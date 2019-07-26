При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки

Версия о том, что Туринская плащаница — это средневековая подделка, полностью опровергнута в ходе нового исследования. Международная исследовательская группа, представленная специалистами из Франции и Италии, обнаружила доказательства того, что при тестировании Туринской плащаницы в 1988 году были допущены ошибки.

Результаты своей работы ученые опубликовали в научном вестнике Оксфордского университета Archaeometry ("Археометрия", то есть датирование археологических находок), где изложен повторный анализ данных, использованных в предыдущем исследовании.

Напомним, что в 1988 году группе исследователей была предоставлена возможность изучить образцы ткани Туринской плащаницы — четырехметровый кусок льняной ткани, в который Иосиф Аримафейский завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти.

В рамках предстоящей работы было выбрано несколько исследовательских организаций для изучения отдельных кусочков ткани плащаницы. Но в итоге разрешение это сделать получили лишь три лаборатории: Аризонского университета (США), Оксфордского университета (Великобритания) и Федерального политехнического института в Цюрихе (Швейцария).

Проведенное датирование методом радиоуглеродного анализа, по мнению всех трех исследовательских групп, каждая из которых занималась анализом своего фрагмента, указывало на время создания артефакта в период между 1260 и 1390 годами. Следовательно, это свидетельствовало о том, что тело распятого Христа никак не могло быть завернуто в эту ткань.

С другой стороны, исследователи столкнулись с проблемой перепроверки полученных результатов исследования. Ватикан, которому принадлежит плащаница, отказался предоставить другим исследователям доступ к этой информации.

Большинству экспертов оставалось лишь на словах ставить под сомнение выводы своих коллег и жаловаться на то, что три маленьких образчика ткани, взятых с плащаницы, были получены с того внешнего края, который, как полагают, был сшит или соткан на ранее поврежденном углу христианской святыни. По словам американского химика Раймонда Н. Роджерса (Raymond N. Rogers), этот уголок износился за века, на протяжении которых реликвию выставляли на всеобщее обозрение.

Наконец новая исследовательская группа предприняла очередное усилие и выиграла суд. По решению судебной инстанции Оксфордский университет обязался предоставить для доступа результаты исследования 1988 года. После изучения данных в течение двух лет новая исследовательская группа объявила, что исследование 1988 года не включало в себя изучение всей ткани плащаницы, а только отдельные фрагменты по краям.

В недавнем интервью L'homme Nouveau руководитель новой международной группы исследователей Тристан Касабьянка (Tristan Casabianca) заявил, что, по исходной информации тестов 1988 года, эти тестовые образцы были неоднородными и поэтому результаты предыдущего анализа следует аннулировать.

Исследователи рекомендуют провести новые исследования Туринской плащаницы для установления истинной ее датировки. Для того, чтобы это произошло, Ватикану снова придется предоставить доступ к плащанице, что, как представляется, вызывает сомнения, поскольку официальные представители Церкви неохотно разрешают проводить дальнейшие испытания, сообщается на сайте phys.org.

Читайте также:

Туринская плащаница опровергла ученых

Великие христианские святыни Западной Европы

Самые спорные библейские реликвии