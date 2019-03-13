Глаза не только зеркало души, но и детектор лжи

Не зря говорят, что "глаза — зеркало души". Малозаметное движение глаз способно не просто открыть "дверцу" во внутренний мир любого человека, но даже выдать вашу сокровенную тайну. Контролировать эти незначительные изменения невозможно. Кстати, анализ движения глаз уже активно используется в интернет-рекламе.

Каждый мимоходом брошенный взгляд способен показать состояние здоровья организма, рассказать о сексуальной ориентации или многое поведать о только что принятых решениях. Кроме того, они также раскрывают то, что мы знаем.

В февральском выпуске Journal of Vision (интернет-журнале, который специализируется на изучении нейронных процессов и психологии зрительной системы) Джузеппе Нотаро (Guiseppe Notaro) сообщает о результатах последнего научного эксперимента, проведенного в университете итальянского города Тренто.

Вместе со своими коллегами Нотаро на компьютерном мониторе неоднократно показывал 21 испытуемому серию изображений, которые появлялись либо слева, либо справа — в предсказуемой последовательности. Таким образом, участники эксперимента со временем понимали, когда изображения появляются справа, а когда — слева. Но что произойдет, если картинка в нужном месте вдруг не появится?

"Мы наблюдали за тем, как быстро участники нашего эксперимента просматривали эти изображения — в зависимости от того, появились ли они в ожидаемом или непредсказуемом месте", — объясняет Нотаро.

Оценка полученных данных от отслеживания направления взгляда, так называемый eye-tracker, выявила удивительную вещь: еще до появления изображения, испытуемые смотрели в том направлении, в котором ожидали его увидеть. Eye-tracking, напомним, улавливает любые малозначительные положения взгляда или движения глаз.

Всякая реклама, будь то цветистый буклет, веб-сайт, товарная упаковка и прочий ненужный хлам, фиксирует движение ваших глаз. Полученные данные статистически обрабатываются, а затем представляются графически с помощью цветов: от желтого до красного в зависимости от количества взглядов. При этом взгляды представителей разных полов очень сильно разнятся между собой.

Эти минимальные движения глаз оказались очень значимыми для ученых. По мнению специалистов, данный результат подтверждает, что мозг, как только узнает какую-либо конкретную информацию, действует на опережение.

"Эти небольшие антиципирующие (упреждающие, предугадывающие. — Ред.) сигналы дают нам возможность более точно измерять такие процессы, как внимание и обучение. Поскольку речь идет о незначительных реакциях, которые отражают бессознательные процессы", — говорит соавтор исследования Ури Хассон (Uri Hasson).

В то же время на основе анализа отслеживания направления взгляда возможно сделать достоверный прогноз ожидаемого от человека ответа, будет он удивлен или нет. По мнению занимающихся этим проектом исследователей, полученные в результате данного эксперимента сведения не только сыграют огромную роль в разрешении сугубо научных споров, но и обладают мощным потенциалом, чтобы иметь чисто практические последствия.

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