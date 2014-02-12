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Автор Ирина Шлионская

Разгадана тайна музыки в ушах

Наука » Экология » Человек

У кого из нас время от времени не бывает звона в ушах? А если мы вдруг начинаем слышать, как наяву, "призрачную" музыку, которой на самом деле нет? Биолог Тимоти Гриффитс и его коллеги из Ньюкаслского университета (Великобритания) пришли к выводу, что все это вполне может быть признаком развивающейся глухоты или даже психического расстройства.

Разгадана тайна музыки в ушах

По статистике, 10 процентов всего населения земного шара постоянно и периодически страдают от звона в ушах. Мало кому приходит в голову, что это самая настоящая слуховая галлюцинация — ведь у этого звука нет никакого внешнего источника. Чаще всего звенит в ушах из-за накопившейся серы, но если эта причина отпадает, то такой звон может свидетельствовать о нарушении слуха. Также звуковые галлюцинации могут указывать на психические аномалии. Со временем такой больной может начать слышать, например, голоса несуществующих людей…

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В ушах не звон, а музыка...

Но некоторые слышат не звон и не голоса, а… музыку! Мы иногда говорим, что "сегодня весь день в голове крутится такой-то мотив" и можем даже напевать его. Но это не связано с патологией: просто в нашем мозгу возникли какие-то ассоциации или воспоминания, связанные с этим мотивом или мелодией. Гораздо реже люди слышат музыку или напев на самом деле.

Поначалу мы можем не обращать на это особого внимания, так как не всегда галлюцинацию можно отличить от того, что происходит наяву. Куда легче отличить от реальности визуальную галлюцинацию, так как появление в нашей комнате, к примеру, человека, который в данный момент находиться в ней никак не может, приведет нас в шок, и первое, что придет нам при этом в голову (конечно, если мы относительно здоровы психически) — что это галлюцинация.

Что же касается музыки и прочих звуков, то их источник может находиться и в

  • соседней комнате,
  • квартире
  • или даже на улице.

Мы можем долго считать, что слышим, как работает соседский телевизор или плеер, пока каким-то образом не откроется, что музыку никто не включал и она звучит исключительно у нас в мозгу…

Музыкальные галлюцинации учительницы математики

Так случилось с 69-летней учительницей математики Сильвией. Когда-то женщина обладала абсолютным слухом и занималась музыкой, но в возрасте около 50 лет перенесла вирусную инфекцию, после чего ее слух стал ухудшаться. 11 лет спустя после перенесенного заболевания она стала ощущать сильный звон в ушах, а потом у нее начались музыкальные галлюцинации. Владея соответствующими знаниями, Сильвия смогла записывать их в виде нот. Обычно "композиции" содержали в себе выдержки из произведений различных композиторов, с творчеством которых женщина была хорошо знакома — Баха, Гильберта, Салливана… При этом Сильвия обнаружила, что, стоит начать самой играть какую-то пьесу, как "пластинка" в голове меняется, и в ней начинает звучать тот мотив, который она наигрывает…

Команда Гриффитса настолько заинтересовалась феноменом Сильвии, что решила провести с ней ряд экспериментов. Дело в том, что ранее в подобных случаях велись наблюдения только за той частью мозга, которая ответственна непосредственно за слух, в частности, за восприятие, оценку громкости и тональности звука. Что же касается остальных нейронных процессов, то их оставляли без внимания.

Для начала бывшую учительницу попросили подавить очередную музыкальную галлюцинацию, исполняя заранее оговоренную с исследователями пьесу. Одновременно исследователи сканировали мозг испытуемой при помощи магнитного энцефалографа.

Эксперимент: Сильвия слышала несуществующую музыку

Как выяснилось, слуховые сигналы, попадавшие в мозг Сильвии, были настолько слабы и имели столько помех, что соответствующие мозговые центры слишком перенапрягались: нейронная сеть, связанная с анализом звуков и музыкальной памятью, на какие-то периоды выходила из-под контроля и переходила почти что в "автономный" режим. Поскольку сигналы, которые ей приходилось обрабатывать, не соответствовали ее уровню активности. Поэтому женщина слышала несуществующую музыку. Если же музыка звучала наяву, то нервная сеть начинала подавлять избыточные сигналы и реагировала на внешние звуки адекватно.

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Конечно, не все так просто. Например, ученым пока непонятно, почему при снижении слуха у отдельных людей включается именно эта нервная цепочка, а не какая-то другая. Но, может быть, со временем ответы на все вопросы будут получены, и тогда наука и медицина сообща смогут разработать ряд практических мер, которые помогут таким пациентам, как Сильвия, избавиться от преследующих их навязчивых звуковых галлюцинаций. Скажем, чрезмерную активность нейронных центров можно будет подавлять с помощью стимуляции или лекарств.

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