В проблемах дыхания у собак виноваты гены

Мутация гена вызывает проблемы с дыханием у некоторых пород собак независимо от формы морды.



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К появлению затрудненного хрипящего дыхания у четвероногих приводит не только плоская форма их морды. У некоторых пород затруднения дыхания вызывают, вероятно, мутации гена, которые не связаны с этой анатомической особенностью. В ходе изучения исследователи обнаружили, что отечности, которая нарушает приток воздуха, способствует некий ген. Такое явление широко распространено среди английской породы мелких собак норвич-терьеров.

Считается, что человек приручил собаку не менее 15 тысяч лет назад. Появление собаки в качестве домашнего питомца не только изменило социальное поведение волков. Разительно менялся экстерьер четвероногих друзей, увы, иногда с проблемными последствиями.

Бульдоги, боксеры, бостон-терьеры, пекинесы, китайские мопсы, ши-тцу и мастифы имеют укороченную лицевую часть черепа. Такие породы собак относятся к брахицефалическому типу (от двух греческих слов: brachys — короткий и kephale — голова).

Наличие коротких костей лицевой части черепа и носа может вызвать симптомы дыхательной недостаточности. Брахицефалический синдром обструкции верхних дыхательных путей у собак, как правило, обусловлен тем или иным сочетанием изменения морфологии, например, дисплазией ноздрей или гиперплазией мягкого неба и прочими причинами. Такая анатомическая патология приводит к затрудненному дыханию и частым кратковременным обморокам.

Однако норвич-терьеры, хотя их морды имеют совершенно нормальную форму, зачастую сталкиваются с подобной проблемой. Для выяснения причин затруднения дыхания у собак Томас Марчант (Thomas Marchant) из Университета Эдинбурга и его коллеги взялись за изучение геномов наших четвероногих друзей.

В своих исследованиях ученые проанализировали геном 401 собаки породы норвич-терьер, а также внимательнейшим образом изучили их дыхательные пути. Таким образом была выявлена связь между респираторными проблемами и специфической мутацией в гене ADAMTS3. Из результатов более ранних исследований следовало, что этот вариант гена был связан с задержкой жидкости и отеком дыхательных путей.

Дальнейший анализ показал, что выявленная в настоящее время мутация, по-видимому, также встречается у французских и английских бульдогов. По словам специалистов Эдинбургского университета, это может объяснить, почему некоторые из этих собак продолжают ощущать дискомфорт даже после хирургического вмешательства для облегчения дыхания.

Как считают Марчант и его коллеги, форма черепа и морды остается основным фактором риска возникновения брахицефалического синдрома обструкции верхних дыхательных путей. "Тем не менее наше исследование предполагает, что роль гена ADAMTS3 в этом заболевании следует рассматривать более подробно", — утверждает коллега Марчанта Джеффри Шёнебек (Jeffrey Schoenebeck).

Ученые надеются, что результаты их исследования позволят уже на ранней стадии выявлять собак с повышенной склонностью к заболеванию и, возможно, облегчат лечение. Кроме того, они утверждают, что отрицательные эффекты мутации гена должны быть приняты во внимание при разведении и что имеющие его животные больше не должны использоваться для этой цели.

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