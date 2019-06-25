Мир окажется в руках шестипалых?

Бытует мнение, что природа задала верное направление эволюции — и человек оказался ее венцом. Однако когда процесс был едва-едва запущен, не существовало не только ни видеоигр, ни смартфонов, но не было даже шнурков. Именно всем этим гораздо удобнее справляться одной рукой, если на ней вместо пяти по шесть пальцев.



Люди, рожденные с шестью пальцами, более ловкие, чем обыкновенные

Как показывают исследования, результаты которых опубликованы в Nature Communications, два человека, появившиеся на свет шестипалыми, превосходно со всем этим справляются. Чтобы не подстраиваться под несовершенное человечество с их пятью пальцами, эти люди не прибегли к хирургической операции, нутром почуяв, что дополнительный пальчик может оказаться весьма полезным. И оказались на высоте!

Биоинженер Этьен Бурде (Etienne Burdet) из Имперского колледжа в Лондоне (Imperial College London) вместе со своими коллегами проводил эксперименты с родившимися с шестью пальцами на каждой руке — 52-летней женщиной и ее 17-летним сыном. Их дополнительные пальцы располагаются между большим и указательным, и по тому, как они двигаются, похожи на вторые большие пальцы.

Сканирование и МРТ головного мозга показали, что дополнительные пальцы контролируются специальной мозговой структурой, а также мышцами и сухожилиями. На практике это означает, что дополнительные пальцы двигаются не просто так, "за компанию", как преждевременно решили некоторые медики, а действительно находятся под мышечным контролем.

Результаты исследований впечатляют: мозг этих людей без проблем управляет лишними пальцами. Ученые ахают и охают, ведь дополнительные пальчики или прочие лишние придатки — это не столько расход на маникюр, сколько увеличение нагрузки на нервную систему. Вполне вероятно, что с точки зрения дефективного человека с пятерней.

Вероятнее всего, проблемы обеспечены не столько шестипалым пришельцам, которые вторглись в наш мир, предназначенный для людей с пятью пальцами. Во всяком случае, сами исследователи признаются, что, глядя на то, как шестипалые ловко орудуют столовыми приборами при приеме пищи, неожиданно ловили себя на мысли о собственной ущербности. Шестипалые мигом утерли нос увальням с целой пятерней.

При определенной доле оптимизма в отношении шестипалых и рассуждениях о необходимости иметь лишний палец все же британские ученые проявляют некоторый скепсис в отношении других подобных экземпляров, чьи лишние пальцы могут оказаться и не столь развитыми, как у прошедшей исследование парочки.