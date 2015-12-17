Америку открыл Эрик Рыжий, а не Христофор Колумб

Мы привыкли считать первооткрывателем Америки Христофора Колумба. Однако в скандинавских сагах говорится о том, что первыми туда добрались в конце Х столетия норвежские мореплаватели во главе с Эриком Рыжим. Обосновались они на острове, который нарекли "Зеленым" — Гренландии. Некоторые исследователи связывают это с периодом глобального потепления…

Вояжи Эрика Рыжего

Согласно источникам, Эрик Рыжий (Эйрик Рауди или Торвальдсон, примерные годы жизни 950-1003) был сыном некоего Торвальда Асвальдсона. Прозвище Рыжий он получил благодаря цвету своих волос и бороды… От природы Эрик обладал буйным нравом, что в конце концов привело к беде. Он совершил убийство, и правивший тогда Норвегией король Харальд Прекрасноволосый отправил семью Торвальдсона в изгнание.

Сначала они поселились в Исландии. Но около 980 года Эрика вновь приговорили к трехлетнему изгнанию за два убийства. Первой его жертвой стал сосед, отказавшийся возвращать одолженную лодку, а второй — другой викинг, убивший его рабов…

В 982 году Эрик вместе с родными, слугами и скотом сел на корабль. Он слышал о земле, которую в ясную погоду можно увидеть с вершин гор западной Исландии. Там якобы побывал в начале Х века соотечественник Эрика Гунбьёрн.

Путникам удалось добраться до острова. Некоторое время они провели там, но в 986 году, когда кончился срок изгнания, Эрик вернулся назад в Исландию. Он поведал о своем пребывании на "Зеленом острове" (дословно GrØnland) и стал подбивать местных викингов переселиться на новые земли.

Если верить сагам, Эрик Рыжий отплыл из Исландии с 30 кораблями, но лишь 14 из них добрались до Гренландии. На них прибыли 350 человек, основавших на острове колонию Eystribyggd (буквально "Восточное поселение").

Это не просто легенды. Археологические находки, в частности обнаруженные на месте Братталида, бывшей резиденции Эрика Рыжего, однозначно указывают на присутствие викингов в Гренландии, на острове Ньюфаундленд и полуострове Лабрадор.

Открытие Америки европейцами в 1000-м году

Приблизительно к 1000 году относится открытие сыном Эрика Лейфом Эрикссоном земли, которую он назвал Винланд — территории современной Северной Америки. Экспедиции туда совершали также братья Лейфа Торвальд и Торстейн.

Жена и сыновья Эрика Рыжего со временем приняли христианство, в отличие от главы семейства, который до конца жизни так и остался язычником.

Норвежцы покинули Америку в XIV веке

Однако несколько столетий спустя, в XIV веке, потомки Эрика Рыжего и его соратников покинули Америку. Во всяком случае, следы их пребывания там в этот период отсутствуют.

Вокруг данного обстоятельства сложилось множество домыслов. Многие историки выдвигают следующую версию. С X по XIII век на нашей планете царил так называемый климатический оптимум, то есть средние температуры находились где-то на уровне сегодняшнего дня и достаточно высоки для комфортного проживания. Однако в XIV веке на земле начался "малый ледниковый период", который привел к "Великому голоду" в Европе.

Именно холод мог уничтожить викингов, заселивших земли Гренландии и Северной Америки, либо заставить их уйти оттуда.

Версия потепления не подтвердилась

Недавно Николас Янг из университета Колумбии в Палисадесе (США) и его коллеги изучили изотопный состав образцов пород, сохранившихся во льдах, сформировавшихся в ледниках Гренландии примерно в те времена, когда эти места были заселены викингами. Это позволило измерить скорость накопления льдов в тех краях за последнее тысячелетие, а также определить, как могли влиять на их формирование местные климатические условия.

Выяснилось, что в момент прибытия норвежцев в Гренландию температуры там были такими же низкими, как и сегодня (на Гренландии арктический климат). Таким образом, теория о том, что именно мягкие климатические условия привлекли туда Эрика Рыжего и его команду, а впоследствии наступившее похолодание способствовало тому, что потомки викингов исчезли с континента, терпит полный крах.

"Становится все очевиднее, что средневековый климатический оптимум был характерен только для некоторых уголков Земли, а не всей планеты в целом, — пишет Николас Янг в статье, опубликованной в журнале Science Advances. — Все это исходит из евроцентричности этой концепции — все замеры производились в Европе и никто не учитывал, что в других местах этого могло не быть. И если викинги приплыли к Гренландии тогда, когда там было холодно, мы вряд ли можем говорить, что холод впоследствии выгнал их оттуда".

Таким образом, вряд ли причины расселения европейцев в доколумбовом Новом Свете, а затем их исхода оттуда носили климатический характер. Возможно, со временем специалисты смогут их назвать… Пока также остается загадкой и то, почему Эрик Рыжий нарек землю, давшую им приют, "зеленым островом".

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