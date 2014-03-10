Как не уподобиться козлу?

Козлиная вонь происходит от выбрасывания им разных феромонов

Почему козлы издают такой резкий и неприятный запах? Как выяснили ученые, это происходит от того, что они совсем не знают меры в использовании своей "парфюмерии" — вонь является результатом одновременного выброса разных феромонов. И для того, чтобы не "пахнуть козлом" представителям сильного пола рода человеческого следовало бы эту меру соблюдать.

С незапамятных времен о человеке, который издает резкий и неприятный запах, говорят, что он: "воняет козлом". И в этом высказывании нет никакой несправедливости и дискриминации к представителям семейства полорогих по имени Capra aegagrus hircus (то есть, коза домашняя) — что поделать, взрослые самцы этих грациозных животных действительно издают такое "амбре", что хоть нос затыкай, причем сила этого аромата не зависит от

времени года,

суток

и погодных условий.

Об этом знают все, кто хоть раз в своей жизни приближался к козлу на расстояние ближе трех метров — но вот о том, почему козел так пахнет, до недавнего времени не знали даже зоологи.

Если подумать логически, то подобную особенность козлов с точки зрения эволюции вряд ли можно назвать разумной — ведь этот сильный запах легко учует любой хищник с большого расстояния. Однако, если вспомнить, что предками домашней козы является бородатый безоаровый козел (Capra aegagrus), который обычно обитает в горах на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря, станет понятно, что на такой высоте и в такой местности проблемы с хищниками ему явно не грозят. Ведь в горах таковых немного, да и запах в разреженном сухом воздухе учуять куда сложнее…

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Вонь козла означает его желание спариваться

Стоп, минуточку, а ведь возможно, в этом и кроется разгадка сильного "амбре", которое издают самцы козлов! Ведь все животные пахнут не просто ради собственного удовольствия — в животном мире запахи часто выполняют роль коммуникативного средства. С их помощью животные передают и получают информацию — в частности, о том, что пришла пора размножаться. То есть, если животное выделит в окружающую среду некую порцию пахучих веществ, называемых феромонами, то особь противоположного пола сразу поймет, что поблизости имеется хороший брачный партнер.

Не исключено, что такой сильный запах нужен козлам для того, чтобы оповестить своих прекрасных дам о том, что они давно уже жаждут стать отцами счастливого козлиного семейства. Ну, а поскольку, как мы уже говорили, живут дикие козлы на большой высоте, где воздух разрежен, то запах действительно должен быть сильным — иначе коза просто не почувствует его. Таким образом, почему домашний козел пахнет так сильно, вроде бы понятно — это свойство досталось ему в наследство от "предков-альпинистов".

Осталось лишь разобраться с тем, почему запах козла столь неприятен. Неужели самки этих очаровательных животных настолько лишены эстетического вкуса, что принимают эту вонь за "аромат весенних ландышей"? Решить эту загадку вызвался коллектив биохимиков из Токийского университета (Япония), которым руководил профессор Такиути Юкари.

Коза и козел

Для начала исследователи решили проверить, действительно ли запах самцов служит для коз своеобразным сигналом того, что партнер вполне готов к размножению. Серия экспериментов показала, что это действительно так — у коз, которые вдыхали неотразимый мужской "аромат" своих партнеров, сразу же начиналась овуляция.

Феромоны козел выпускает кожей головы

После этого ученые решили понять, что именно за вещество является причиной этого непереносимого для людей, но желанного для коз феромонального "любовного послания". Следует заметить, что эта задача была не так уж и проста, поскольку козлы выделяют феромоны кожей головы. Однако биологи не оплошали — они сконструировали прибор, похожий на шапку-ушанку, ткань которого быстро собирала все нужные исследователям испарения животных. После этого полученный феромональный секрет проанализировали и обнаружили, что он состоит… из 18 различный веществ, некоторые из которых до сих пор вообще не были известны науке!

Козлиная вонь запускает у коз процесс овуляции

После того, как самкам дали понюхать выделенную смесь, то обнаружилось, что у животных повысилась активность гормона гонадолиберина — вещества, которое вызывает цепь биохимических реакций, запускающих процесс овуляции. Однако какое именно вещество вызывает подобный эффект? Или, может быть, он является результатом совместного воздействия всех феромонов? Ученые попробовали разобраться в этом, давая самке понюхать каждый компонент смеси в отдельности. В результате активизация гонадолиберина произошла тогда, когда козы наслаждались запахом 4-этилоктанала (кстати, это вещество было в числе новооткрытых). Все остальные же феромоны, хоть и оказывали на самок возбуждающее действие, однако к запуску процесса овуляции не приводили.

Но вот в чем парадокс — сам по себе 4-этилоктанал вовсе не имеет типичного "козлиного" запаха — по свидетельствам биологов, он пахнет, как цветочная смесь с небольшим добавлением апельсина. Откуда же тогда берется эта непереносимая вонь? Ученые, синтезировав все феромоны козлов в лаборатории, стали составлять из них различные смеси и в конце концов выяснили, что это "амбре" есть ни что иное, как "кумулятивный" запаховый эффект — оно рождается тогда, когда все вещества выделяются одновременно и смешиваются в воздухе.

Таким образом, получается, что самцы козлов для того, чтобы привлечь самок, выпускают сразу все свои сигнальные вещества, и образовавшийся аромат заставляет заинтересованных источником столь сильной вони коз подойти к ним поближе. Тут они улавливают запах 4-этилоктанала, у них активизируется гонадолиберин, и они в итоге оказываются готовы к продолжению козлиного рода. Что и говорить, весьма оригинальная стратегия соблазнения — сначала шокировать прекрасную даму непереносимым "амбре", а потом деликатно подтолкнуть ее к взаимности! Однако в горных условиях, видимо, другие способы ухаживания оказываются не столь эффективными.

Почему некоторые мужчины пахнут "козлиной вонью"?

Любопытно, но подобным феромональным "злоупотреблением", к сожалению, достаточно часто пользуются и представители сильного пола рода человеческого. Поутру, обрызгав себя различными одеколонами, прибавив к этому букету еще средство от потливости, мужчины, точь-в точь как самцы козлов, создают вокруг себя совершенно непереносимое "амбре", которое еще усугубляется добавлением в этот "букет" запаха пота. Такая стратегия, что и говорить, тоже привлекает внимание прекрасных дам, однако ее эффект оказывается прямо противоположным — представительницы слабого пола стремятся держаться от такого "соблазнителя" подальше.

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Это показывает, что не всему, что встречается в природе, следует подражать — в конце концов, мы, в отличие от горных козлов, все-таки обитаем в других природных условиях. Поэтому следовать их примеру было бы глупо — то, что работает в разреженном воздухе, оказывается совершенно бесполезным и так в перенасыщенной запахами атмосфере городов. Так что, дорогие мужчины, если вы действительно хотите завоевать внимание прекрасного пола, рекомендуем не копировать слепо методику соблазнения горных козлов и знать меру при использовании парфюмерии…

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