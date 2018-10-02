Как и почему мужчины различают женские запахи

Ученым удалось установить причину, по которой мужчинам кажется, что некоторые женщины пахнут "лучше" других.

— Вы очень любите женщин, полковник.

— О, больше всего на свете. А уже потом, далеко на втором месте, — "Феррари"…

Вспомнили этот диалог из кинофильма "Запах женщины" с Аль Пачино? Не вспомнили — не беда, пересмотрите его. Он того стоит. И если "Феррари" всего мира пахнут одинаково тошнотворным бензином, то разные представительницы прекрасного пола и пахнут различно. Это давно не тайна, но вот причина долгое время была сокрыта даже от пытливых ученых умов.

Секс - это химический и алхимический процесс

Неповторимый соблазнительный аромат женщины делает ее желанной в воображении мужчины и играет огромную роль в выборе сексуального партнера. Не зря же лишенные всяческой романтики деятели науки определили половую любовь как химию. Уже великий поэт и натуралист Иоганн Вольфганг Гете в своем романе "Избирательное сродство" описал соединение пар любящих как химический или алхимический процесс.

Недавно проведенный эксперимент доказал, что отдельные дамочки в сексуальном плане более привлекательны для мужчин, чем другие, независимо от их личных достоинств или черт характера. Причина кроется в половых гормонах:

женщины с высоким уровнем эстрогена и низким уровнем прогестерона особенно плодовиты — и это выдает запах их тела.

Как наши запахи выдают нас

Как и в царстве животных, запах играет существенную роль в выборе полового партнера и социального поведения среди людей. Индивидуальный аромат раскрывает, среди прочего,

наш возраст,

наше состояние ума

и конфигурацию нашей иммунной системы.

У женщин уровень гормонов колеблется на протяжении всего менструального цикла, и именно концентрация определенных гормонов делает женский аромат наиболее привлекательным для мужчин в дни, когда у женщины происходит овуляция. Иначе говоря, когда возможно оплодотворение. С этим уже давненько разобрались.

Эксперимент на мужчинах с женскими запахами

Но как быть с индивидуальными различиями? Отчего для мужского носа некоторые женщины вообще пахнут лучше, чем другие? На этот вопрос поспешил ответить Янек Лобмайер (Janek Lobmaier) и его коллеги из Бернского университета.

В ходе эксперимента приняли участие 28 женщин и 57 мужчин. Наиболее жесткие требования были предъявлены представительницам прекрасного пола. Предварительно женщины дали свое согласие следовать строжайшему протоколу: им

не разрешалось принимать медикаменты,

вступать с кем-то в интимные отношения,

употреблять алкоголь,

а принимать душ можно было исключительно с теми косметическими средствами для ухода, которые абсолютно лишены запаха.

В дни, когда у женщин было возможно оплодотворение, они на ночь укладывали в свои подмышки ватные хлопчатобумажные диски, которые должны были поглощать их индивидуальные ароматы. Данные образцов слюны позволили исследователям определить также уровень гормонов испытуемых.

На следующем этапе в лаборатории состоялся, собственно, и сам эксперимент: понюхав хлопчатобумажные диски, мужчины, по шкале от 0 до 100 баллов, выставляли оценки в зависимости от предпочтения, которое они отдавали тому или иному запаху.

Результат не заставил себя ждать: независимо от личных предпочтений и пристрастий, мужчины единогласно и положительно оценили запах некоторых женщин.

"Мужчины договорились друг с другом о том, какие женские запахи они считают привлекательными и какие им нравится меньше", — сообщает веб-портал scinexx.de, приводя слова Лобмайера и его коллег.

Согласно полученным тестам, эти предпочтения не зависели от наличия или отсутствия стресса у мужчин, а также от уровня их тестостерона.

"Однако самое интересное, что привлекательность запаха тела может быть предсказана исходя из гормонального уровня женщин, — рассказывает коллега Лобмайера Дарья Кнох (Daria Knoch). — Женщины с высоким уровнем эстрогена и низким уровнем прогестерона пахнут наиболее приятно для мужчин, поддерживая представление о том, что запах тела является показателем плодовитости женщины".

С эволюционной точки зрения в этом заключен большой смысл: если в крови у женщины сравнительно много эстрогена и понижен уровень прогестерона — это указывает на высокую плодовитость этой женщины.

И даже для нас, современных людей, уже давно не живущих чистыми инстинктами, такие биологические сигналы по-прежнему играют важную роль в нашем выборе партнера. В очередной раз этот факт подтверждают многочисленные эксперименты и исследования.

Как показывает этот эксперимент, на плодовитость женщины указывают, например, такие сигналы, как ее

лицо,

строение тела

и его запах.

В упомянутом эксперименте принимали участие женщины, которых сознательно выбрали в качестве "доноров аромата", поскольку они не принимали медикаменты, способные изменить уровень гормонов.

"Поэтому можно предположить, — говорит фрау Кнох, — что гормональная контрацепция может фальсифицировать запах тела".

Как именно, это должно быть изучено в ходе другого эксперимента.

Не менее интересно и то, что вопреки предыдущим предположениям компоненты аромата, которые оказывают влияние на иммунную систему, по-видимому, не принимают участие в создании привлекательного образа. "В некоторых исследованиях высказывается предположение, что выбор партнера основан на максимально разнообразных иммунных системах мужчины и женщины, так что потомство получает хорошую защиту от патогенов уже в колыбели", — объясняет Лобмайер.

Таким образом, исследователи идентифицировали также сходство так называемых человеческих лейкоцитарных антигенов (или системы тканевой совместимости человека — HLA, Human Leukocyte Antigens) между участниками и участницами эксперимента.

В заключении исследователи пришли к выводу: "Ни один из этих генетических параметров не сыграл роли для увеличения привлекательности женщин, связанных с запахом. Этот факт подтверждает также растущее число исследований, которые ставят под сомнение существование предпочтений аромата от человеческих лейкоцитарных антигенов у мужчин".

Источник фото: flickr.com

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