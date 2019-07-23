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Автор Игорь Буккер

Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра

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Во время раскопок в Галилее обнаружены развалины античной церкви. По мнению израильских археологов, эти руины могут оказаться домом апостолов Андрея Первозванного и его брата Петра.

Мордехай Авиам из Кинеретского академического колледжа подтвердил в интервью AFP, что в этом археологическом сезоне ведутся раскопки на берегу Галилейского моря (или Геннисаретского озера) на северо-востоке Израиля. В библейские времена на этом месте располагалась рыбацкая деревня Вифсаида (Бет-Сайда в переводе с арамейского языка означает "дом рыбака"). Согласно Евангелию от Иоанна, это малая родина Андрея Первозванного и его брата Петра.

Как говорит Авиам, византийская церковь была найдена рядом с развалинами поселения римской эпохи, что соответствует расположению Вифсаиды, как это было описано римским историком (иудейского происхождения) I века нашей эры Иосифом Флавием.

Недавно обнаруженная церковь, добавил он, соответствует описанию первого епископа баварского диоцеза Айхштетт (Dioecesis Eystettensis) Виллибальда (Willibald), который посетил эти места около 725 года нашей эры и сообщил, что церковь в Вифсаиде была построена на месте дома апостолов Петра и Андрея. По словам Авиама, Виллибальд писал, что Вифсаида лежит между Капернаумом и Курси на Голанских высотах.

"Мы раскопали церковь всего на одну треть, а может, и чуть меньше, но это точно церковь, — говорит Авиам. — План церкви, византийская эпоха, мозаичные полы, алтарная преграда — все, что типично для храма. Между Капернаумом и Курси есть только одно место, где очевидец описал в VIII веке храм, и мы его обнаружили".

Местечко Эль-Арадж (El-Araj), известное на иврите как Бейт Хабек (Beit Habeck), не единственный кандидат библейской Вифсаиды.

Примерно в двух километрах от e-Tell, где с 1987 года ведутся археологические раскопки, и, согласно веб-сайту National Geographic, были обнаружены крепостные укрепления IX века до нашей эры, а также "дома римского периода, в которых обнаружены рыболовное снаряжение, включая железные якоря и рыболовные крючки, и руины того, что может быть римским храмом".

Авиам убежден, что он вместе со своей международной командой под руководством научного руководителя профессора Р. Стивена Нотли (R. Steven Notley) из Нью-Йоркского колледжа Найак (New York City's Nyack College) копают в нужном месте.

— У нас есть римская деревня, в ней глиняная посуда, монеты, а также каменные сосуды, которые типичны для жизни иудеев I века, поэтому теперь наше предположение окрепло: Эль-Арадж является гораздо лучшим кандидатом для Вифсаиды, нежели e-Tell. Там раскопки ведутся на протяжении последних 32 лет. Мы начали копать два года тому назад, потому что думали, что это лучше, и теперь у нас есть тому доказательства.

Профессор Нотли, отвечая на вопросы израильской ежедневной газеты Haaretz, был чуть более осторожен. По его мнению, решающим моментом, возможно, станет обнаруженная в полностью раскопанном византийском храме в Эль-Арадже надпись, из которой будет ясно, кому этот храм был посвящен.

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