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В России заинтересовались китайским "социальным рейтингом граждан"

Наука » Технологии

Всё больший интерес в России вызывает система китайских «социальных кредитов» или «рейтинга благонадежности» - видимо, власти примериваются к ее внедрению?

В России заинтересовались китайским "социальным рейтингом граждан". 399930.jpeg

По слухам проекта "НеДума", ряд консалтинговых компаний, имеющих определенные связи с российскими властными структурами, а также КГБ Белоруссии вообще приезжали в Китай, дабы непосредственно ознакомиться с этой технологией и придумать, как её внедрить на отечественную почву.

И хотя официальные представители российской власти заявляют, что ничего подобного у нас не будет, думается, стоит хотя бы в общих чертах понимать, что такое придумали в Китае, и почему эта система вызывает такой интерес.

Дело в том, что в КНР интернет, фактически, национализирован и централизован. Более того, он практически полностью лишен анонимности. Регистрация аккаунтов происходит по реальным именам и документам. В базы данных вносятся все данные о нем, от банковских счетов и кредитной истории, до списка покупок. Туда же идут и противоправные действия, неуплата налогов и прочие правонарушения.

И на основе всего этого формируется своеобразный рейтинг благонадежности. Который влияет на вполне себе реальную, а не виртуальную жизнь. К примеру, граждане с низким рейтингом практически не имеют доступа к свободному перемещение не то, что в другие страны, а, собственно, и по самому Китаю. Они лишены доступа к скоростному транспорту. К слову, в последние пару лет активного тестирования данной системы, такого права на скоростное передвижение лишилось уже несколько миллионов человек. Кто-то за просроченные кредиты, кто-то за укрывательство от налогов.

Кстати, помимо нарушений закона, рейтинг могут понизить и слишком долгое пребывание в онлайн-играх, а также за слишком частые публикации в социальных сетях. Либо же за излишние траты денег на «праздную жизнь». По крайней мере, о таких видах нарушений пишет американская и европейская пресса.

Система эта подкреплена миллионами камер на улицах с опцией распознавания лиц, и новой программой по оснащению полицейских очками с такой же системой. При взгляде через такие окуляры страж порядка получает на человека краткое, но очень ёмкое досье.

В России, кстати, также есть планы внедрить такие очки. Что само по себе неплохо для обнаружения, например, беглых преступников. Но вот остальные китайские опции несколько смущают своей тотальностью контроля человеческой активности.

С другой стороны, стоит повториться, у нас пока такой «радости» вводить никто не планирует. В частности, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов заявил в разговоре со СМИ: «Я считаю, что это довольно явная угроза, но относясь к обществам с классической гуманистической традицией нам удастся этой угрозы избежать. Я ее явно ощущаю, поэтому могу сказать, что на стороне правительства такие вопросы сейчас не обсуждаются, они не в повестке дня. Подобного рода решений таких, как скоринг политического и социального поведения человека и оценке ее общей успешности и неуспешности, таких проектов на сегодняшний день нет».

Впрочем, на государственном уровне много лет были обещания и пенсионный возраст не поднимать. Но реальность данная нам в ощущениях ясно говорит не в пользу доверия к таким обещаниям.

Но, так или иначе, можно сказать, что будущее, тот самый «киберпанк» уже наступил. Как минимум в Китае, и понятно, что чем дальше, тем больше будет усилий со стороны самых разных государств контролировать Сеть. По сути, во многом, она уже перестала быть анонимной.

Но все же, не хотелось бы, чтобы в России вводили некие «социальные кредиты» по факту поведения в сети, которые бы накладывали на людей ограничения уже в реальной жизни. Ну, как минимум, за слишком частые посты в социальных сетях.

Хотя, если присмотреться, что-то в этом все же есть. Например, порезать рейтинг гражданину КНР могут за «распространение ложных новостей». А в России с этим прямо беда, особенно, когда случается какая-либо катастрофа или теракт. Плясок на крови и прочих спекуляций становится катастрофически много.

"Мы стремительно оцифровываемся  как в экономическом так и в социальном смысле. Мы конечно еще далеки, но не  бесконечно далеки от китайской модели. И ряд элементов социального рейтинга у нас уже вполне успешно функционирует",- уверен экс-советник президента Герман Клименко.

"Простые примеры : - Банки тщательно считают кредитные риски и собирают максимальный объем информации о клиенте при обращении за кредитами. Страховые компании стараются получить как можно больше данных о здоровье человека , о его образе жизни для определения тарифов страхования. Расценки на автострахование резко отличаются для тех кто безаварийный и тех кто совершал аварии. В недрах ГИБДД хранятся огромные массивы информации о нарушениях и стиле езды.Родители получают пущ-уведомления о том когда ребенок зашел в школу и когда вышел. На границе уже не выпускают с задолженностями по налогам",- перечислил он.

"Объемы знаний интернет-ресурсов о пользователях в принципе не поддаются точному описанию - это и поведенческие привычки, потребительские предпочтения, сексуальная и политическая ориентация. Мы уже там - просто в отличие от Китая об этом не знают ни граждане ни чиновники",- считает эксперт.

"Технически нет никаких сложностей. Есть лишь сложности идеологические. Совершенно не имеет значения что мы думаем о нужности, необходимости создания  и этичности социального рейтинга гражданина. Мир необратимо движется в сторону его формирования. От нас зависят лишь нюансы",- пояснил Герман Клименко.

С другой стороны, такая жесткая среда, все же сама по себе, учит людей критически воспринимать информацию, и не вестись на провокации. И этот путь, думается лучше, хоть и труднее, нежели тотальный контроль с «черными списками» по факту «неблагонадежности». 

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Темы китай рейтинг контроль следствие камеры наблюдения
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