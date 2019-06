Древние люди изобретали орудия труда многократно

Зубы у наших предков стали мельчать 2,6 миллиона лет назад, когда они научились более ловко обрабатывать пищу до ее употребления. Но сначала им пришлось как следует повозиться с орудиями труда.



Во время проведения археологических раскопок в Эфиопии ученых осенила мысль, что к производству каменных орудий наши предки приступили не позднее 2,58 миллиона лет назад. Ранее самое древнее свидетельство систематического производства и использования каменных инструментов относили к довольно продолжительному периоду — от 2,58 до 2,55 миллиона лет назад.

Анализ ранних памятников каменного века, судя по опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences отчету, показывает, что каменные орудия, возможно, были изобретены многократно, прежде чем стать неотъемлемой частью существования рода человеческого.

При археологических раскопках в Bokol Dora 1, или BD 1, на месте стоянки древних людей Леди-Герару (Ledi-Geraru) в районе Афар в северо-восточной Эфиопии в 2013 году была обнаружена окаменелая нижняя челюсть (mandibula) представителя нашего рода Homo. Возраст находки около 2,78 миллиона лет. Как считалось, ее обладатель жил приблизительно за 200 тысяч лет до того, когда начали использовать самые старые каменные орудия.

Сначала геолог Аризонского государственного университета Кристофер Кампизано (Christopher Campisano) усмотрел торчащие из отложений на крутом склоне каменные орудия с острыми краями. Однако потребовалось несколько лет, чтобы вручную раскопать метровые отложения, прежде чем добраться до археологического слоя, состоящего из костей животных и сотни маленьких кусочков колотого камня — наиболее раннего свидетельства того, что наши предки изготавливали и использовали каменные ножи.

"Ранние люди, которые использовали эти каменные орудия, жили в совершенно другой среде обитания, чем "Люси", — приводит слова директора исследовательского проекта Ledi-Geraru и научного сотрудника Института происхождения человека Аризонского государственного университета Кея Рида (Kaye Reed) веб-портал Popular Archaeology. "Люси" — так назвали гоминина, известного как Australopithecus afarensis, обнаруженного также в Эфиопии, примерно в 45 километрах к юго-западу от BD 1. А окружающая среда настолько претерпела изменения, что даже ископаемые жирафы питались травой!

В июле 2011 года в археологическом памятнике на территории Кении Ломекви 3 (Lomekwi 3) были обнаружены древние каменные орудия, возраст которых 3,3 миллиона лет. Их использовали в качестве подобия молотка или ударного инструмента.

Работающие на площадке BD 1 археологи задались вопросом, как их открытие нового каменного инструмента вписывается в эту все более усложняющуюся картину. Они обнаружили, что эти новые инструменты были не только самыми древними артефактами, относящимися к технологии Олдувайской культуры, названной так по имени Олдувайского ущелья в Серенгети (Танзания), в районе кратера Нгоронгоро, но и отличались от инструментов, изготовленных шимпанзе, другими человекообразными обезьянами или даже более ранними предками человека.

По словам Уилла Арчера (Will Archer) из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге и Университета Кейптауна, ученые ожидали увидеть некоторые признаки эволюции от орудий из Ломекви до самых ранних олдувайских. Тем не менее при внимательном изучении выяснилось, сколь мало похожи инструменты из старых археологических памятников на те, которые делают современные приматы.

Основное отличие заключается в способности наших далеких предков откалывать от крупных каменных брусков более мелкие с острыми кромками. Шимпанзе и другие обезьяны, как правило, используют инструменты для ударных действий, чтобы забивать и разбивать скорлупу орехов и панцирь моллюсков, что, скорее всего, также имело место с инструментами из Ломекви 3,3 миллиона лет назад.

Изменения произошли 2,6 миллиона лет назад, когда наши предки стали более умело обрабатывать камни, чтобы делать орудия труда. Этот сдвиг зафиксирован предметами из BD 1. Похоже, что этот сдвиг в производстве инструментов произошел примерно в то же время, когда у нашего предка начали меняться зубы. Об этом свидетельствует челюсть Homo из Леди-Герару. Когда наши предки, используя каменные орудия, начали обрабатывать пищу до ее употребления, их зубы становились меньше.

Отсутствие четких связей с более ранней технологией обработки камня позволяет предположить, что в прошлом орудия труда изобретали неоднократно.

