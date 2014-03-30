Все тайны красного цвета

Красный цвет для нас прежде всего ассоциируется с кровью. Не зря он часто присутствует на государственных флагах — как символ борьбы за правое дело…

А что можно сказать о людях, которые любят красное? Недавно исследователи Университета Северной Дакоты выяснили, что красный цвет связан с агрессией. Это доказал эксперимент с участием добровольцев.

Красный цвет связан с демонстрацией агрессии

Бытует поговорка, что "красное дураки любят". Многие думают, что люди выбирают красный цвет только потому, что он

привлекает внимание,

бросается в глаза…

Но отнюдь не все так просто. Любовь к красному и его оттенкам говорит скорее о демонстрации агрессии, чем о стремлении привлечь внимание — к такому выводу пришли американские психологи.

Эксперименты с красным и синим цветами

Испытуемым задавали вопрос, какой цвет им больше нравится — красный или синий? Параллельно их подвергали личностным тестам. Оказалось, те, кто останавливал свой выбор на красном, были настроены на враждебность в межличностных отношениях.

На следующем этапе участникам исследования демонстрировали блеклые изображения, на которых было трудно различить цвета, и просили ответить на вопрос, доминирует на картинке красный цвет или синий. У людей, называвших доминирующим красный, обнаружилось на 25 процентов больше признаков потенциальной агрессии по отношению к окружающим. К примеру, они чаще были настроены давать отпор, если их интересы каким-то образом будут задеты другими людьми.

Наконец, добровольцам предложили выбрать два сценария поведения в той или иной ситуации. Любители красного чаще выбирали сценарий, в котором они наносили вред другому человеку. Любители синего делали это гораздо реже.

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Красный цвет ассоциируется с угрозой

В чем же тут секрет? Ученые считают, что такие предпочтения обусловлены эволюцией: например, в древности воины раскрашивали свои тела красными красками, чтобы выглядеть устрашающе для врагов.

Многие особи животного мира краснеют с приближением опасности. То есть красный цвет напрямую ассоциируется с угрозой. Вспомним хотя бы пресловутую тряпку, которой злят быка во время корриды! Кстати, более ранние исследования показали, что в состоянии гнева и ярости люди предпочитают именно красный.

Красный цвет сам по себе является раздражающим. Поэтому психологи рекомендуют отделывать красным только нежилые помещения, где люди не проводят много времени — скажем, холлы гостиниц или залы ресторанов, но не жилые комнаты, особенно спальни. В такой обстановке трудно расслабиться, зато легко почувствовать себя неуютно…

Почему секс ассоциируется с красным цветом? Немного истории

Не зря красный цвет подсознательно ассоциируется и с сексом. Вспомните "кварталы красных фонарей", где промышляют проститутки. Красным также часто отделывают интерьеры в "домах свиданий". Это действует на клиентов соответствующим образом. Красное постельное белье используют, как правило, исключительно для сексуальных утех, а не просто для сна…

Корни традиции уходят в далекое эволюционное прошлое. Так, самки бабуинов в период овуляции заметно краснеют, и это становится сигналом для самцов о том, что самка готова к совокуплению. Практически у всех теплокровных животных покраснение гениталий свидетельствует о готовности к сексу. Люди не исключение.

Группа экспертов из Университета Рочестера демонстрировала женщинам-добровольцам фотографии одного и того же мужчины, но в рубашках разных цветов. Для чистоты эксперимента мужчинам-добровольцам тоже показали снимки женщины в одежде разного цвета. Результат оказался одинаков: образ в красном определили как более привлекательный.

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Любительниц красного цвета в одежде и белье традиционно относят к "роковым" и "страстным" особам. Считается, что, если женщина оделась в красное, то она хочет найти себе сексуального партнера. Это тоже демонстрация агрессии, только направленной на половые отношения.

В красное одеваются одинокие женщины

По мнению психологов, в красное часто одеваются одинокие женщины, не имеющие партнеров. Сознательно или бессознательно, они стремятся выглядеть "вызывающе", чтобы увеличить свои шансы быть выбранными.

Действительно, у дамы, одетой в красное, больше шансов привлечь к себе мужчин. Другое дело, если вам в данный момент нужен не секс, а, скажем, романтические отношения. Тогда эффект будет не совсем тот, которого женщина ожидает… Поэтому не во всех ситуациях следует выглядеть "агрессоршей".

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