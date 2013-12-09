Жизнь могла появиться на каждой планете нашей Вселенной

Жизнь во Вселенной появилась через 15 млн лет после Большого Взрыва

Американский астрофизик Абрахам Леб, проведя соответствующие расчеты, выяснил, что в принципе первая жизнь могла появиться во Вселенной уже через 15 млн лет после Большого Взрыва. Условия в те времена были таковы, что на твердых планетах могла существовать вода в жидком виде даже тогда, когда они находились вне зоны обитаемости своей звезды.

Кому-то вопрос о том, когда в принципе в нашей Вселенной могла появится жизнь, может показаться

праздным

и несущественным.

Какое нам дело до того, в какой момент времени условия нашего мироздания стали такими, что у органических молекул появилась возможность создавать сложные структуры? Мы ведь точно знаем, что на нашей планете это случилось не позднее 3,9 миллиарда лет тому назад (таков возраст самых древних осадочных пород на Земле, в которых были обнаружены следы жизнедеятельности первых микроорганизмов), и этой информации, на первый взгляд может оказаться достаточно для того, чтобы строить на данном основании все гипотезы о развитии жизни на Земле.

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Зародившись на одной планете, жизнь "путешествует" по другим?

На самом деле этот вопрос куда более сложный и интересный для землян с практической точки зрения. Взять хотя бы весьма популярную и в наши дни гипотезу панспермии, согласно которой жизнь не зарождается на каждой планете в отдельности, а, один раз появившись в самом начале развития Вселенной, путешествует по разным

галактикам,

системам

и планетам

(в виде так называемых "спор жизни" — простейших организмов, находящихся во время путешествия в состоянии покоя). Надежных доказательств этой гипотезы по прежнему нет, поскольку ни на одной планете кроме Земли живые организмы пока что не найдены.

Однако если не удается получить прямые доказательства, то ученые могут использовать и косвенные — например, если будет установлено хотя бы теоретически, что жизнь могла зародиться раньше, чем 4 миллиарда лет тому назад (напомню, возраст нашей Вселенной оценивается как 13,830 ± 0,075 миллиарда лет, так что времени для этого было, как видите, более чем достаточно), то гипотеза панспермии из разряда философских уже перейдет в ранг строго научных.

Вернадский: Жизнь такое же свойство материи Вселенной, как и гравитация

Следует заметить, что один из самых горячих приверженцев данной теории, академик В. И. Вернадский вообще полагал, что жизнь — это такое же фундаментальное свойство материи Вселенной, как, например, гравитация. Таким образом, логично предположить, что появление живых организмов вполне возможно и на самых ранних стадиях зарождения нашего мироздания.

Исследования Абрахама Леба о зарождении жизни на Земле

Наверное, именно такие мысли побудили доктора Абрахама Леба из Гарвардского университета (США) задуматься над вопросом о том, когда вообще могла возникнуть жизнь во Вселенной и каковы были условия для ее существования в самую раннюю эпоху. Он провел соответствующие расчеты, используя данные по реликтовому излучению и выяснил, что это вполне могло случиться тогда, когда появились первые звездообразующие гало внутри нашего объема Хаббла (так называют область расширяющейся Вселенной, окружающей наблюдателя, за пределами которой объекты удаляются от наблюдателя со скоростью, большей чем скорость света), то есть всего лишь через… 15 миллионов лет после Большого взрыва.

Согласно расчетам исследователя, в эту раннюю эпоху средняя плотность материи во Вселенной в миллион раз превосходила сегодняшнюю, а температура реликтового излучения была равна 273-300 K (0-30 °C). Из этого следует:

если тогда существовали твердые планеты, то жидкая вода на их поверхности могла существовать вне зависимости от степени их удаления от своего солнца.

Если пояснить это на примере объектов нашей Солнечной системы, то бескрайние океаны могли бы свободно плескаться

и на спутнике Урана Тритоне,

и на спутнике Юпитера Европе,

и на знаменитом сатурнианском Титане

и даже на карликовых планетах вроде Плутона и объектах из облака Оорта (при условии наличия у последних гравитации, достаточной для удержания водных масс)!

Таким образом получается, что уже через 15 миллионов лет после рождения Вселенной были все условия для того, чтобы на некоторых планетах зародилась жизнь — ведь наличие воды является главнейшим условием для начала процесса формирования сложных органических молекул из простых составляющих.

Правда, доктор Леб замечает, что в его построениях есть одно "но". Дата в 15 миллионов лет от Большого взрыва соответствует параметру красного смещения z (он определяет величину смещения относительно той точки, где находится наблюдатель) со значением 110. А согласно предыдущим расчетам, время появления во Вселенной тяжелых элементов, без которых невозможно формирование твердых планет, соответствует значению z, равному 78, а это уже 700 миллионов лет после того же Большого взрыва. Иначе говоря, воде в жидком виде тогда было не на чем существовать, поскольку не было самих твердых планет.

Однако, отмечает Абрахам Леб, именно такая картина складывается, если признать, что распределение вещества через 15 миллионов лет после рождения нашего мироздания было гауссовым (то есть нормальным). Однако вполне возможно, что оно в те времена было совсем другим. А раз так, то вероятность того, что где-то во Вселенной уже были системы с твердыми планетами, весьма и весьма повышается. Доказательством такого предположения могут служить объекты, которые часто находят астрономы в последнее время — это звезды и галактики, возраст которых сильно моложе конца эпохи реионизации (после которой и началось появление тяжелых элементов).

Жизнь могла возникнуть на каждой планете нашей Вселенной?

Таким образом, если расчеты доктора Леба верны, то получается, что жизнь могла возникать буквально на каждой планете ранней Вселенной. Более того, выходит, что первые планетарные системы должны быть наполнены ею практически "под завязку", поскольку, по меньшей мере часть подобных планет сохранила потенциальную пригодность для жизни на очень долгое время. Ну, а поскольку никто не может до сих пор опровергнуть потенциальную возможность переноса живых организмов и их спор метеоритно-кометным путем, то логично предположить, что в этом случае даже после падения температуры реликтового излучения эти "пионеры жизни" могли колонизировать другие планетные тела еще до гибели своих первичных биосфер — ведь благо расстояния между планетарными системами в ту пору были в огромное количество раз меньше, чем сегодня.

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Таким образом, вероятность возникновения жизни и на планетах в зоне обитаемости вокруг стабильных звезд в те времена, когда после Большого взрыва прошло всего-то 15 миллионов лет, действительно должна была быть намного выше, чем сегодня. И если это так, то гипотеза Вернадского о жизни, как о фундаментальном свойстве материи и о ее раннем происхождении получает пусть косвенные, но все же весомые доказательства…

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