Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Космос Природа Человек
Автор Игорь Буккер

В проблемах дыхания у собак виноваты гены

Наука » Экология » Природа print

Мутация гена вызывает проблемы с дыханием у некоторых пород собак независимо от формы морды.


Смешные собаки 2017. Приколы собаки ТОПовая подборка. Funny Dogs Compilation 2017

К появлению затрудненного хрипящего дыхания у четвероногих приводит не только плоская форма их морды. У некоторых пород затруднения дыхания вызывают, вероятно, мутации гена, которые не связаны с этой анатомической особенностью. В ходе изучения исследователи обнаружили, что отечности, которая нарушает приток воздуха, способствует некий ген. Такое явление широко распространено среди английской породы мелких собак норвич-терьеров.

Считается, что человек приручил собаку не менее 15 тысяч лет назад. Появление собаки в качестве домашнего питомца не только изменило социальное поведение волков. Разительно менялся экстерьер четвероногих друзей, увы, иногда с проблемными последствиями.

Бульдоги, боксеры, бостон-терьеры, пекинесы, китайские мопсы, ши-тцу и мастифы имеют укороченную лицевую часть черепа. Такие породы собак относятся к брахицефалическому типу (от двух греческих слов: brachys — короткий и kephale — голова).

Наличие коротких костей лицевой части черепа и носа может вызвать симптомы дыхательной недостаточности. Брахицефалический синдром обструкции верхних дыхательных путей у собак, как правило, обусловлен тем или иным сочетанием изменения морфологии, например, дисплазией ноздрей или гиперплазией мягкого неба и прочими причинами. Такая анатомическая патология приводит к затрудненному дыханию и частым кратковременным обморокам.

Однако норвич-терьеры, хотя их морды имеют совершенно нормальную форму, зачастую сталкиваются с подобной проблемой. Для выяснения причин затруднения дыхания у собак Томас Марчант (Thomas Marchant) из Университета Эдинбурга и его коллеги взялись за изучение геномов наших четвероногих друзей.

В своих исследованиях ученые проанализировали геном 401 собаки породы норвич-терьер, а также внимательнейшим образом изучили их дыхательные пути. Таким образом была выявлена связь между респираторными проблемами и специфической мутацией в гене ADAMTS3. Из результатов более ранних исследований следовало, что этот вариант гена был связан с задержкой жидкости и отеком дыхательных путей.

Дальнейший анализ показал, что выявленная в настоящее время мутация, по-видимому, также встречается у французских и английских бульдогов. По словам специалистов Эдинбургского университета, это может объяснить, почему некоторые из этих собак продолжают ощущать дискомфорт даже после хирургического вмешательства для облегчения дыхания.

Как считают Марчант и его коллеги, форма черепа и морды остается основным фактором риска возникновения брахицефалического синдрома обструкции верхних дыхательных путей. "Тем не менее наше исследование предполагает, что роль гена ADAMTS3 в этом заболевании следует рассматривать более подробно", — утверждает коллега Марчанта Джеффри Шёнебек (Jeffrey Schoenebeck).

Ученые надеются, что результаты их исследования позволят уже на ранней стадии выявлять собак с повышенной склонностью к заболеванию и, возможно, облегчат лечение. Кроме того, они утверждают, что отрицательные эффекты мутации гена должны быть приняты во внимание при разведении и что имеющие его животные больше не должны использоваться для этой цели.

Читайте также:

Большая собака в маленьком теле: забавные факты о мопсах

Собачий мир: самые интересные породы метисов

Собаки седеют из-за стресса

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы геном собаки дыхание норвич-террьер проблемы с дыханием
Обсудить
Актуальная аналитика
Природа
В проблемах дыхания у собак виноваты гены
Новости Белоруссии
Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан
Здоровье и профилактика
Синдром Тричера-Коллинза – что такое челюстно-лицевой дизостоз
Новости Все >
BFM TV: на бывшего президента Франции Олланда готовилось покушение
Вишневский о скандале с Резником: честный человек сдал бы анализы
В Приморье выпустят всех касаток и белух по указу правительства
Племянница Сергея Скрипаля рассказала СК РФ о разговоре с дядей
Порошенко стал фигурантом уже третьего уголовного дела
В Великобритании умерли двое детей из-за инцидента возле школы
Кабмин одобрил закон о продлении "дачной амнистии" до 1-го марта 2020 года
Сотрудники "Шереметьево" забыли отцепить трос заземления от самолета "Аэрофлота"
Зюганов обвинил "некоторых чиновников" в ненависти к России
На Сабантуй в Новосибирске построят настоящую татарскую деревню
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла

По мнению организации, огромные золотые запасы Москвы и Пекина могут обвалить рынок долгов, а за ним - мировую экономику.

Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Третий, девятый, сороковой день — как поминать усопших
Православие
Третий, девятый, сороковой день — как поминать усопших
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Православие
Нательный крест — не амулет и не украшение
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму

Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.

Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Политика. Новости и аналитика
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Экономика
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Другие
История "спецназовца из Тюмени", который не захотел стрелять в народ
Православие
Чудотворцы: святой Николай Угодник

Святителя Николая Мирликийского, больше известного как Николай Чудотворец или Николай Угодник, чтят христиане всех стран, а в России он является одним из "главных" святых. Именно к нему в первую очередь верующие советуют обращаться со своими бедами и горестями. Как утверждают очевидцы, Святой Никола и после смерти продолжает творить чудеса.

Чудотворцы: святой Николай Угодник
В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку
Происшествия
В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы: протесты в Екатеринбурге были проплачены
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Игорь Буккер В проблемах дыхания у собак виноваты гены Игорь Буккер Любовь Степушова Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан Любовь Степушова Александр Артамонов США зря оскорбили Китай. Они пожалеют Александр Артамонов
Комментарии
История "спецназовца из Тюмени", который не захотел стрелять в народ
И.о. главы МИД Испании заявил об угрозе Евросоюзу со стороны России
Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой
Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного
Племянница Сергея Скрипаля рассказала СК РФ о разговоре с дядей
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
История "спецназовца из Тюмени", который не захотел стрелять в народ
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
Глава ВСУ: РФ готовилась забрать Крым с момента независимости Украины
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Ядерный центр закупает иконы на 2.3 миллиона рублей
США зря оскорбили Китай. Они пожалеют
Brain: да Винчи страдал синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
47% россиян высказались за равные права представителей ЛГБТ
47% россиян высказались за равные права представителей ЛГБТ
47% россиян высказались за равные права представителей ЛГБТ
Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного
Ядерный центр закупает иконы на 2.3 миллиона рублей
Лукашенко проигнорировал инаугурацию Зеленского
История и современность Все >
То, какое вино вы пьете красное или белое, может многое сказать о вашей личности
То, какое вино вы пьете красное или белое, может многое сказать о вашей личности
Женщины в Бразилии завидуют волосам мужчины-модели. Он отрастил локоны длинной полметра
Женщины в Бразилии завидуют волосам мужчины-модели. Он отрастил локоны длинной полметра
Племянница Сергея Скрипаля рассказала СК РФ о разговоре с дядей
Племянница Сергея Скрипаля рассказала СК РФ о разговоре с дядей
Операция "Хаски''
Операция "Хаски''
В российской армии появилось новое звание - главный сержант
В российской армии появилось новое звание - главный сержант
Месть римлян: осада и взятие Иерусалима
Месть римлян: осада и взятие Иерусалима
За что Петр I невзлюбил Запорожскую Сечь
За что Петр I невзлюбил Запорожскую Сечь
Соляной бунт: как из-за неразумных реформ в России едва не началась новая Смута
Соляной бунт: как из-за неразумных реформ в России едва не началась новая Смута
Реформа пенсионного фонда может обнулить все пенсии
Реформа пенсионного фонда может обнулить все пенсии
В США обсудили возможность сбивать русские Ту-95
В США обсудили возможность сбивать русские Ту-95
Домашнее Все >
Цукеша - кабачок без недостатков
Овощи
Цукеша - кабачок без недостатков
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Вредители и болезни
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Нефротический синдром: причины
Нефротический синдром: причины
Жительница Камчатки отсудила у медцентра более 2,5 миллиона
Жительница Камчатки отсудила у медцентра более 2,5 миллиона
Маргарита Мурадова назвала антитренды этого лета
Маргарита Мурадова назвала антитренды этого лета
Эмма Уотсон вышла в свет в откровенном наряде
Эмма Уотсон вышла в свет в откровенном наряде
"Охота на мужчин" от Анастасии Самбурской
"Охота на мужчин" от Анастасии Самбурской
Эвелина Бледанс: день защиты детей 26 мая
Эвелина Бледанс: день защиты детей 26 мая
Привычки по уходу за собой, которые делают вас старше
Привычки по уходу за собой, которые делают вас старше
Вера Брежнева представляет новую коллаборацию кутюрных платьев
Вера Брежнева представляет новую коллаборацию кутюрных платьев
В России начнут тестировать препарат от рака желудка на людях
В России начнут тестировать препарат от рака желудка на людях
Таблетки с частицами фекалий будут бороться с неизлечимыми болезнями
Таблетки с частицами фекалий будут бороться с неизлечимыми болезнями
Мужское Все >
В Тамани браконьеры наловили на миллион
В Тамани браконьеры наловили на миллион
Пруд Семхоз адаптируют для рыбалки в Саратове
Пруд Семхоз адаптируют для рыбалки в Саратове
Как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли форму и цвет
Как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли форму и цвет
Как превратить квартиру-студию в дизайнерское произведение?
Как превратить квартиру-студию в дизайнерское произведение?
Простые и генальные хитрости для современных хозяек
Простые и генальные хитрости для современных хозяек
Модный интерьер: главные цвета в интерьере в 2019 году
Модный интерьер: главные цвета в интерьере в 2019 году
Как можно декорировать дверь своими руками
Как можно декорировать дверь своими руками
Спортивное питание для детей
Новости спорта
Спортивное питание для детей
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Новости спорта
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Бывший СССР
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов

В Казахстане 9 июня состоятся президентские выборы. Если одним из кандидатов будет грамотно исполнен "украинский вариант", возможны неожиданности.

В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
Евросоюз
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
Евросоюз разворачивается к патриотизму и расползается
Евросоюз
Евросоюз разворачивается к патриотизму и расползается
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США
Южная Америка
Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
США и Канада. Новости и аналитика
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Чего хотят русские эстонцы
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ