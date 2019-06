ФБР проверяло образец волос йети 43 года?

В 1976 году ФБР провело исследование 15 образцов волос и тканей, якобы принадлежащих снежному человеку. На поверку они оказались принадлежащими… оленю.



Житель Орегона Питер Бирн (Peter Byrne) вознамерился доказать существование снежного человека, и его настойчивость привела к тому, что ФБР дало согласие провести экспертизу образцов волос и тканей этого мифического существа, известного как "Большая нога", или "Бигфут" (Bigfoot), "Йети" (Yeti), "Сасквоч" (Sasquatch) и даже "Гнусный снеговик" (Abominable Snowman).

В письме на имя помощника директора ФБР Джея Кохрана-младшего (Jay Cochran Jr.) от 24 ноября 1976 года Питер Бирн писал: "Мы не часто сталкиваемся с волосами, которые не можем идентифицировать. И волосы, которые у нас сейчас есть, около 15 волосков, прикрепленных к крохотному лоскутку кожи (about 15 hairs attached to a tiny piece of skin), — это первое, что мы получили за шесть лет, и считаем, что это может быть важно".

Тремя месяцами ранее Бирн спрашивал, были ли исследованы волосы "предположительно снежного человека", которые были отправлены в ФБР другими лицами. В отправленном Бирну 15 декабря 1976 года письме из отдела научно-технического обслуживания отвечали, что лаборатория ФБР обычно проводит проверки "вещественных доказательств для правоохранительных органов в связи с уголовными расследованиями", но добавили, что "время от времени в каждом конкретном случае в интересах научно-исследовательских целей мы делаем исключения из общей политики. Мы изучим волосы и ткани, упомянутые в вашем письме".

Видимо, впервые ФБР проверило образец волос, чтобы определить, был ли это снежный человек. Согласно ФБР, исследование волос "включало изучение морфологических характеристик, таких как структура корня, медуллярная структура и толщина кутикулы в дополнение к взвешиванию чешуек. Кроме того, под микроскопом (для сравнения образцов) волосы непосредственно сравнивались с волосами известного происхождения".

Итог: "В результате этих исследований был сделан вывод о том, что волосы относятся к семейству оленей (deer family)".

Ныне 93-летний Питер Бирн сказал в интервью CNBC, что до сих пор не потерял надежду доказать, что снежный человек является реальным, хотя и чрезвычайно редким существом. На своей домашней странице Бирн пишет, что он "всегда интересовался неизвестным и таинственным", потому что его отец рассказывал ему на ночь сказки про обитающего в Гималаях йети. Далее он сообщает, что впервые "возможность отправиться на поиски йети появилась в 1946 году, когда он еще находился в британских королевских военно-воздушных силах в Бомбее, Индия".

На этой же странице выложен снимок 1958 года, на котором Бирн сфотографирован "со знаменитым скальпом йети" в одном из гималайских храмов в Непале. На другой фотографии можно увидеть очень большой след будто бы снежного человека. В поисках йети Бирн предпринял в конце 1950-х годов три масштабных экспедиции в Непал. За последние полвека, утверждает Бирн, он нашел два или три отпечатка возможно следов йети с пятью пальцами на каждой ноге, оставленными в Гималаях на высоте 15 тысяч футов (24 километра). Правда на этой неделе Бирн признал, что эти отпечатки могли оставить индусские святые отшельники или садху, которых он видел на таких вершинах бредущими босиком по снегу.

После переезда в США в 1960-х годах Бирн руководил Информационным центром и выставкой снежного человека (The Bigfoot Information Center and Exhibition) в Орегоне. По его признанию, однажды он обнаружил на северо-западе Тихого океана "огромный след" того, что было прямоходящим млекопитающим, с пятью пальцами на ноге и "большим размером, в 46 дюймов (чуть больше метра. — Ред.). Десять дней назад мы наблюдали (бигфута) с моим очень надежным, очень хорошим другом". В прошлом году, по словам самого Бирна, семеро лесорубов были удивлены, заметив предположительно сасквоча, который был огромным существом, шедшим своей дорогой. При этом Бирн отметил, что все эти люди "до той поры были абсолютно скептически настроены" по отношению к существованию снежного человека.

