Шимпанзе превращаются в людей

На севере Конго шимпанзе создали уникальную, ранее неизвестную зоологам культуру. Эти человекообразные приматы используют инструменты, отличные от тех, которыми пользуются другие их сородичи. Вместо того, чтобы ловить насекомых, эти обезьяны разоряют гнезда термитов и спят в основном на земле. Исследователи уверенно говорят об открытии нового варианта поведения среди шимпанзе.

Шимпанзе не только наши ближайшие родственники: их культура более разнообразна и сложна, чем у любых других видов обезьян. В частности, некоторые группы этих приматов для вскрытия пчелиных ульев используют дубинки, другие при помощи длинных палок научились вылавливать аппетитные морские водоросли или каменными молотками разбивать ореховую скорлупу. У некоторых представителей этой популяции даже есть нечто похожее на ритуалы.

Группа исследователей под руководством Тёрстона Хикса (Thurston Hicks) из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка обнаружила на севере Демократической Республики Конго неизвестную до сих пор культуру шимпанзе. У восточного подвида обыкновенных шимпанзе (по-научному, определяемых как Pan troglodytes schweinfurthii), которые обитают в конголезийском регионе Bili-Uéré имеется свой собственный набор инструментов и поведенческих привычек.

Длинный список нового набора инструментов для продвинутых шимпанзе включает в себя длинные палки для сбора наземных (эпигейных) кочевых муравьев, короткие палки для сбора такого пантропического подсемейства муравьев, как понерины (Ponerinae), а также для сбора меда у безжальных пчел (мелипонины), тонкие короткие палочки для извлечения средних и мелких по размеру кочевых муравьев (Dorylus kohli) и прочные палки, чтобы добраться до подземных гнезд уже упомянутых безжальных пчел (Meliponini).

Специалистов по дикой природе не столько удивляет тот факт, что шимпанзе этой популяции при помощи сильных ударов дубиной или камнем раскалывают орехи и прочую скорлупу, а то, что они также используют эту отработанную технику, чтобы вскрыть термитник. "Когда мы приблизились к шумной группе шимпанзе, то услышали громкий и повторяющийся звук удара обо что-то твердое", — сообщают исследователи.

Оказалось, что шимпанзе, предварительно оторвав гнезда обитающих на деревьях термитов, изо всех сил лупили ими по стволу дерева, чтобы расколоть их твердую оболочку. "У нас также имеются экспериментальные доказательства того, что восточные шимпанзе умеют раскалывать панцири таких крупных моллюсков, как африканские ахатиниды (Achatinidae), и черепах, разновидности которых ранее не были включены в рацион питания шимпанзе", — говорит Хикс.

Телезрителям "Мира животных" прекрасно известно, что большинство шимпанзе предпочитает спать в неких подобиях гамаков, подвешенных на деревьях. За одним небольшим исключением. Большинство шимпанзе из Конго спят в гнездах, устроенных на земле.

По словам зоологов, исследование таких культур среди шимпанзе может также помочь лучше понять происхождение цивилизации и традиций наших предков. "Нам нужны такие естественные лаборатории, чтобы понять, как материальная культура распространяется среди здоровой, процветающей популяции гоминидов", — отмечает Хикс.

На фото: шимпанзе из зоопарка английского города Бедфордшир

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