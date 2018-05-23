Странные черви захватили Францию

Когда Жан-Лу Жюстин впервые увидел эту фотографию, на которой изображен гигантский червь с головой-лопатой, биолог был шокирован, отмечает Washington Post.

Как молотоголовые ленточные черви появились во Франции

Молотоголовые ленточные черви, которые вырастают минимум до 40 сантиметров в длину, никогда ранее не встречались в Европе.

"У нас, во Франции, такие просто не водятся", — ответил Жюстин, профессор Национального музея естественной истории в Париже.

Естественным ареалом обитания этих хищных червей является Азия. Они там занимаются тем, что поедают обычных земляных червей под палящим солнцем.

Садовод, который сделал эту фотографию, по совместительству является натуралистом-любителем, его зовут Пьер Грос. Он отправил Жюстину вторую фотографию уже спустя неделю после шокирующей находки. На ней был изображен уже другой вид гигантских червей. Когда Грос отправил третью фотографию, с третьим видом, Жюстин подумал, что это, должно быть, была обычная шутка:

"Мужчина, скорее всего, просто привозил червей из своих путешествий и пытался выдать это, как будто он нашел их в своем саду!"

Однако, как оказалось, Грос вовсе не был ни шутником, ни, уж тем более, "контрабандистом червей", как его шутливо обозвал Жюстин. Грос и Жюстин вместе написали статью для журнала PeerJ, в которой говорилось, что эти инопланетного вида черви были найдены буквально под ногами. Что оказалось еще более удивительным, эти существа устроили себе дом прямо в центре Франции.

"Эти черви делают себе норки в почве, так что их очень часто можно просто не заметить, что, в принципе, объясняет их "путешествия" по всему миру", — объясняет энтомолог Арчи Мюрчи из института Agri-Food Biosciences Institute в Великобритании. Эти черви будут и дальше находиться повсеместно, поскольку "глобализация идет полным ходом", добавил Мюрчи.

Биологи, впрочем, знали о том, что во Франции завелись другие черви, поменьше, которые питались уличными улитками. Однако до недавних пор Жюстин, эксперт по паразитам и червям, не мог себе и представить, что во Франции найдутся особи молотоголовых ленточных червей. Более того, в своем исследовании пятилетней давности он окрестил червей как обычных парниковых вредителей. Ему пришлось пересмотреть свои выводы.

"Они были в корне ошибочными", — признался он.

Чтобы отследить, насколько давно эти черви появились в стране, Жюстин и его коллеги решили разместить объявления по местным теле- и радиостанциям с призывом присылать им фото и видеоматериалы, на которые могли попасть странные гигантские черви. В результате очень скоро электронный ящик Жюстина заполнили фотографии различных

личинок,

гусениц

и других червей.

Когда же ученый начал рассматривать материалы, которые попали к нему на почту, он узнал, что этот вид червей, оказывается, живет во Франции уже очень давно. Французы просто-напросто не понимали, на что они смотрят.

Молотоголовые черви живут во Франции давно

Самая старая запись с таким червем была датирована 1999 годом. Этого червя сняла на видеопленку одна семья, которая сохранила этот материал, думая, что на нем изображены странные инопланетные существа. Тайны, впрочем, в этой видеозаписи не оказалось — это были те самые молотоголовые черви.

Далее, в 2013 году, группа фермеров сфотографировала участок поля, на котором ползали сотни этих червей. В целом, Жюстин насчитал около 111 фото и видеоматериалов с участием этих червей в период с 1999-го до 2017 года. В некоторых случаях люди даже специально ловили, консервировали и отправляли Жюстину этих червей.

Ему удалось выявить три вида молотоголовых червей, которые живут во Франции. В том числе, одной из самых распространенных оказалась особь вида Bipalium kewense. Таких червей находили в Королевских ботанических садах Кью в Великобритании.

Многие из червей были найдены в южной Франции. Жюстин предположил, что именно там они встречаются чаще всего, потому что лето там сырое, а холодные сезоны проходят с еще большей влажностью, что позволяет червям жить в условиях, приближенных к родной среде обитания. Также были найдены и несколько совершенно новых видов молотоголовых червей, которых Жюстину прислали из колоний Франции.

Подобно молотоголовым акулам, молотоголовые черви охотятся из засады. Их мягкие тела — настоящие химические заводы, говорит Жюстин. Черви вырабатывают особое вещество, тетродотоксин, которое они используют для того, чтобы обездвижить свою добычу. А поскольку у них нет никаких защитных механизмов, то внутри этих червей текут отвратительные на вкус и опасные для мелких хищников соки. Однажды один из коллег Жюстина даже положил себе в рот такого червя, чтобы его попробовать. "Это было худшее решение в его жизни", — смеется биолог.

Однако самый большой вред большинство ленточных червей наносят людям непрямыми способами. Мюрчи исследовал, как инвазия молотоголовых ленточных червей навредила экосистеме Новой Зеландии, Ирландии и Шотландии. Дело в том, что молотоголовые черви поедали земляных червей, что сократило урожайность некоторых культур на этих землях на шесть процентов.

Впрочем пока не ясно, как эти черви могли повлиять на экосистему Франции. Жюстину и его коллегам не удастся этого выяснить. Однако ученые отметили, что эти существа являются опасными для многих видов земляных червей, которые приносят значительную пользу садоводству.

"Инвазия этих червей, несомненно, оказывает пагубное влияние на всю фауну, где бы они не появились, — считает Мюрчи. — Авторы статьи не зря относятся к ним с опасением, поскольку повышенная популяция этих паразитов действительно может серьезно навредить людям".

Что действительно удивило Жюстина и многих других биологов, так это не размер этих червей и даже не время, которое они уже провели в стране, а само место, где они были найдены.

"Это же Франция! Это вроде как развитая страна. У нас так много ученых, везде университеты, здесь наука постоянно растет и развивается, — возмущается Жюстин. — И этим червям удавалось избегать идентификации на протяжении почти 20 лет." "Самое ужасное заключается в том, что, по всей видимости, нам не удастся от них избавиться. У нас уже есть научное доказательство того, что они год за годом заполняют наши сады", — подводит итог биолог.

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