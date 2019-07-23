Эксперты РСПП: Закон о "сувереном интернете" невыполним в ряде пунктов

Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что некоторые пункты в нормативной базе к закону «о суверенном интернете» невыполнимы.

Об этом пишет РБК. Опрошенные эксперты полагают, в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей - VPN, что малореально.

В законе о «суверенном Рунете» записано, что операторы связи обязаны обеспечить установку на сетях специального оборудования, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае возникновения угроз ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика, пропуская его только по внутрироссийским сетям, а также фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).

Для обеспечения защиты, на которую указывает Минкомвязь, необходимо, чтобы все операторы создавали VPN-соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, что налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом», считают эксперты.

Также эксперты раскритиковали проект положения о национальной системе доменных имен, в котором среди прочего предусмотрено обязательное использование национальной системы доменных имен абонентами и пользователями услуг связи.

В своем отзыве эксперты РСПП отмечают, что законами не предусмотрена обязанность абонентов пользоваться сайтами, расположенными в зонах.RU,.РФ и.SU, которые хотят сделать «национальными». «Реализация принудительной обязанности использовать исключительно национальную систему доменных имен технологически невозможна». По сути , это означает запрет на посещение зарубежных сайтов, считают эксперты.

Как сообщала «Правда.Ру» Роскомнадзор приступил к подготовке вступления в силу закона о суверенном Рунете. Ведомство направило всем операторам связи в России запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

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