Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Экология Технологии Полезно знать Чаепития в Академии
Автор Владимир Губарев

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4

Наука » Чаепития в Академии

Фрагменты истории в воспоминаниях и документах

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4. 399848.jpeg

70 лет назад — 29 августа 1949 года — была испытана первая советская атомная бомба. Это событие коренным образом изменило ход человеческой цивилизации. В декабре 2019 года триумфальный полет "Авангарда" — принципиально нового ядерного оружия — стал своеобразным финишем "Атомного проекта СССР и России".

Фундаментальный труд нашего автора писателя Владимира Губарева "Ядерное оружие: от Сталина до Путина" рассказывает о нелегком пути, который пролег между этими событиями. Автор встречался с великими учеными страны, бывал в закрытых городах, присутствовал при уникальных экспериментах и испытаниях. Многие страницы "Атомного проекта" открываются впервые. Фрагменты этой уникальной книги "Правда.Ру" предлагает читателю.

Читайте начало цикла:

Лев Рябев: "Панорама атомного века"

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 2

Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 3

До грифа "Секретно" (продолжение)

Начало 1939 года. Президиум Академии наук СССР обсуждает проблему атомного ядра. Обеспокоенность наших ученых очевидна — об этом свидетельствует письмо в СНК СССР президента АН СССР В. Комарова и Секретаря Президиума АН СССР В. Веселовского. В нем, в частности, говорится:

"Физика атомного ядра является одним из важнейших отделов современной физики. При изучении ядра сделан ряд замечательных открытий, заставивших пересмотреть основные физические представления. Поэтому физика ядра имеет большое значение для всей физики в целом.

Работа по ядру требует сложнейшей техники. При изучении ядра применяют такие установки как циклотрон, электростатический генератор и др., являющиеся сложнейшими инженерно-физическими сооружениями…

Техническая база советской физики крайне недостаточна и резко отстает от соответствующей базы в заграничных лабораториях. В Союзе имеется в настоящее время лишь один циклотрон малой мощности и устарелой конструкции. Между тем циклотрон является основной из применяемых сейчас установок для получения быстрых частиц. Так, например, число действующих циклотронов в США сейчас 7 и строящихся — 9. В Японии — 1 действующий и 1 строящийся, в Англии строятся 2, во Франции — 1, в Дании — 1, в Канаде — 1 и в Швеции -1…"

И далее вывод:

"Президиум Академии наук СССР рассмотрел вопрос об организации физики атомного ядра. Президиум АН полагает, что:

1.Сосредоточение работ по изучению атомного ядра в Академии наук СССР и академиях союзных республик (УССР, БССР), а также в университетах является неотложной задачей.

Необходимо скорейшее осуществление строительства циклотрона, спроектированного Ленинградским физико-техническим институтом.

Центральная лаборатория по изучению атомного ядра должна быть создана в Академии наук в Москве…"

Ответ на письмо поступил довольно скоро. Он был лаконичен:

"…Совнарком разрешил Академии наук сосредоточить работу по исследованию атомного ядра в Академии наук СССР и выделить необходимые лимиты капиталовложений за счет плана капитальных работ Академии на 1939 год…"

Этим же решением Ленинградский физтех из наркомата среднего машиностроения был передан в Академию наук.

Так этот прославленный институт навсегда остался в Академии, хотя позже над ним было "двойное" руководство — теперь уже Академии и Министерства среднего машиностроения. Но до этого времени еще десять лет.

Странное ощущение рождается, когда знакомишься с документами тех лет. Время удивительно походит на нынешнее. В стране тяжелейшая обстановка, чувствуется приближение войны. Средств не хватает, буквально каждый рубль на строгом учете. И тем не менее правительство внимательно прислушивается к мнению ученых, большинство их просьб по мере возможностей выполняется. Успех "Атомного проекта" во многом рождался именно в те годы, и не замечать этого, значит быть слепым или предубежденным.

1 сентября 1939 года эта самая страшная в истории цивилизации война началась… И уже через три недели появляется в Академии наук документ с надписью "Секретно" — ведь речь идет об обороне страны. Это Протокол совещания академиков-секретарей, на котором академик О. Ю. Шмидт призвал ученых расширить тематику работ для нужд обороны и, особенно " на проблемы замены дефицитного сырья и увеличения топливных ресурсов страны". Он приводит такой пример: "на упаковку индивидуального пакета бойца требуется большое количество дефицитной резины, упаковка заряда артснарядов требует парафинистых материалов" и так далее. Но Академия не была бы Академией, если бы не предугадывала будущее. И соответствующие слова в докладе О. Ю. Шмидта прозвучали так:

"…надо отметить инициативу многих академиков, выдвигающих целый ряд оборонных задач и успешно их разрешающих в лабораториях Академии, подчеркиваю особенно заявление директора Физического института академика С. И. Вавилова о полной готовности института пересмотреть "свою традиционную тематику" в интересах усиления оборонных работ".

Непосвященным могло показаться, что физики "отказываются" от исследований атомного ядра, мол, это далекое будущее, а сейчас нужно делать что-то для бойца, моряка или летчика.

Но уже буквально через несколько дней появляется еще одна "секретная бумага", на этот раз за подписью того же академика С. Вавилова и секретаря института И. Франка. Они обращаются в Президиум АН СССР:

"Комиссия атомного ядра обращает внимание Президиума АН СССР на необходимость разработки специальных оборонных мероприятий по охране радия.

В настоящее время значительное количество радия имеется в целом ряде научных учреждений (Гиредмеде, Радиевом институте АН СССР, Физическом институте АН СССР и др.), а также в ряде медицинских учреждений. Стоимость радия, как известно, чрезвычайно велика — около 1,5 миллиона рублей за грамм.

Помимо высокой стоимости следует также принять во внимание, что радий обладает значительным биологическим действием. Это действие особенно значительно при непосредственном попадании на живой организм крупинок радия, а также при воздействии на него радиоактивного газа радона (эманация радия), непрерывно выделяемого радием. Поэтому если в результате попадания бомбы или взрыва радий окажется рассеянным на значительной площади, то это сделает всю эту площадь биологически вредной. При этом единственной мерой борьбы с таким "заражением" является механическое удаление радия, что сопряжено со значительными трудностями.

В качестве охраны могут быть предложены — либо своевременная эвакуация радия в заранее подготовленные места, безопасные в смысле бомбардировки, либо создание специально приспособленных для того подземных хранилищ…"

Любопытно, не правда ли?! Ведь это и о радиоактивном заражении местности (Чернобыль), и о последствиях не только атомной атаки (Хиросима и Нагасаки), но и даже современного ядерного терроризма (не приведи Господи!)…

Однако приближается не только Вторая Мировая война, но иная, пока не совсем понятная, но оттого не менее страшная. Физики уже чувствуют ее "дыхание", и особенно Игорь Васильевич Курчатов. В плане работ его лаборатории на 1940 год значится:

"В последнее время было открыто явление развала некоторых тяжелых ядер при захвате нейтронов. Эта реакция является новым типом ядерных превращений и представляет большой научный и, возможно, практический интерес.

В 1940 г. предполагается изучить взаимодействие нейтронов с ядрами урана и тория. Будет исследовано, происходит ли испускание вторичных нейтронов при захвате ядрами урана и тория быстрых нейтронов…"

Пройдет совсем немного времени (в 40-х годах оно будем исчисляться днями, неделями, реже — месяцами, и почти никогда годами!) и всем физикам и тем, кто был с ними рядом, станет ясно, что судьба их дела полностью зависит от урана, а точнее — изотопов урана.

Из стенограммы обсуждения доклада профессора И. В. Курчатова "О проблеме урана" (26 февраля 1940 года):

"С.И. Вавилов. Игорь Васильевич, каковы практические перспективы разделения изотопов урана?

И.В. Курчатов. Думаю, что задача чрезвычайно сложна, но, тем не менее, ее интересно было бы решить…

С.И. Вавилов. А можно выделить уран-235 в больших количествах?

И.В. Курчатов. Думаю, что это будет необычайно трудно. У нас никто этим не занимался.

С.И. Вавилов. А за границей?

И.В. Курчатов.— У нас таких сведений нет.

Я.И. Френкель. Диффузионный метод мог бы позволить это сделать.

С.И. Вавилов. Лет 20 назад вообще проблема разделения изотопов казалась немыслимой, а теперь она уже решена.

А.Ф. Иоффе. На предыдущей сессии Отделения, на которой вы, Сергей Иванович, по болезни не участвовали, был поставлен вопрос о том, что необходимо обеспечить как-то у нас работы по разделению изотопов. Всем хорошо известно, что в последнее время этот вопрос быстро развивается. То, что 3-4 года назад казалось совершенно немыслимым, теперь уже оказалось возможным. Так что эта область развивается, и нельзя, конечно, сказать, что здесь уже сказано последнее слово.

Академик В.И. Вернадский. К сожалению, это осуществимо, главным образом, лишь по отношению к легким элементам.

В.А. Амбарцумян. Почему, когда вы говорили об обогащении, вы упомянули цифру — одна тонна?

И.В. Курчатов. Потому что нейтроны, двигаясь в этой среде, имеют большую длину пробега. Нельзя допустить, чтобы они выходили из этой среды, не совершив полезной работы…"

Уже этот фрагмент дискуссии, состоявшейся в АН СССР, свидетельствует о многом. Во-первых, к проблеме урана привлечено внимание крупнейших ученых страны, имена которых уже в те годы составляли славу Отчизны. Во-вторых, основная идея об использовании атомной энергии в военных целях была уже ясна, и не случайно вскоре появится документ, где схема А-бомбы будет предложена настолько детально, что невольно возникнет вопрос: а не украли ли эту идею американцы из России?

Понятно, что "Россия все-таки не родина слонов", но тем не менее нельзя отрицать очевидное: задолго до того, как начали работать наши разведчики и поставлять в СССР уникальные материалы, основные принципы создания А-бомбы "прощупывались" физиками и теми, кто стоял с ними рядом. Жаль, что документы тех лет до сих пор еще пылятся на архивных полках, а потому история создания атомного оружия и в нашей стране и в мире изобилует "белыми пятнами", а подчас специально искажается — ведь многим хочется быть первым, однако происходит это лишь с некоторыми…

К счастью, в нашей стране всегда были провидцы, способные проникать в далекое будущее. И среди них, конечно же, были академики В. И. Вернадский и В. Г. Хлопин. В июне 1940 года они направляют "Записку об организации работ по получению урана". В ней, в частности, говорится:

"… Нам кажется, что уже сейчас, пока еще технический вопрос о выделении изотопа урана-235 и использовании энергии ядерного деления наталкивается на ряд трудностей, не имеющих, однако, как нам кажется, принципиального характера, в СССР должны быть приняты срочные меры к формированию работ по разведке и добыче урановых руд и получения из них урана. Это необходимо для того, чтобы к моменту, когда вопрос о техническом использовании внутриатомной энергии будет решен, мы располагали необходимыми запасами этого драгоценного источника энергии. Между тем, в этом отношении положение в СССР в настоящее время крайне неблагоприятно. Запасами урана мы совершенно не располагаем. Это — металл в настоящее время крайне дефицитный. Производство его не налажено. Разведанные мощные месторождения этого металла на территории Союза пока не известны. Разведки известных месторождений и поиски новых производятся темпами совершенно недостаточными и не объединены общей идеей…"

Реакция на Записку двух выдающихся ученых была быстрой: уже через несколько дней она была обсуждена на Отделении, где академиков попросили в течение двух недель предоставить проект конкретных мер и решений для Президиума АН СССР.

И уже 17 июля 1940 года Владимир Иванович Вернадский запишет в своем дневнике: " В Президиуме вчера прошел вопрос об уране. Сделал доклад — не очень удачный — но результат достигнут. Огромное большинство не понимает исторического значения момента. Любопытно, ошибаюсь я или нет? Надо записку в Правительство…"

30 июля (не правда ли, события развиваются сверхстремительно!) на заседании Президиума АН СССР создается "Комиссия по проблеме урана". В нее входят 14 человек: десять академиков — Хлопин, Вернадский, Иоффе, Ферсман, Вавилов, Лазарев, Фрумкин, Мандельштам, Кржижановский, Капица, старшие научные сотрудники — Курчатов, Щербаков и Харитон, а также профессор Виноградов.

И сразу же решено создать Государственный фонд урана, а для этого некоторым членам Комиссии поручается выехать в Среднюю Азию, где находятся главнейшие урановые месторождения.

…Мне несколько раз довелось бывать на урановых комбинатах, что находятся там. Это суперсовременные предприятия, которые добывали не только уран, но и, примеру, золото или высшего качества удобрения. Вокруг предприятий поднялись города, которые до нынешнего дня являются гордостью Узбекистана, Киргизии или Казахстана. Однако с распадом Советского Союза и эта отрасль промышленности в новых государствах постепенно умирает, а ведь именно она и обеспечила подъем индустрии в Средней Азии! К сожалению, понимания этого нет…

А в те предвоенные годы титаническими усилиями ученых и геологов выявляются многие перспективные районы для добычи урана, и именно полученные тогда результаты помогут создать новую отрасль промышленности. Вся информация стекается к академику А. Е. Ферсману, он выступает экспертом Правительства, и на документах по урану всегда появляется его подпись.

На судьбе одного из месторождений хочу остановиться особо.

12 декабря 1940 года академик Ферсман пишет в Совнарком СССР и о Майли-Су:

"… В период нашего объезда ряда месторождений Ферганской котловины и северного Тянь-Шаня, лежащих на территории Киргизской республики, мы неоднократно обращали внимание на исключительные запасы ряда месторождений (особенно в связи со специальными редкими металлами), имеющие большое промышленное и оборонное значение.

Некоторые из этих месторождений, как, например, Майли-Су (уран), Акджелга (кобальт), Актюс (цинк, индий, торий), Куперли — Сай (торий) представляют совершенно исключительное значение и поэтому в ряде протоколов, в которых мы анализировали отдельные месторождения, мы всемерно старались поддержать расширение разведочных и поисковых работ…

Месторождение Майли-Су настолько серьезно по своим запасам, что промышленное его значение является доказанным…"

Полвека спустя министр среднего машиностроения Ефим Павлович Славский долго рассказывал мне о Майли-Су — он любил Среднюю Азию и ежегодно обязательно бывал на комбинатах, что работали там. А потом вдруг попросил:

— Поезжайте туда, напишите, что мы, атомщики, уходим, так как запасы урана выработаны… Однако мы не бросаем ни город, ни людей — мы создаем там новые производства, в частности, электронику будем производить. Не об атомных бомбах надо писать, точнее — не только о них, а о новой индустрии, которая приходит на смену нашей, когда мы заканчиваем…

Болела душа у легендарного министра не только о своей "атомном деле", но и всей промышленности, о всей стране.

Мне иногда кажется: хорошо, что Ефим Павлович не дожил до распада Союза, этого его сердце не выдержало бы…

А в Средней Азии я побывал. Конечно же, об электронике речь уже не идет — сейчас богатства недр распродаются разным зарубежным компаниям. Наверное, нынешнему поколению еще кое-какие доллары достанутся, а как жить следующим?!

Продолжение следует…

Читайте все материалы из серии "Чаепития в Академии"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы академики Академия наук атомная бомба атомный проект Владимир Губарев
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Огнестрельное оружие: история и факты
Регуляторы
Как бюрократов приблизить к народу?
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4
Новости Все >
Климкин: Черное море станет для России "Бермудским треугольником"
Мальта возглавила рейтинг стран с самым высоким ростом цен на жилье﻿
Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников
Жители регионов жалуются на случаи двойных платежек за вывоз мусора﻿
За упавший на дом самолет жильцы могут получить страховку﻿
Команда Гудкова: первые итоги
Саратовский дворник ударил журналиста лопатой за вопрос
Семьям будут выделять деньги на парковочные места﻿
Болгария заявила, что она "не троянский конь России"
Российский фрегат встретился с эсминцем США
Читательский топ
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Газ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"

Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.

В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
Военные новости
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
Межрелигиозный диалог
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Военные новости
"Калашников" представил характеристики автомата АМ-17
Нефть
Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин

Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.

Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
США и Канада. Новости и аналитика
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки в Запорожье
Новости Украины
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки в Запорожье

В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.

Порошенко грубо сорвал шапку с девушки в Запорожье
Капитан протаранившего южнокорейский мост судна был русским и пьяным
Человеческий фактор
Капитан протаранившего южнокорейский мост судна был русским и пьяным
Новости Брянска сегодня
Школьника-героя дважды наградили просроченным сухпайком
Общество
В российские силовые структуры предложено вернуть обращение "господин"
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4 Владимир Губарев Соломон Соловьев Они предпочитают умереть в тишине - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Попытка №2: коллекторы на службе "Нафтогаза" Руслан Веснянко
Комментарии
Зачем нужны социальные форумы?
В управделами президента объяснили закупку отечественных сигарет на 19 миллионов
При массовых увольнениях жители регионов поедут в Москву
Росгвардия вооружится "умными" беспилотниками
Жители регионов жалуются на случаи двойных платежек за вывоз мусора﻿
Саратовский дворник ударил журналиста лопатой за вопрос
Пожарные в Италии спасли мать и дочь от их разъяренного кота
Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников
Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников
Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей
Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Болгария заявила, что она "не троянский конь России"
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах
История и современность Все >
Катастрофы в космонавтике: трагическая сторона истории покорения космоса
Катастрофы в космонавтике: трагическая сторона истории покорения космоса
Трансполярная магистраль: "мертвая дорога Сталина"
Трансполярная магистраль: "мертвая дорога Сталина"
Огнестрельное оружие: история и факты
Огнестрельное оружие: история и факты
Российский фрегат встретился с эсминцем США
Российский фрегат встретился с эсминцем США
На вооружение ВМС США поступили истребители F-35
На вооружение ВМС США поступили истребители F-35
Росгвардия вооружится "умными" беспилотниками
Росгвардия вооружится "умными" беспилотниками
Более половины американцев признались, что опасаются военной мощи РФ
Более половины американцев признались, что опасаются военной мощи РФ
За что султан наградил Федора Ушакова высшей наградой Турции
За что султан наградил Федора Ушакова высшей наградой Турции
Почему в СССР молчали о событиях в Тбилиси после разоблачения культа личности Сталина
Почему в СССР молчали о событиях в Тбилиси после разоблачения культа личности Сталина
Сельские изобретатели создали "Бухлодку" после "Бухлохода"
Сельские изобретатели создали "Бухлодку" после "Бухлохода"
Как страна узнает о начале Третьей мировой войны
Как страна узнает о начале Третьей мировой войны
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Новые технологии упрощают жизнь с диабетом. Часть 3
Новые технологии упрощают жизнь с диабетом. Часть 3
Врачи назвали семь признаков образования тромба
Врачи назвали семь признаков образования тромба
Город готовится к весеннему паводку
Город готовится к весеннему паводку
День кошек - 1 марта!
День кошек - 1 марта!
Пожарные спасли семью от кота
Пожарные спасли семью от кота
Креветки в кисло-сладком соусе
Креветки в кисло-сладком соусе
Катя Гордон воюет с "Аэрофлотом" из-за собак
Катя Гордон воюет с "Аэрофлотом" из-за собак
Мужчина стал "моржом" и вылечил сердце благодаря вещему сну
Мужчина стал "моржом" и вылечил сердце благодаря вещему сну
В Сибири появились первые клещи
В Сибири появились первые клещи
Мужское Все >
Трамп: Ким Чен Ын великий лидер
Трамп: Ким Чен Ын великий лидер
За корову заплатили 130 тысяч евро
За корову заплатили 130 тысяч евро
Как создать кухню, о которой мечтал бы профессиональный повар
Как создать кухню, о которой мечтал бы профессиональный повар
Часы - незаменимый элемент на кухне
Часы - незаменимый элемент на кухне
Оформление окон в небольших комнатах
Оформление окон в небольших комнатах
История и применение жалюзи
История и применение жалюзи
Модульные картины: виды, размеры и расположение
Модульные картины: виды, размеры и расположение
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Интересы
"Бог в душе", личный и подчиненный
"Бог в душе", личный и подчиненный
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Почему стоит завести домашнего питомца
Почему стоит завести домашнего питомца
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Породы кошек, которые любят купаться
Породы кошек, которые любят купаться
Зоопсихолог: собаки как дети
Зоопсихолог: собаки как дети
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Отказ от пластиковых соломинок для напитков стал новым экологическим трендом
Отказ от пластиковых соломинок для напитков стал новым экологическим трендом
Пищевая соль - потенциальный источник кожных заболеваний
Пищевая соль - потенциальный источник кожных заболеваний
Взрывная волна из Кашмира уничтожит весь мир
Взрывная волна из Кашмира уничтожит весь мир
В Анголе от удара молнии пострадали 146 человек
В Анголе от удара молнии пострадали 146 человек
Самый любимый женщинами праздник
Самый любимый женщинами праздник
У Тельцов благополучие в карьере и финансах, а Ракам и Девам март принесет успех
У Тельцов благополучие в карьере и финансах, а Ракам и Девам март принесет успех
Употребление нездоровой пищи может привести к развитию психических заболеваний
Употребление нездоровой пищи может привести к развитию психических заболеваний
Рыбаки заплатят МЧС за свое спасение
Рыбаки заплатят МЧС за свое спасение
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе

Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.

Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ