Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Человек Космос Природа
Автор Антон Евсеев

Марсианские почвы могут... дышать

Наука » Экология » Космос

Оказывается, Марс является не только Красной, но еще и дышащей планетой. Недавно ученые выяснили, что в его почвах постоянно происходит процесс температурной транспирации, в результате которого молекулы атмосферных газов постоянно проходят через этот слой от более холодных мест к более теплым. Этот процесс может сокращать запасы подземного льда.

Это исследование началось с того, что группа ученых, которой руководила Каролин де Бель из Университета Дуйсбурга — Эссена (Германия), исследуя то, как ведет себя пыль на поверхности Красной планеты, обнаружила один весьма удивительный факт. Поднятые солнечным нагревом марсианские пылинки достаточно быстро оседали обратно на поверхность планеты — и это при том, что сила тяжести на Марсе в несколько раз меньше земной. Но почему же подобное происходит? Ученые решили выяснить, в чем тут дело.

Исходную гипотезу ведущий автор исследования доктор де Бель сформулировала так: "Мы посчитали, что все дело в потоке газа, идущего в почву и, что важнее, через нее. Именно он и увлекает за собой пылинки, которые, в силу отсутствия тепловой конвекции в марсианской атмосфере, не могут ему сопротивляться". Сразу нужно заметить, что почвой в данном случае ученые называют совсем не ту субстанцию, что носит подобное название на нашей планете. Земная почва — это смесь разлагающихся останков живых организмов с мелким обломочным материалом, а на Марсе почва лишена органического компонента и состоит только из мелких обломков твердых пород.

Исследователи углубились в расчеты и выяснили, что, оказываться, в пористую марсианскую почву достаточно свободно проникают атмосферные газы, и прежде всего — углекислый, который является основой воздушной оболочки Красной планеты. Поскольку атмосферное давление на Марсе составляет всего один процент от земного, то в разреженной газовой оболочке молекула СО2 в среднем свободно пробегает десять микрометров. Но вот что интересно — диаметр пылевых частиц и пор марсианской почвы также равен почти десяти микрометрам. Получается, что свободный пробег молекулы атмосферы и пылевой частицы примерно сопоставим.

Ну, а в таких условиях вполне возможно возникновение эффекта температурной транспирации — процесса, когда газ движется в одном направлении без какой бы то ни было разницы давлений. Более того, движущийся газ сам создает при этом так называемую термомолекулярную разницу давлений. Для того чтобы такая транспирация началась, нужно лишь наличие перепада температур между холодной стороной поры и теплой — и тогда газ пойдет от первой к второй.

 

Ну, а то, что такой перепад имеет место быть на Красной планете, — уже давно известный факт. Дело в том, что в тени поверхность Красной планеты всегда холоднее и, следовательно, именно там молекулы атмосферных газов и могут поглощаться почвой. Перемещаясь внутри нее по системе пор и внутренних каналов, они постепенно доходят до тех районов, в которых почва нагрета прямыми солнечными лучами — а вот тут уже эти "путешественники" выходят на поверхность. По мнению ученых из группы де Бель, к таким "странствиям" склонны молекулы не только марсианского углекислого газа, но и имеющегося там водяного пара.

После того как все расчеты были завершены, исследователи захотели проверить их экспериментально. Для этого они несколько раз сбросили с достаточно высокой башни сосуды с базальтовой пылью, создавая тем самым микрогравитацию, предварительно снизив давление в замкнутом цилиндре до четырех миллибар (именно таково давление у поверхности Марса). В полете эта пыль разогревалась лазерным лучом красного цвета — таким образом создавался температурный градиент, который поднимал пыль вверх со скоростью до десяти сантиметров в секунду, а затем частицы начинали опускаться со скоростью одни сантиметр в секунду.

Такое поведение пылинок в точности совпадало с таковым марсианских газовых потоков, которое удалось вычислить при помощи компьютерной модели. В то же время доктор де Бель говорит о том, что, скорее всего, в реальности температурный градиент на Марсе должен быть ниже. Но в то же время даже с учетом этого фактора скорость движения частиц пыли благодаря температурной транспирации должна достигать примерно 1,6 сантиметра в секунду, что не намного превышает таковую в эксперименте.

В заключении статьи, опубликованной в журнале Nature Physics, авторы работы делают одно интересное предположение. Они считают, что в подобный процесс температурной транспирации может быть вовлечен и марсианский подземный лед, который находится под поверхностью Красной планеты. Благодаря этой транспирации водяной пар, испускаемый льдом, должен периодически переноситься к поверхности и возвращаться назад, причем в последнем случае он может погружаться на глубину около метра.

Кстати, если подобное действительно происходит, то получается, что раз подземные залежи льда теряют значительную часть своей воды в результате этого процесса и, тем не менее, все еще существуют, это значит либо то, что они не могут существовать в нынешнем виде слишком долго, либо — что их первоначальные запасы были куда большими, чем считалось. А это лишний раз доказывает, что в более древние времена на Марсе было достаточно много жидкой воды. Иначе откуда было взяться таким большим ледяным подземным резервуарам?

Исследователи также предположили, что если на Марсе когда-то и существовала жизнь, то условия для нее в местной почве были много лучше, чем на Земле, где перенос газов и водяного пара вглубь не поддерживается температурной транспирацией (этому препятствует высокая плотность газов в атмосфере нашей планеты). Исходя из этого, следует допустить, что степень развития почвенной биоты там тоже могла быть заметно выше, чем на Земле. Ну, а раз так, то, возможно, роверам, исследующим поверхность Красной планеты, нужно поискать следы живых организмов именно там…

Актуальная аналитика
Космос
Марсианские почвы могут... дышать
Здоровье
Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией
Новости Украины
Мнение: блокада Украины Россией усилит экстремистов
Новости Все >
Депутаты предложили отменить запрет на рекламу российских вин
17 команд вышли в финальную часть Евро-2020
Коллектор требуют запретить должникам "унижать их честь и достоинство"
Кадыров попытался объяснить свой призыв "запугивать и убивать"
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Хакер за 20 минут взломал сеть "Сапсана"
Поэт Орлов признался, что финансирует ВСУ и поддерживает Бабченко
ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину
Как жить будем? Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят в Москве
Последние материалы
Марсианские почвы могут... дышать
Коллектор требуют запретить должникам "унижать их честь и достоинство"
Кадыров попытался объяснить свой призыв "запугивать и убивать"
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Хакер за 20 минут взломал сеть "Сапсана"
Поэт Орлов признался, что финансирует ВСУ и поддерживает Бабченко
Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией
ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину
Мнение: блокада Украины Россией усилит экстремистов
Популярное
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Почему Путин предал Моралеса
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Соломон Соловьев Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
В Латвии прозвучало неожиданное заявление по Крыму
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Иркутский авиазавод ждет увеличения заказов на МС-21
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
Спасатели МЧС патрулируют трассы в Иркутской области.
42 миллиона рублей заплатит бурятская компания за вред Байкалу
"Труп" на помойке: торчащие из мусорного бака ноги напугали сибиряков
Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть сосиски
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ