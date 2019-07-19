Город царя Давида был большой деревней

Первый город библейского царя Давида искали по всему Израилю. После тщетных попыток, вероятно, его все-таки удалось отыскать.

Город Секелаг, или Циклаг ("угнетенный"), царь филистимлян Анхус отдал во временное владение Давиду, когда тот спасался от преследования царя Саула. В разное время развалины этого библейского города находили то в местечке Аслюдж, или Каслюдж, то недалеко от Сефата, то к юго-востоку от Халаса, то к юго-западу от Хеврона.

Последняя новость: семь раз упомянутый в 1-й книге Царств и дважды в 1-й книге Паралипоменон ветхозаветный город обнаружен археологами в Хирбет ар-Раи (Khirbet al-Ra'i). На сравнительно небольшой территории (1,7 гектара), расположенной в трех километрах к западу от Лахиша (Tel Lachish) на западном краю Шефелы, на холме над южным берегом Нахаль-Лахиша (Nahal Lachish). Находки в Хирбет ар-Раи совпадают с несколькими эпизодами библейского повествования о Циклаге.

Изначально этот город располагался на территории филистимлян. По археологическим данным, поселения филистимлян датируются с XII по XI век до нашей эры. Находки включали установленные под зданиями так называемые "пожертвования на фундамент", чтобы обеспечить удачу их возведения, массивные каменные сооружения и в целом филистимскую керамику.

Эти открытия совпали с другими раскопанными поселениями филистимлян: Геф, Ашкелон, Экрон и Ашдод. Как не удивительно, руины филистимского поселения продемонстрировали его плавный переход в деревенское поселение иудеев, датируемое началом X века, то есть эпохой царя Давида.

Находки, сделанные в принадлежавшем иудеям поселении, включали в себя почти сотню целых сосудов, идентичных найденным ранее в городе Давида Хирбет-Кияфа, опознанного как библейский Шаараим. Как и Хирбет-Кияфа, Хирбет ар-Раи (Циклаг) был пограничным городом, расположенным на холме недалеко от границы между двумя народами.

Обнаружены также следы пожарища, о котором говорится в Ветхом Завете: "В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, амаликитяне напали с юга на Секелаг и взяли Секелаг и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем" (1-я Царств, 30: 1-2).

Уставший скитаться Давид со своими 600 воинами и членами их семей решил просить убежища у врага израильтян царя Гефа, который увидел в беглеце не "врага" Израиля, по крайней мере, противника режима царя Саула. Царь филистимлян поставил Давиду условие в качестве платы за услугу: грабить иудеев, отдавая ему большую часть добычи. Учитывая не слишком дружеские отношения иудеев и филистимлян, Давид в ответ просит лишь назначить ему и его людям отдельное место жительства: "И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там; для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Секелаг, посему Секелаг и остался за царями Иудейскими доныне" (1-я Царств, 27: 5-6).

Таким образом, Секелаг стал своего рода "первым городом" для уже помазанного царя Давида, прежде чем он стал признанным царем Израиля после смерти Саула. Давид прожил в Секелаге до смерти Саула, один год и четыре месяца (1-я Царств, 27: 7). В реальности никаким городом Секелаг не был. Крупная деревня под этим названием находилась в уделе колена Симеона, на границе между землями филистимлян и иудеев.

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