Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Полезно знать Экология Технологии Чаепития в Академии
Автор Редакция рубрики "Наука"

В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику

Наука print

В Норвегии скептически отнеслась к желанию Украины осваивать Арктику. Единственный визит посла на Шпицберген ничего не решает, считает норвежский эксперт.


Полная беспомощность: National Interest рассказал о неготовности США в Арктике / Новости от 12.04.2019 09:33

Норвегия и Украина сближаются друг с другом в политическом, экономическом и культурном плане, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Ятюк. Об этом сообщает норвежская газета High North News. "Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.

Газета рассказывает о визите Ятюка на Шпицберген," где работают и живут около 400 граждан Украины". "Большинство из них работает в российской горнодобывающей компании Арктикуголь в Баренцбурге, но в Лонгиербюене (норвежский поселок — Ред.) проживает также 40 украинцев", — отметил посол, который подчеркнул, что " мы всегда заинтересованы в хорошем общении с нашими гражданами и возможности защитить их, если они в этом нуждаются".

Заметим, что основное население российского поселка Баренцбурга — шахтеры. Большинство из них украинцы из Донецка и Луганска. На Шпицбергене ничего не может принадлежать человеку на правах собственности. Здесь нельзя купить дом или землю, можно только арендовать. Но приехать и работать здесь может любой житель планеты. Никаких виз не нужно.

Ятюк подчеркнул также, что новая инициатива Украины объединит норвежских и украинских исследователей и археологов для изучения общей норвежско-украинской истории, которая насчитывает более 1000 лет назад. По его словам, в то время "Украина была центром Киевской Руси, основанной викингами с Севера в IX веке".

Тур Буккволл (Tor Bukkvoll) из Норвежского института оборонных исследований полагает, что "эта инициатива, вероятно, связана с тем, что Украина хочет вести дела в северных морских регионах, где мы планируем сотрудничать с Россией". Конечно, этот визит заинтересует Москву, но если все ограничится лишь этой единственной поездкой на Шпицберген, никаких последствий не будет. Россия следит за всеми действиями Украины. Но сближение с ЕС и НАТО важнее, чем интерес к Арктике", — сказал Буккволл.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду в 2017 году заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики."Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил глава украинского кабмина.

Напомним, что Свальбардский договор от 9 февраля 1920 года признает норвежский суверенитет над Шпицбергеном, а благодаря Акту о Шпицбергене 1925 года, архипелаг стал неотъемлемой частью Королевства Норвегии. Губернатор является верховным представителем штата на Шпицбергене, а также осуществляет полномочия полиции. Согласно Шпицбергенскому акту, государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась в статье 9-й договора не сооружать и не допускать создания морских баз или укреплений на территории архипелага и не использовать ее для военных целей.

К настоящему времени участниками договора являются более 50 государств, но экономическую деятельность ведут только две страны — Россия и Норвегия. У России на Шпицбергене три поселка: Грумант — брошенный, Пирамида — законсервированный, Баренцбург — живой, его население около 500 человек.

Как сообщала "Правда.Ру", согласно американской газете The Hill, Соединенные Штаты Америки не устраивают заверения Владимира Путина о том, что намерения России в Арктике носят исключительно мирный характер. Сегодняшний день диктует перед США необходимость наращивать военное присутствие и стратегические возможности в Арктике, считают в The Hill.

Читайте по теме: Hill: "агрессия" РФ в Арктике вынуждает США действовать

Пентагон: Россия может в одностороннем порядке изменить границы в Арктике

Глава Якутии назначил нового министра по развитию Арктики

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы арктика украина норвегия
Обсудить
Актуальная аналитика
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Новости медицины
Врачи, изнуренные работой, открыто делают ошибки
Здоровье и профилактика
Что такое липодистрофия?
Новости Все >
На кресло вологодского губернатора претендуют восемь человек
Погибших подводников будут хоронить тайно
Депутат ГД предложил создать в России пункты для приема ягод
Попов и Бубка брали взятки при выборах хозяина Олимпиады-2016
Эксперты: увеличение выплат по ОСАГО спровоцирует рост цены полиса
Жительница Калифорнии съела за 10 минут 32 бургера
Новый небоскреб в Москва-Сити побьёт рекорд высоты в Европе﻿
С-400 прибудут в Турцию в ближайшие дни
Глава ВЦИОМ описал возможного преемника Путина
Судья Лапочкин признан лучшим и назначен на Суперкубок России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Экономика
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Происшествия
Британку попросили покинуть самолет из-за излишне откровенного наряда
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Общество
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Новости Грузии
Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
Опрос: молодежь хочет получать зарплату 50-60 тысяч рублей
Эксперты узнали примерную цену билета Hyperloop из Москвы в Питер
Путин сообщил FT о преемнике, войне, Китае и Трампе
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Путин допустил, что может остаться в политике после 2024 года
Украинский футболист оскорбил игроков "Краснодара"
Путин допустил, что может остаться в политике после 2024 года
Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Зюганов: России нужен социализм XXI века
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17
Как в России вернуть власть народа
Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ