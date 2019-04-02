Как пчелы оберегают природу

Благодаря пчелиному меду можно с большой долей вероятности выяснить, в каком именно месте этот нектар был собран. Эти насекомые могут служить для оценки экологического мониторинга и состояния загрязнения атмосферного воздуха в различных районах любого из городов мира.

Используя детальную карту загрязнения атмосферного воздуха в Ванкувере, канадские исследователи выяснили тот факт, что мед, собранный отдельными пчелиными семьями, которые постоянно обитают в разных городских кварталах, в значительной степени отражает степень загрязнения окружающей среды в местах их сбора свинцом, цинком, медью и другими загрязняющими окружающую среду веществами.

В журнале об экологической стабильности и безопасном использовании природных ресурсов Nature Sustainability Кейт Смит (Kate E. Smith) и ее коллеги из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) пишут, что самые высокие, правда не опасные для здоровья концентрации тяжелых металлов в меде, как и ожидалось, обнаруживаются там, где окружающая среда наиболее сильно загрязнена. В частности, в центральной части города и в районе порта этого трижды признанного британским изданием The Economist "лучшего города Земли". Как показал сравнительный изотопный анализ, повышенные уровни свинца связаны с выбросом тяжелых металлов.

Такой мегаполис, как Ванкувер, сравнительно не так уж сильно обременен промышленными предприятиями, поэтому мед, собранный городскими пчелиными семьями, безвреден. Мед с самой высокой концентрацией свинца, по утверждению медиков, можно потреблять до 600 граммов в день и при этом не превышать опасного для здоровья уровня.

Однако анализ собранных в разных местах микроэлементов меда с использованием самых современных аналитических методов обнаруживает существенные различия и дает множество другой полезной информации. Например, показатели меда, собранного в районе порта Ванкувера, больше соответствуют типичному коктейлю из вредоносных веществ какого-нибудь азиатского города, нежели обнаружатся в североамериканском мегаполисе. По мнению авторов нашумевшей статьи, наличие загрязняющих окружающую среду соединений углерода, металлов и прочих микроэлементов, вероятно, определяется тем фактом, что более 70 процентов бросающих якорь в порту этого канадского города судов приплывают из портов Азии.

Результатом этого научного исследования стало четырехлетнее сотрудничество ученых Университета Британской Колумбии и местной некоммерческой организации пчеловодов-урбанистов Hives for Humanity ("Пчелиный рой для человечества"), которая на протяжении ряда лет занимается обучением разведения пчел в городских условиях.

Для исследования целенаправленно были определены разные регионы, в которых пчелиные семьи собирали нектар в определенное время. Пчелы охватывают область от двух до трех километров вокруг своих ульев, вот почему показатели содержания загрязняющих веществ в меде типичны для участков его сбора. Более ранними исследованиями также было подтверждено наличие высокого уровня свинца не только в меде, но и в росте местного лишайника. По мнению исследователей, пчелиные семьи вполне могут служить для простой и надежной оценки экологического мониторинга различных районов в любом из городов мира.

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