и так, — улыбнулся академик, — но вспышку я воспринял как должное, очевидное, а последние сомнения исчезли в июне — тогда прошли главные испытания узлов атомной бомбы. Это была своеобразная генеральная репетиция испытаний…

Рассекреченные документы "Атомного проекта СССР" подтверждают верность слов великого конструктора.

В июне шли комплексные испытания РДС-1. И о каждом из них докладывали Берии, а он в свою очередь обо всем происходящем информировал Сталина.

О капсюлях-детонаторах к РДС-1:

"Капсюли-детонаторы, разработанные КБ-11 (чертеж 1-042 сб.2), прошли на 7 июня 1949 г. следующие испытания:

а) испытано в КБ-11 при групповых подрывах 2 752 шутки;

б) испытано на полигоне № 71 ВВС ВС в трех объектах РДС-1, подвергавшихся сбрасыванию с самолета Ту-4 при летных испытаниях — 96 штук…

Решение:

Считать конструкцию капсюлей-детонаторов для объекта РДС-1 отработанной.

Считать возможным допустить капсюли-детонаторы чертежа 1-042 сб.2, изготовленные в КБ-11, к производству опыта на полигоне № 2".

Об электрической схеме инициирования:

"Электрическая схема синхронного инициирования объекта РДС-1, разработанная в КБ-11, прошла на 7. У1 49 г. следующие исследования и испытания:

а) инициирование 56 сборок из элементов составного заряда объекта РДС-1, произведенное в КБ-11 при отработке составного заряда объекта;

б) осциллографическое исследование формы и параметров выходных импульсов высокого напряжения;

в) летные полигонные испытания на одновременность инициирования объектов РДС-1 сбрасыванием с самолета Ту-4 с высоты 10 тыс. м пяти объектов РДС-1.

Все испытания показали безотказную работу системы…

Считать электрическую схему синхронного инициирование объекта РДС-1 отработанной и допустить ее к производству на полигоне № 2"…

9 июня 1949 года Б. Ванников, И. Курчатов, Ю. Харитон, А. Александров, П. Зернов, К. Щёлкин, Н. Духов и В. Алферов подписывают "Протокол по рассмотрению основных отправных данных для составления технической характеристики объекта РДС-1". Это итоговый документ, где отражены все параметры первой советской атомной бомбы. В частности, в графе "Назначение" написано коротко: "Особое". Сбрасывать бомбу можно с самолета Ту-4 с высоты от 5 до 10 тысяч метров. Максимальный размах оперения бомбы — два метра, длина — 3 метра 34 сантиметра, диаметр — полтора метра, вес — 4 600 килограмм.

24 часа требовалось, чтобы подготовить РДС-1 к взрыву. Из них 4 часа для подвески к самолету и сбрасывания…

15 июня 1949 года Ванников и Курчатов подготовили специальную "Записку" для Берии, в которой информировали о том, что создание атомной бомбы завершено.

На следующий день — 16 июня — Берия подписал Протокол № 80 заседания Специального комитета при Совете Министров СССР. В нем было все два пункта:

"1. О подготовке к исследованиям на полигоне № 2.

11. О разработке мероприятий по обеспечению надлежащей секретности проведения испытаний РДС-1".

Была создана комиссия, которой было поручено еще раз внимательно просмотреть состав военных и гражданских специалистов, которые были допущены к испытаниям — "с точки зрения проверенности и квалификации".

18 августа был подготовлен Проект Постановления Совета Министров СССР "О проведении испытаний атомной бомбы". Первый экземпляр документа направлен Сталину. Но тот подписывать его не стал, сказал Берии, что "вопрос обсуждался в ЦК и решение выноситься не будет". Берия понял, что теперь его судьба зависит от результатов испытаний.

30 августа вместе с Курчатовым, тем самым еще раз подчеркивая, кто именно руководит Атомным проектом СССР, он напишет:

"Докладываем Вам, товарищ Сталин, что усилиями большого коллектива советских ученых, конструкторов, инженеров, руководящих работников и рабочих нашей промышленности, в итоге 4-летней напряженной работы, Ваше задание создать советскую атомную бомбу выполнено.

Создание атомной бомбы в нашей стране достигнуто благодаря Вашему повседневному вниманию, заботе и помощи в решение этой задачи".

Как ни странно, особого преувеличения в этих словах не было. Документы "Атомного проекта СССР" бесстрастно свидетельствуют: каждую неделю Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин рассматривал множество материалов, связанных с созданием атомной бомбы. Сотни Постановлений и Распоряжений было им подписано за это время. То, что вскоре "дядю Джо" на Западе назовут "отцом атомной бомбы", конечно же, будет определенным преувеличением, но суть дела от этого не изменится… Просто изменится эпоха — она станет атомной.

Продолжение следует…

Читайте все материалы из серии "Чаепития в Академии"