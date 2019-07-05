В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику

В Норвегии скептически отнеслась к желанию Украины осваивать Арктику. Единственный визит посла на Шпицберген ничего не решает, считает норвежский эксперт.



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Норвегия и Украина сближаются друг с другом в политическом, экономическом и культурном плане, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Ятюк. Об этом сообщает норвежская газета High North News. "Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.

Газета рассказывает о визите Ятюка на Шпицберген," где работают и живут около 400 граждан Украины". "Большинство из них работает в российской горнодобывающей компании Арктикуголь в Баренцбурге, но в Лонгиербюене (норвежский поселок — Ред.) проживает также 40 украинцев", — отметил посол, который подчеркнул, что " мы всегда заинтересованы в хорошем общении с нашими гражданами и возможности защитить их, если они в этом нуждаются".

Заметим, что основное население российского поселка Баренцбурга — шахтеры. Большинство из них украинцы из Донецка и Луганска. На Шпицбергене ничего не может принадлежать человеку на правах собственности. Здесь нельзя купить дом или землю, можно только арендовать. Но приехать и работать здесь может любой житель планеты. Никаких виз не нужно.

Ятюк подчеркнул также, что новая инициатива Украины объединит норвежских и украинских исследователей и археологов для изучения общей норвежско-украинской истории, которая насчитывает более 1000 лет назад. По его словам, в то время "Украина была центром Киевской Руси, основанной викингами с Севера в IX веке".

Тур Буккволл (Tor Bukkvoll) из Норвежского института оборонных исследований полагает, что "эта инициатива, вероятно, связана с тем, что Украина хочет вести дела в северных морских регионах, где мы планируем сотрудничать с Россией". Конечно, этот визит заинтересует Москву, но если все ограничится лишь этой единственной поездкой на Шпицберген, никаких последствий не будет. Россия следит за всеми действиями Украины. Но сближение с ЕС и НАТО важнее, чем интерес к Арктике", — сказал Буккволл.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду в 2017 году заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики."Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил глава украинского кабмина.

Напомним, что Свальбардский договор от 9 февраля 1920 года признает норвежский суверенитет над Шпицбергеном, а благодаря Акту о Шпицбергене 1925 года, архипелаг стал неотъемлемой частью Королевства Норвегии. Губернатор является верховным представителем штата на Шпицбергене, а также осуществляет полномочия полиции. Согласно Шпицбергенскому акту, государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась в статье 9-й договора не сооружать и не допускать создания морских баз или укреплений на территории архипелага и не использовать ее для военных целей.

К настоящему времени участниками договора являются более 50 государств, но экономическую деятельность ведут только две страны — Россия и Норвегия. У России на Шпицбергене три поселка: Грумант — брошенный, Пирамида — законсервированный, Баренцбург — живой, его население около 500 человек.

Как сообщала "Правда.Ру", согласно американской газете The Hill, Соединенные Штаты Америки не устраивают заверения Владимира Путина о том, что намерения России в Арктике носят исключительно мирный характер. Сегодняшний день диктует перед США необходимость наращивать военное присутствие и стратегические возможности в Арктике, считают в The Hill.

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