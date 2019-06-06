Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Технологии Экология Полезно знать Чаепития в Академии
Автор Игорь Буккер

ФБР проверяло образец волос йети 43 года?

Наука » Полезно знать print

В 1976 году ФБР провело исследование 15 образцов волос и тканей, якобы принадлежащих снежному человеку. На поверку они оказались принадлежащими… оленю.


8 Уникальных Видео Снежного Человека / Йети Сняли НА Камеру

Житель Орегона Питер Бирн (Peter Byrne) вознамерился доказать существование снежного человека, и его настойчивость привела к тому, что ФБР дало согласие провести экспертизу образцов волос и тканей этого мифического существа, известного как "Большая нога", или "Бигфут" (Bigfoot), "Йети" (Yeti), "Сасквоч" (Sasquatch) и даже "Гнусный снеговик" (Abominable Snowman).

В письме на имя помощника директора ФБР Джея Кохрана-младшего (Jay Cochran Jr.) от 24 ноября 1976 года Питер Бирн писал: "Мы не часто сталкиваемся с волосами, которые не можем идентифицировать. И волосы, которые у нас сейчас есть, около 15 волосков, прикрепленных к крохотному лоскутку кожи (about 15 hairs attached to a tiny piece of skin), — это первое, что мы получили за шесть лет, и считаем, что это может быть важно".

Тремя месяцами ранее Бирн спрашивал, были ли исследованы волосы "предположительно снежного человека", которые были отправлены в ФБР другими лицами. В отправленном Бирну 15 декабря 1976 года письме из отдела научно-технического обслуживания отвечали, что лаборатория ФБР обычно проводит проверки "вещественных доказательств для правоохранительных органов в связи с уголовными расследованиями", но добавили, что "время от времени в каждом конкретном случае в интересах научно-исследовательских целей мы делаем исключения из общей политики. Мы изучим волосы и ткани, упомянутые в вашем письме".

Видимо, впервые ФБР проверило образец волос, чтобы определить, был ли это снежный человек. Согласно ФБР, исследование волос "включало изучение морфологических характеристик, таких как структура корня, медуллярная структура и толщина кутикулы в дополнение к взвешиванию чешуек. Кроме того, под микроскопом (для сравнения образцов) волосы непосредственно сравнивались с волосами известного происхождения".

Итог: "В результате этих исследований был сделан вывод о том, что волосы относятся к семейству оленей (deer family)".

Ныне 93-летний Питер Бирн сказал в интервью CNBC, что до сих пор не потерял надежду доказать, что снежный человек является реальным, хотя и чрезвычайно редким существом. На своей домашней странице Бирн пишет, что он "всегда интересовался неизвестным и таинственным", потому что его отец рассказывал ему на ночь сказки про обитающего в Гималаях йети. Далее он сообщает, что впервые "возможность отправиться на поиски йети появилась в 1946 году, когда он еще находился в британских королевских военно-воздушных силах в Бомбее, Индия".

На этой же странице выложен снимок 1958 года, на котором Бирн сфотографирован "со знаменитым скальпом йети" в одном из гималайских храмов в Непале. На другой фотографии можно увидеть очень большой след будто бы снежного человека. В поисках йети Бирн предпринял в конце 1950-х годов три масштабных экспедиции в Непал. За последние полвека, утверждает Бирн, он нашел два или три отпечатка возможно следов йети с пятью пальцами на каждой ноге, оставленными в Гималаях на высоте 15 тысяч футов (24 километра). Правда на этой неделе Бирн признал, что эти отпечатки могли оставить индусские святые отшельники или садху, которых он видел на таких вершинах бредущими босиком по снегу.

После переезда в США в 1960-х годах Бирн руководил Информационным центром и выставкой снежного человека (The Bigfoot Information Center and Exhibition) в Орегоне. По его признанию, однажды он обнаружил на северо-западе Тихого океана "огромный след" того, что было прямоходящим млекопитающим, с пятью пальцами на ноге и "большим размером, в 46 дюймов (чуть больше метра. — Ред.). Десять дней назад мы наблюдали (бигфута) с моим очень надежным, очень хорошим другом". В прошлом году, по словам самого Бирна, семеро лесорубов были удивлены, заметив предположительно сасквоча, который был огромным существом, шедшим своей дорогой. При этом Бирн отметил, что все эти люди "до той поры были абсолютно скептически настроены" по отношению к существованию снежного человека.

Читайте также:

Ингушский йети оказался "уткой"

Йети спасут российскую науку

Снежный человек пришел в Кемерово

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фбр йети бигфут снежный человек
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Полезные свойства Омега-3
Здоровье и профилактика
Чипсы из гороха, капусты, водорослей и яблок: дань моде или полезный продукт?
Полезно знать
ФБР проверяло образец волос йети 43 года?
Новости Все >
В столице создан штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму
Опрос: 65% россиян опасаются потерять работу из-за цифровизации
Сербским болельщикам рекомендовали не приезжать на Украину группами
Путин: Гуайдо симпатичный человек, отношусь к нему нейтрально
ЛДПР предложила кабмину не только увеличить маткапитал, но и выплачивать его за первенца
В Азии стартовал отборочный турнир ЧМ-2022
Собянин и Греф обменялись шутками на ПМЭФ
YouTube будет удалять пропагандирующий шовинизм контент
Сборную Сан-Марино в Саранске поддержат 10 болельщиков
Глава Роскомнадзора рассказал об удалении из поисковиков 300 тысяч пиратских ссылок
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Технологии
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.

Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Игорь Буккер ФБР проверяло образец волос йети 43 года? Игорь Буккер Любовь Степушова США и Россия в своей борьбе убивают Венесуэлу Любовь Степушова Александр Артамонов Система "Лиана" повысит обороноспособность России Александр Артамонов
Комментарии
Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга
"Что достигли - это напугать народ": ликвидаторы о сериале "Чернобыль" от НВО
"Что достигли - это напугать народ": ликвидаторы о сериале "Чернобыль" от НВО
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга
Власти пообещали не создавать в России "суверенный интернет"
Путин заявил о пользе священных писаний мировых религий для детей
Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
"Перекресток" будет продавать еду в кредит
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
"Перекресток" будет продавать еду в кредит
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
ПМЭФ: иностранные студенты должны оставаться в России - Минобрнауки РФ
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Лавров объяснил, почему Путин обязан поддерживать ядерные силы в боеспособном состоянии
Песков: практика назначения губернаторов с опытом работы в ФСО оказалась успешной
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Свердловский минобр предостерег вузы от участия в мероприятиях с дипломатами США
Песков: практика назначения губернаторов с опытом работы в ФСО оказалась успешной
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ